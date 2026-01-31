El colista, una buena ocasión para despertar

Ekiza es una de las novedades de la lista tras recuperarse de sus problemas físicos.

Tras la derrota del pasado domingo ante el UCAM, el Xerez DFC afronta esta sábado a partir de las cinco en la ciudad deportiva del Málaga un partido importante de cara a romper la mala dinámica azulina, que han encadenado dos malos resultados en las dos últimas jornadas.

Los de Diego Caro se verán las caras ante el Atlético Malagueño, colista de la categoría, pero cuya progresión desde la llegada de Francisco Bravo al banquillo (quizás no en resultados pero en sí en juego) ha sido positiva. Es por ello que el entrenador xerecista recele de su rival, por lo que ya ha dejado claro que no quiere confianzas.

De cara al encuentro ante el filial malaguista, el técnico se ha llevado a 19 futbolistas, todos de la primera plantilla. La principal ausencia de cara al choque de esta tarde será la de Carlos Daniel, que vio su quinta amarilla el pasado domingo ante el UCAM y será baja por sanción.

Por lo demás, Caro recupera a Ekiza, que se perdió el último partido por un golpe, tras y como reconoció en la rueda de prensa posterior, y ha incluido en la lista a las tres últimas incorporaciones.

Hay que recordar que en esta última semana la plantilla ha sufrido variaciones, pues a las ya consabidas marchas de el meta Perales, todavía sin equipo, y el delantero Stephane Emaná (ha firmado por el Yeclano), se unió la del mediapunta Fran Viñuela, que rescindió para salir hacia la Deportiva Minera.

Por contra, ha llegado al club el asturiano Berto, procedente del Numancia, y en estos últimas días han hecho lo propio el central Rubén Cantero y los delanteros Javi Feria (Atlético Sanluqueño) y Samuele Longo, que estaba sin equipo.

Con todo esto, la lista de convocados la conforman Bloch y Oier como porteros; Marcelo, Beny, Udom, Rubén Cantero, Morante y Juanjo Mateo como defensas; Gandoy, Rafa Parejo, Ekiza, Curro Rivelott, Berto, Sergio García, Diego Iglesias, e Ilias Charid, como centrocampistas y Samuele Longo, Christian Dieste y Javi Feria como delanteros.

En principio, y con la ausencia de Carlos Daniel en el lateral izquierdo, todo apunta a que el once con el que Diego Caro salte a la ciudad deportiva malagueña será el compuesto por Bloch en la portería, una línea defensiva con Juanjo Mateo, Udom, Morante y Beny, que entraría por el sancionado Carlos Daniel, en el carril izquierdo; un centro del campo con Gandoy y Curro Rivelott en el doble pivote, con Ilias, Sergio García y Berto en la mediapunta y Javi Feria o Dieste en la punta del ataque.

En el filial, Bravo tiene la baja por sanción del central Alfonso Rodríguez, que fue expulsado la pasada jornada frente al Estepona.