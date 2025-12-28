Regularidad sin pleno: cinco jugadores del Xerez DFC presentes en las 16 jornadas

El Xerez DFC ha cerrado 2025 fuera de los puestos de descenso. El conjunto azulino es undécimo con 22 puntos, los mismos que Deportiva Minera, Linares y Salerm Puente Genil, equipo que actualmente ocupa plaza de play-out, cuando sólo resta una jornada para el final de la primera vuelta, que se completará este sábado (19:00) 3 de enero con el derbi frente al Xerez CD en Chapín. El camino hasta esta situación no ha sido sencillo.

De hecho, en la octava jornada el club decidió prescindir de su entrenador, Antonio Fernández, en busca de un golpe de timón que frenase una dinámica negativa que había situado al equipo en descenso, con apenas seis puntos de veinticuatro posibles. Su relevo fue Diego Caro y, desde entonces, todo cambió. El Xerez DFC se ha mostrado mucho más fiable y encadena ocho partidos sin perder, con cuatro victorias y cuatro empates.

En verano, los técnicos configuraron una plantilla competitiva, aunque corta, una circunstancia que en determinados momentos ha pasado factura. Además, la concepción del fútbol de Fernández y Caro es diferente y ambos apostaron por piezas distintas, logrando el segundo un mayor rendimiento del grupo. Ningún futbolista ha disputado todos los minutos, pero ocho superan la barrera de los mil y cinco han participado en todos los encuentros: Gandoy, Ilias Charid, Rafa Parejo, Sergio García y Curro Rivelott.

El centrocampista Gandoy, convertido en el auténtico faro del equipo, ha crecido con el paso de las jornadas, especialmente desde la llegada de Caro. Es el jugador que más minutos ha disputado, con 1.327, y ha marcado un gol decisivo, el que dio la victoria en Linares (1-2). Ha participado en todos los partidos, quince como titular, y desde la octava jornada no se ha perdido ni un solo minuto.

Le siguen en carga de minutos los atacantes Dieste e Ilias Charid. El ariete, condicionado por la lesión de Emaná, ha asumido siempre la responsabilidad ofensiva. Sólo se ha perdido un encuentro por sanción y en los otros quince fue titular, sumando 1.298 minutos y seis tantos. Ilias Charid es otro de los jugadores clave del conjunto azulino: su desborde, magia y pegada resultan fundamentales. Ha sido titular en las 16 jornadas, con 1.252 minutos y tres goles.

El central zurdo Carlos Daniel, que también ha actuado como lateral, es otro de los futbolistas que ha mejorado notablemente con Caro, quien ya lo entrenó en su etapa en el Córdoba B. Ha disputado 15 encuentros, 14 de ellos como titular, acumulando 1.245 minutos. Muy cerca se sitúa Rafa Parejo, fijo en la medular, con 16 participaciones (13 como titular) y 1.237 minutos.

También supera los mil minutos el guardameta Florentin Bloch, titular indiscutible desde su estreno en la cuarta jornada ante el Real Jaén. Desde entonces no se ha perdido ni un solo minuto y suma 1.170. Su llegada supuso un alivio tanto para el cuerpo técnico como para la afición, que había perdido la confianza en Perales, quien además se lesionó. Oier, por su parte, no se ha estrenado.

Uno de los futbolistas más queridos por la afición es el central nigeriano sub-23 Udom, incorporado sobre la bocina para cubrir la salida de Salguero, traspasado al Girona B en el último día de mercado. Con sus dos metros de altura impone en ambas áreas, ha marcado tres goles y ha participado en catorce partidos, trece como titular, con 1.163 minutos. La lista del ‘club de los mil’ la cierra el central Morante, con 1.126 minutos en 13 encuentros. Hasta su lesión en Melilla era el único xerecista que lo había jugado todo.

Futbolistas como Sergio García, Curro Rivelott, Ekiza, Marcelo o Beny también han tenido protagonismo, aunque no alcanzan el volumen de minutos de sus compañeros. Los dos primeros, eso sí, forman parte del grupo que ha participado en todos los partidos. En el lado opuesto, Oier aún no ha debutado, Pepe Greciano se marchó tras disputar sólo ocho minutos, Perales suma 270 y Emaná 211.

Ante el escaso número de efectivos, el club acudirá al mercado de invierno con la intención de reforzarse al menos con dos jugadores, un delantero y un central, sin descartar la posible llegada de un sub-23 de banda, aunque no será sencillo.

Mientras tanto, la plantilla continúa con su preparación de cara al derbi del sábado ante el Xerez CD y este domingo ha realizado una nueva sesión de trabajo en La Granja, la segunda desde su regreso de las vacaciones.