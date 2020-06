Xerez DFC, una ITV prometedora

Ensayo general en Chapín del Xerez DFC superado con nota. Los azulinos, al no poder disputar amistosos para preparar el 'play-off', jugaron un partidillo de entrenamiento entre ellos que agradó al cuerpo técnico liderado por Josu Uribe, tanto por la intensidad y el ritmo que le imprimieron a las acciones los jugadores como por el alto nivel que demostraron futbolistas como Mika, autor de tres goles en la primera parte del partido.

Uribe no pudo contar en la sesión de entrenamientos ni con Adri Rodríguez, enfermo, ni con Zafra, con una sobrecara muscular. No tuvo minutos para evitar que sus problemas vayan a más cuando faltan poco más de tres semanas para que se celebre la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena.

Con los jugadores justos para formar dos equipos por las ausencias, ya que el protocolo sólo permite utilizar a los que han pasado las pruebas del Covid-19 y no pudo echar mano de ningún otro del filial ni del juvenil de Liga Nacional, el asturiano montó dos equipos para buscar un once de garantías. Sus pupilos son los que se tienen que ganar ahora la titularidad con su rendimiento, ya que no todos han vuelto al mismo nivel.

Un equipo con muchos titulares habituales se midió a otro integrado por canteranos en un primer tiempo que acabó con 4-1 a favor de los primeros. En el segundo acto, Uribe optó por realizar cambios e intercambió los papeles. Mika fue el gran protagonista de la matinal con tres goles. El ariete no ha perdido su capacidad anotadora, lo mismo que Antonio Sánchez, que también 'mojó'.

Una de las dudas que debe solventar el entrenador azulino de cara al choque ante los de Dimas Carrasco es la del sustituto de Edet en el centro de la defensa, ya que el zaguero está sancionado y lo había jugado todo. Las opciones son las que son. Joaqui, Toboso y Adri Roodríguez, que tendría que retrasar su posición, son las tres alternativas que tiene para dos puestos, salvo que se decante a utilizar una línea de tres integrada por los tres.