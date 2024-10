Pena máxima para un Deportivo que aprieta al final (1-0)

Lebrija/Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. El Xerez CD se ha dejado en el Municipal de Lebrija sus tres primeros puntos de la temporada fuera de Chapín. El Deportivo ha perdido por 1-0 con un gol del exazulino Óscar de penalti en el minuto 39 en un partido intenso, en un campo en el que es muy complicado jugar por sus dimensiones, pero en el que el equipo de Checa tampoco estuvo tan acertado como en otras ocasiones y reclamó dos aciones que el árbitro no consideró pena máxima, un derribo claro a Ricky y unas manos de Joao. A los de Checa les costó generar y finalizar ante un rival que se defendió con mucho orden, aunque fue de más a menos. La primera parte fue de los lebrijanos, pero la segunda se decantó más del lado xerecista, aunque sin la confianza y el acierto necesarios. Los de Galiano demostraron los motivos por los que no cae en su campo desde noviebre de 2023.

Álex del Río se eleva para rematar un balón de cabeza que mandó por encima del larguero. / Eduardo Rabaneda

Tres cambios

Checa, como suele ser habitual en él cada jornada, apostó por introducir variantes en el once respecto al que goleó y que tan buena imagen mostró en Chapín frente al Juventud Torremolinos (3-1). Modificó su dibujo -salió con línea de tres- y realizó tres cambios respecto a la alineación de salida contra los costasoleños. Adolfo, Del Río y Misffut entraron en lugar de PacoTorres, Charaff y Sergio López. Santos repitió en la portería, con Josete, Geovanni y Adolfo como centrales, el carril derecho fue para Ricky, el zurdo para el Álex del Río, David García y Ulloa se colocaron por dentro, con Iago, Missfut y Nané al frente de las operaciones en ataque.

Con ambientazo en las gradas -más de 300 aficionados azulinos daban color de pie al Municipal en la banda contraria a Tribuna, en la que se instalan los lovales-, el encuentro tenía que arrancar como lo hizo, con intensidad máxima y dejando claro desde el primer momento en un terreno de juego de pequeñas dimensiones en el que los duelos, las segundas jugadas y los rechaces podían ser decisivos.

Las dos escuadras marcaban territorio y se vigilaban y en el minuto cuatro, tras un par de acercamientos de los lebrijanos, Del Río mandó por encima del larguero de cabeza un buen centro desde la derecha de Ricky, azulino que la pasada temporada defendió los colores de los locales y que conocer a la perfección el terreno de juego.

Intercambio de golpes

Y superado el cuarto de hora, momentos de agobio para un Deportivo que se tuvo que emplear a fondo para abortar hasta tres opciones de gol para los locales en un mismo ataque. Óscar le ganó la partida a Adolfo, que se tragó el balón en su intento de despeje. El atacante exazulino pudo disparar en primera instancia, pero no lo vio claro y optó por pasarle la pelota al corazón del área a Joao, que tampoco vio claro el disparo y cedió nuevamente el balón a Óscar, que esta vez sí conocectó un tiro abajo que Santos mandó a saque de esquina. En el lanzamiento de córner, Borja reclamó penalti y la jugada la culminó Cobo estrellando su disparo en la zaga azulina. La parroquia local se animaba con las acometidas de los suyos. Y la répliza azulina, no tardó en llegar. Justo después, una acción de Misffut que rechazó la defensa y tocó Adolfo concluyó con un tiro de Nané en saque de esqiona. Después, una falta directa (34') de David García con un lanzamiento raso la atajó el portero.

El exxerecista Óscar transformó el penalti de Adolfo a Borja. / Eduardo Rabaneda

1-0, de penalti

La emoción aumentaba y tensión dentro del verde, también. Y en el 37', el árbitro esta vez sí consideró penalti de Adolfo sobre Borja por agarrarlo dentro del áera en una jugada que además le costó la amarilla en un lanzamiento de córner. El exxerecista Óscar fue el encargado de ejercutar la pena máxima para convertirla en el 1-0 en el minuto 39. Engañó totalmente a Santos, que se lanzó al otro lado.

Tras el gol, al Xerez CD le tocaba recomponerse y reaccionar. Una falta botada por Iago a remató de cabeza Josete a las manos de Diego Barrios (42') y, ya en el descuento, Geovanni mandó por encima del travesaño una falta próxima al área.

Iago, junto a Fromsa en una acción del partido. / Eduardo Rabaneda

Triple cambio

Checa varió sus planes en el descanso. Realizó un triple cambio. Entraron Adri, Armengol y Satisteban por Ulloa, Del Río y Nané. Y Galiano también movió ficha pronto, retirando a Jaime, mareado, y al goleador Óscar para decantarse por Juanfran y Toledano.

El Xerez CD tenía que apretar, arriesgar y mejorar si no quería dejarse todo el botín en Lebrija y su primera opción fue a balón parado, con una falta botada desde la frontal que se le marchó alta (53'), en el 55', los azulinos pidieron no sin razón falta a Ricky dentro del área y en un saque de esquina de Geovanni saltron chispas dentro del área. Luego, Borja perdonó en una contra (59') en la que Santos atajó bien el balón abajo.

Los xerecistas lo intentaban, pero era complicado tocar ante un rival que presionaba y un campo que no lo permite y la opcion del balón directo no la veía clara. Armengol buscaba hacer daño por velocidad, pero se diluía, lo mismo que un Deportivo que no encontraba la forma de hacer daño a un Antoniano bien plantado, que, aunque tenía que sufrir, se sentía más cómodo dentro del partido que su rival.

Pocas ocasiones

El crono volaba y Checa agotó los cambios con la entrada de Paco Torres y recompuso el equipo, pero ni él ni su jugadores encontraban soluciones a los problemas en el verde. Seguían sin hacer daño. Las acciones en el área todas eran al límite y en el 76', otra vez los xerecistas pidieron pena máxima, en esta oportunidad por unas manos de Joao que el ceutí no consideró punibles. Con siete minutos de descuento, el arreón final del Xerez CD era importante. La grada lebrijana empujaba con los suyos aguantando el tipo y la azulina tampoco paraba esperando el gol en la recta final que les alegrara la mañana. David García lo tuvo en sus botas en el 95' con un lanzamiento desde la fronta que Barrios mandó a saque de esquina y el córner lo volvió a recoger en un remate de Geovanni. No había manera... Los tres puntos se quedaban en Lebrija.