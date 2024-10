Checa: "Hay que felicitar al rival, debemos hacer más cosas bien de las que hicimos para ganar"

Lebrija/El Xerez CD perdió su primer partido a domicilio en el Municipal de Lebrija ante el Atlético Antonino con un gol de penalti transformado por el exazulino Óscar. Los xerecistas sabían que el choque ante los de Diego Galiano, tanto por las dimensiones del terreno de juego como por la intensidad y la capacidad para competir del rival, iba a ser complicado y no le salieron las cosas.

José Carlos Checa, técnico azulino, no ocultó su decepción al final del partido, felicitó al rival, se mostró crítico, aseguró que le pareció penalti de Borja, cree que para ganar hay que hacer más cosas de las que hizo su equipo y se considera culpable de la derrota por no saber inculcar a los jugadores la importancia de cada balón en las áreas.

–¿Qué sensaciones le deja la derrota?

–El partido fue complicado y hay que felicitar al contrario. El partido ha sido muy igualado, en el que quizás el empate hubiese sido lo más justo, pero hay que reconocer que ellos entraron mejor en el partido, que a nosotros nos costó y que ellos fueron mejores en los primeros veinte minutos ganando duelos, segundas jugadas e intentando jugar en nuestro campo. Es mérito del rival más que demérito nuestro. De todos modos, es cierto que el partido se ha decidido por pequeños detalles, que han caído de su lado porque ellos también los buscaron más que nosotros.

–¿Cómo analiza las jugadas polémicas, el penalti a Borja en el 1-0, el posible penalti a Ricky y las manos de Joao?

–Pienso que fue penalti a Borja, creo que está bien pitado. Lo de Ricky, me coge lejos y no puedo opinar, aunque el jugador me dice que le da claramente. Son decisiones muy rápidas y no quiero poner como excusa al árbitro. Creo que nosotros para ganar tenemos que hacer más de lo que hicimos y si hay algún culpable no es el árbitro, he sido yo.

El penalti sobre Borja fue, no voy a poner al árbitro como excusa, nos dieron una lección de cómo hay que vivir cada momento

–Volvió a apostar por una defensa de tres, con Josete, Adolfo y Geovanni, aunque terminó con cuatro, ¿qué buscaba?

–Nuestro juego se basa en ir a por el contrario, intentamos ir a por ellos y apretar con más gente arriba y en algunas fases del partido lo conseguimos, pero también es verdad que el rival hizo muy buen encuentro y hay que felicitarlo. Si llevan tanto tiempo sin perder en su campo es por algo. Está claro que vinimos a intentar ganar y no pudo ser y si hay algún culpable de la derrota, he sido quizás por no haberle hecho ver a los jugadores la importancia de cada balón, especialmente en el área, que es donde se deciden los partidos.

–¿Se encontró con el guión de partido que esperaba?

–Me lo esperaba así, me ha gustado mucho, es un equipo muy bien trabajado por su entrenador y lo ha demostrado. Por las características del terreno de juego, hemos intentado jugar cada uno a lo que sabemos y tenemos trabajado y ellos, insisto, en la primera parte fueron superiores, igual que nosotros en la segunda. El penalti, que fue, decidió el partido, que ha sido bastante igualado.

–Los resultados que se están dando demuestra lo igualada que es la categoría...

–Nosotros sólo pensamos en lograr cuanto antes los 42 puntos, que es muy difícil, y los amigos de Lebrija lo pueden confirmar. Lograr una permanencia es muy complicado y nosotros somos un equipo recién ascendido, sabemos de qué categoría venimos y es muy difícil llegar hasta aquí. Hay que afrontar cada partido como si fuese el último. Nos han dado una lección de cómo hay que vivir cada momento, cada balón, y ese es nuestro único objetivo, saber que para ganar tenemos que ganar como equipo y, como ha he dicho, quizás por fallo mío no logramos los tres puntos.