Las claves de la planificación deportiva del Xerez DFC para la próxima temporada

El Xerez DFC se encuentra a 180 minutos de ascender a Segunda División B, un hito que cambiaría por completo el futuro de la entidad, que lograría el objetivo con el que se fundó el 28 de junio en 2013 en siete temporadas.

Edu Villegas, director deportivo azulino, tiene ya diseñadas las claves de su planificación que "evidentemente son totalmente diferentes para Segunda B y Tercera, tengo realizado un amplio informe con nombres de jugadores para las dos categorías, con cuatro o cinco por puestos, con los que comenzaremos a hablar cuando pase todo. No obstante, estamos totalmente centrados en la fase de asceno, también tenemos jugadores con contrato, otros que pueden renovar en caso de subir y otros que nos interesan que se queden por el rendimiento que están ofreciendo".

Asegura que "nos encontramos muy ilusionados, tenemos confianza máxima tanto en el cuerpo técnico, que es excelente y profesional, como en los futbolistas, que tienen experiencia y un perfil idóneo para afrontar con garantías una situación de este tipo. Están entrenando fenomenal, a un ritmo frenético. El partidillo de entrenamiento del sábado fue interesante, los futbolistas se encuentran a un gran nivel y vamos a llegar en un buen estado a Marbella, no tengo ni la más mínima duda".

Sobre esa eliminatoria cada vez más cercana ante el Ciudad de Lucena considera que "es igualada, tienen un buen equipo y así lo han demostrado durante toda la temporada. Ha estado en puestos de ascenso todas las jornadas de Liga y eso no es fácil, eso tiene mucho trabajo detrás. A un partido puede pasar de todo pero creo que nosotros también tenemos un gran equipo aunque no hayamos estado arriba siempre. Confío cien por cien en la calidad de los míos, le van a dar una gran alegría a esta afición que se lo merece todo y que no nos va a poder acompañar".

El director deportivo detalla que "tanto si estamos en Segunda B como si nos quedamos en Tercera habrá cambios y los objetivos son diferentes. En Tercera, partiríamos con la única intención de volver a ser un equipo puntero, que luchará por el ascenso, mientras que en Segunda B todo iría más en función de la masa social y del presupuesto que podamos manejar. Además, tampoco está muy claro aún cómo se producirían los ascensos a la Segunda B Pro".

Villegas se estrenó como director deportivo en el Xerez DFC hace tres temporadas de la mano de la directiva presidida por Rafael Coca. Se siente "feliz y totalmente identificado con este club. Me siento realizado porque no hay nada más bonito que trabajar en tu casa y sentirte querido. En nuestra primera temporada al frente logramos el ascenso a Tercera, la pasada temporada nos quedamos fuera del 'play-off' por la diferencia de goles y esta campaña luchamos por ascender a Segunda B, es para estar satisfecho".