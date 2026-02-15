Bloch salva al Xerez DFC en el Polinario (1-1)

El Xerez DFC ha sumado un punto en su complicada salida al Manuel Polinario ante un rival directo como es el Puente Genil, que tiene a tres puntos pero con un partido menos -el que tiene que recuperar contra elm Real Jaén- y el golaveraje particular ganado. Los azulinos no podían permitirse una derrota, han cortado la racha de tres consecutivas y lo ha hecho en un partido muy complicado, en el que Florentin Bloch detenía un penalti a Alan Araiza a los 15 minutos, se reponía al tanto de Tommy Montenegro con la réplica de Dieste -por fin vio puerta- y jugaba los últimos diez minutos con uno menos por la roja directa a Rafa Parejo. Bloch aparecía de nuevo en el descuento con una gran parada para salvar un punto que, a pesar del mal partido de los jerezanos, puede valer su peso en oro a final de temporada.

Comparecía el Xerez DFC después del aplazado contra el Real Jaén y la derrota contra el colista Malagueño y había expectación por la alineación de Diego Caro para hacer frente a un rival que todavía no había perdido como local. El técnico cordobés, en su regreso al Polinario, hacía cuatro cambios con respecto al equipo que caía ante el filial del Málaga. Se caían del once David Morante, Curro Rivelott, Diego Iglesias y Berto González; repetía en el equipo titular Rubén Cantero en el centro de la zaga y entraban Beny, Rafa Parejo, Javi Feria y Carlos Daniel.

Bloch para un penalti

Los primeros minutos fueron muy parejos, sin que ninguno de los equipos lograsen imponer su fútbol. Tommy Montenegro, en una acción por la izquierda que acabó sin remate, pero a los 13 minutos una acción local acababa en penalti que Bloch le despejaba a Alan Araiza. El delantero lanzaba a la derecha del portero xerecista, que adivinaba el disparo y sacaba a córner. El murciano Víctor García Acosta parecía de gatillo fácil. En un visto y no visto mostraba amarilla a Udom, la quinta del central; y expulsaba a Diego Caro en el banquillo azulino y al segundo de Álvaro Cejudo -su señor padre- en el contrario.

Gol de Montenegro (1-0)

Superado el minuto 20, pocas noticias del Xerez DFC, que para colmo sufría el 1-0 en una rápida transición de los locales después de tener un balón parado a favor. La pelota salía repelida a la banda derecha, Carlos Ramírez cambiaba el balón a la izquierda por donde aparecía Alan Araiza, que colgaba el balón al área y Tommy Montenegro llegaba absolutamente solo para rematar a placer ante Bloch. Un gol de 'abc' del fútbol.

Empata Dieste (1-1)

Reaccionó muy pronto el cuadro azulino y lo hizo rompiendo la mala racha Christian Dieste, que sumaba muchas jornadas sin anotar. Fue en la primera jugada en la que los azulinos lograban trenzar tres pases seguidos. El balón en línea de tres cuartos le llegaba a Ilias, este conectaba con Yago y el mediocentro habilitaba a Dieste, que se quedaba solo ante Benito del Valle, golpeando con la derecha abajo lejos del alcance del meta jerezano.

Dieste golpea con la derecha en la jugada del 1-1. / J.M. Partida

El equipo de Diego Caro había equilibrado el encuentro y anestesiado a los locales, que no obstante intentaban acercarse a los dominios de Bloch en jugadas a balón parado o por la banda de Juanjo Mateo, donde claramente tenías los azulinos el punto débil. De hecho, Udom tenía que corregir dentro del área una internada de Alan Araiza que acababa en saque de esquina sin consecuencias para la meta visitante. Hasta el tiempo de descanso, un remate de Alan Araiza de cabeza desde el punto de penalti que se le marchaba varios palmos a la derecha de Bloch, aunque el extremo izquierdo pontanés llegaba completamente solo sin oposición.

Segundo acto

Arrancó el segundo tiempo con un cambio en las filas del Xerez DFC, optando Caro por retirar a Yago Gandoy y dar entrada a Curro Rivelott. No había pasado un minuto de juego cuando Tomazinho pedía penalti en una acción con Carlos Daniel, aunque el colegiado no vio nada punible. Arrancó el Puente Genil de nuevo con brío en esta segunda mitad y un centro de Marcos Pérez no lo remataba limpio Tommy Montenegro en el primer acercamiento con peligro.

El Xerez DFC avisó en una jugada desde la derecha a cuyo centro no llegaba Ilias Charid y en el área contraria un córner de Tomazinho lo remataba Jesús Pozo de cabeza, solo, por encima del larguero. Diego Caro, desde la grada, ordenaba el segundo cambioo de los xercistas, quitando a Javi Feria, con muy poco protagonismo durante el partido, y dando entrada a Diego Iglesias, al que colocaba en la banda derecha.

Beny saca de banda. / J.M. Partida

Beny probó fortuna desde unos 35 metros, pero el balón se marchaba a la derecha de Benito y acto seguido Bloch, bien colocad, atrapaba un remate de cabeza de Iván Vela. Longo y Berto entraban por Dieste y por Ilias a 15 minutos del final. Los azulinos, para más inri, tenían que jugar los último diez minutos con un jugador menos por roja directa a Rafa Parejo.

Con uno menos tuvo que afrontar el cuadro azulino los últimos minutos del encuentro, aunque los de Diego Caro no renunciaban a sacar algún rédito a balón parado ante un Puente Genil que no daba el punto por bueno. Aparecía Bloch para salvar una chilena de Rivero que se colaba. Los minutos finales fueron agónicos para un Xerez DFC que se defendía como podía de las acometidas locales.