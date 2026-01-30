Diego Caro: “No nos van a regalar nada, será un rival difícil”

Diego Caro compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de este sábado ante el Malagueño. El cordobés reconoció que “ha sido una semana distinta, primero porque jugamos el sábado y eso hace que tengas un día menos de entrenamiento, y luego con todo el tema de la lluvia. Lo bueno, sobre todo cuando se tiene una derrota en la última jornada, es que quieras que llegue el partido cuanto antes”.

Pese al último tropiezo, el preparador azulino ve al equipo “bien. Es cierto que en los últimos partidos no hemos puntuado, pero veo a la gente trabajando fuerte y las sensaciones, sobre todo las del último partido donde merecimos más, son buenas, porque creamos ocasiones. Creo que contra el UCAM tuvimos ocasiones más claras que contra La Unión, y sin embargo, mira. Lo importante es corregir los errores y seguir trabajando igual, porque con ocasiones, los goles llegarán seguro”.

Sobre las tres últimas incorporaciones, Diego Caro aseguró que los jugadores “vienen con mucha ilusión, metemos aire fresco en el vestuario. Rubén Cantero es un central que ya habíamos hablado que tenía que venir porque estábamos cortos de efectivos ahí, Javi Feria, otro chaval que llega por la salida de Viñuela, y Longo, que viene por Emaná. Son jugadores que vienen a sumar y a aportar cosas al equipo y espero que poco a poco vayan entrando y participando”.

En relación al estado físico en el que llega Samuele Longo, que ha estado sin equipo, Caro señaló que “ha estado entrenando pero no trae ritmo de competición. Por lo demás, viene bien, se nota que es un futbolista muy profesional y que se cuida porque viene muy bien de peso, y lo he visto con ganas e ilusionado. Espero que poco a poco vaya cogiendo conceptos a nivel táctico, pero es un futbolista con la suficiente experiencia como para entrar rápido en la dinámica de grupo”.

Tras muchos años en el filial del Córdoba y consciente de las virtudes y defectos de este tipo de equipos, Caro espera a un Atlético Malagueño “difícil. Es un equipo con mucho talento y técnicamente muy bueno. Es capaz de dominarte y quitarte el balón, como ya hizo ante el Recreativo de Huelva y ante el Extremadura, es un buen equipo. Además, todos los años saca jugadores para el primer equipo y eso dice mucho de cómo se está trabajando allí”.

“No vamos con ningún tipo de confianzas porque conozco bien al entrenador, a Bravo, y no nos van a regalar nada. Es un técnico muy competitivo que hace competir muy bien a sus equipos. Es verdad que le están lastrando esos errores de filial, que tienen estas cosas, pero en cuanto a juego, es un equipo que me gusta mucho, tiene buen trato de balón y son capaces de someterte”, concluyó el entrenador del Xerez DFC.