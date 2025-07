Christian Dieste: "A un delantero se le piden goles, pero no me marco una cifra concreta"

El Xerez DFC continúa presentando a los nuevos fichajes de la temporada 25/26 y este martes 30 de julio les ha tocado el turno al delantero Christian Dieste y al extremo Diego Iglesias. El primero llega al conjunto azulino procedente del Numancia, con el que se quedó la campaña pasada a las puertas del ascenso a Primera RFEF, anotando 8 goles y siendo un futbolista muy importante en el cuadro rojillo. Aterriza en el Xerez DFC sin quererse imponer presión ni una cifra de goles y está llamado a suplir a Abraham, el pichichi el pasado curso del equipo con 12 goles y segundo máximo artillero del Grupo 4, quien se ha marchado a Ávila para ingresar en la Academia de la Policía Nacional.

Dieste afirma estar "muy contento de incorporarme por primera vez aquí a la zona sur de España, que es una zona que no había pisado aún y para mí es un reto también ilusionante. Todo fue muy fácil desde la llamada tanto de Antonio Bello como la del míster y fue cuestión de días el decidirme que quería venir aquí. Desde que hemos empezado a entrenar se ve a la gente muy involucrada, que quiere que este año sea algo especial y que puede ser que podamos hacer un año en el que todos estemos contentos y podamos mejorar y ojalá que así sea", comentaba.

Pese a ser su primera experiencia en el Grupo 4, lo conoce y señala que "está claro que por presupuestos de equipos es un grupo difícil y cada fin de semana seguro que no va a haber ningún rival fácil y eso lo vamos a notar este año. El jugador siempre quiere estar en el mejor grupo, así que si toca un grupo fuerte, bonito será para que los jugadores se midan y también será mejor para los que nos estén viendo desde fuera, al final lo que queremos es mejorar y progresar. Ojalá que sea un año bonito para el club y también para todos nosotros".

Dieste ha jugado en un campo histórico como Los Pajaritos de Soria y ahora llega a otro no menos histórico como es Chapín. Es consciente de que viene "de una ciudad que es muy futbolera y le gusta mucho el fútbol y aquí prácticamente lo mismo, si no es por decir más, porque es una ciudad más grande, la gente está muy involucrada. Cuando vas a comprar ya mucha gente te conoce, está pendiente del club, con muchas ganas de que llegue esta temporada y este año" explica a modo de motivación porque "es ilusionante y eso se transmite día a día cuando vas por la calle, al jugador también le motiva. Así que llegue cuanto antes la liga y poder demostrar que hemos creado un buen equipo y a ver si podemos hacer un buen año".

En cuanto a ser el delantero referencia y que está llamado a suplir a Abraham , explica que "el delantero ya sabe que se le piden los goles y al final de la temporada es lo que se valora. Yo vengo focalizado en hacer primero mi trabajo, en trabajar lo que el entrenador me pida, ya sea con asistencias o ayudar al equipo en lo que yo pueda. Eso es lo que voy a intentar, concentrarme en hacer cada partido para dar lo mejor de mí y luego ya los goles, si puede ser, que lleguen y si no, contento estaré del trabajo que pueda hacer. No me marco cifra porque luego eso puede salir mal. Yo me centro cada día en intentar hacer lo mejor y luego ya los goles vendrán solos porque eso está demostrado que es algo mental y puede haber rachas buenas y rachas malas".