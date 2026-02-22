Cuando no puedes ganar... (0-0)

El Xerez DFC no ha aprovechado la primera oportunidad de los dos encuentros seguidos en Chapín y sólo ha sumado un punto ante un CD Extremadura que ha tenido las ocasiones más claras y al que le han anulado dos goles, el segundo en el último minuto. Del mal, el menos, los azulinos, como en Puente Genil, no han perdido, mantienen la puerta a cero varias semanas después y recorta un punto con el equipo pontano, que sigue ocupando puesto de play-out. El miércoles, contra el Real Jaén, nueva oportunidad para abandonar los puestos de descenso... aunque el tiempo se va acabando.

La gran novedad en el once de Diego Caro fue la vuelta a la titularidad de Julen Ekiza, fuera del equipo por varioos problemas físicos durante las últimas semanas. Como se preveía, Morante ocupó la baja de Udom en el centro de la defensa y Curro regresó al once en sustitución del también sancionado Rafa Parejo. Tácticamente, Javi Feria se situó en la banda izquierda y Ekiza e Ilias por dentro, con Dieste como jugador más adelantado.

Salva Bloch

En un saque de esquina forzado por Rubén Cantero tras un mal control estuvo a punto de llegar el 0-1. Manchón sacó en corto y el centro posterior al segundo palo lo remataba Miguel Núñez, apareciendo Bloch para hacer el milagro de cada jornada salvando en la misma línea de gol. Acto seguido, el meta francés llegaba antes que Frodo en un centro de Zarfino. Dos llegadas visitantes antes de lsos primeros diez minutos de juego que metían el miedo a la parroquia local.

El primer acercamiento de los xerecistas no llegaba hasta pasado el minuto 20 con un disparo de Javi Feria que se fue a la derecha de David Robador. Los de Diego Caro -en una de las cabinas de prensa por su sanción- buscaban entrar por dentro con Ekiza e Ilias e incluso Javi Feria, que partiendo desde la banda se metía también para buscar superioridades por el centro de la defensa extremeña que, hasta el momento, se defendía con orden y sin cometer errores.

Gol anulado y bronca

Se cargaba el XDFC de amarillas en un visto y no visto durante el tramo final de la primera mitad y el colegiado anulaba un gol a Zarfino por fuera de juego tras una falta lateral que tocaba un atacante visitante habilitando al uruguayo, que la metía dentro pero en posición antirreglamentaria. Con esa jugada acababa la primera mitad y con bronca de la zona de Tribuna al equipo, que no puso en aprietos a David Robador en los primeros 45 minutos.

La segunda mitad comenzaba con otro susto para los jerezanos tras una contra iniciada por Frodo, apertura a Marco Manchón y cabalgada del extremo izquierdo. Se midió en carrera a Rubén Cantero, se metió hacia dentro y lanzaba un derechazo que le salía centrado y Bloch metía las manoplas para repeler el disparo.

Perdonan Núñez y Zarfino

Yago Gandoy estuvo providencial en la lectura de juego en un pase de Luis Nicolás al hueco que hubiera dejado solo a Zarfino ante Bloch. El Extremadura estaba mejor plantado y comenzaba a llegar a las inmediaciones del área local con peligro, aunque un centro de Ekiza estuvo a punto de cazaflo Dieste y acto seguido Ilias se adentraba en el área y no encontraba a ningún compañero para línea de pase.

David Rocha y Diego Caro movieron sus respectivos banquillos con un triple cambio, pero las tornas no variaron en exceso. Los azulinos tenían continuas pérdidas de balón y los visitantes, aunque no terminaban de concretar, daban siempre sensación de peligro. Núñez perdonó el 0-1 en un saque de esquina que prolongó un compañero en el primer palo y en el segundo, absolutamente solo, remataba por encima del larguero. Y si clara fue la de Núñez, más lo fue la de Zarfino, que remataba solo un centro de Imanol Barace y se le marchaba el balón a la derecha de Bloch.

Otro gol anulado al Extremadura

El partido acababa con polémica por un gol anulado al Extremadura en un saque de esquina botado por Juanmi Callejón que se prolongaba en el segundo palo y que Núñez remataba al fondo de las mallas. El línea de Tribuna se quedaba parado y levantaba finalmente el banderín señalando el fuera de juego. Y en la última, Carlos Daniel disparaba y el esférico que se marchaba junto al palo de Robador.