Este es el perfil de central que busca Bello para suplir a Antonio Oca

La marcha de Antonio Oca del Xerez DFC ha dejado la plantilla con sólo tres centrales, Antonio Salguero (sub-23), David Morante y Mauro Lucero. El director deportivo, Antonio Bello, lleva varios días haciendo gestiones para tratar de cerrar un defensa que además tiene que cumplir un doble perfil, el de central izquierdo y que se pueda adaptar al lateral zurdo, ya que para esa posición sólo está Beny y el canterano Yonier.

Durante la presentación de Morante y Perales, Bello ha sido interpelado por esta cuesión, señalando que "la idea que tenemos es suplir la baja de Oca con un central, pero que sea zurdo y que pueda jugar en de lateral izquierdo, es lo primero que hemos planteado, pero bueno, vamos a ver cómo va el mercado también, por supuesto que entre dentro de nuestros números, de nuestro presupuesto, que de ahí no nos vamos a salir, y si lo encontramos pues incorporarlo cuanto antes".

El director deportivo añadía que "central zurdo que pueda jugar de lateral izquierdo es la prioridad, si después sale algo que podamos cubrir con un sub-23 central y otra posición reforzarla, pero en principio creo que no, en principio nos vamos a centrar ahí e intentar encontrar el sustituto que mejor nos venga en cuanto a presupuesto y en cuanto al estilo de juego del mixto".

En cuanto a la salida de Antonio Oca, explicaba que "me había comentado la posibilidad de que podía surgir hecho, para el club es entendible, todo lo que es la junta directiva y demás, cuando lo he explicado es entendible, porque al final estamos hablando que es una estabilidad de una familia y el fútbol no te lo da con la edad que ya tiene Oca, podría jugar algún año más pero no va a tener la estabilidad que va a tener ahora y la oportunidad que ha tenido en el mundo laboral, y si además de eso puede compaginar con jugar fútbol por las tardes en plan de algún equipo de Tercera u otra categoría que pueda incrementar algo el tema económico pues mejor.

"Desde nuestra posición -prosiguió- nosotros lo entendemos, por supuesto que lo entendemos y además le deseamos lo mejor por el comportamiento que siempre ha tenido, pero si es verdad que para nosotros es una baja importante porque es un tío de club, de vestuario, veterano, que hace falta, pero bueno, desearle lo mejor a Oca y él sabe que yo creo que se ha ido por la puerta grande, porque ha recibido muchísimo mensaje de todo el xerecismo y aquí tiene su casa siempre".