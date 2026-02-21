El Xerez DFC afronta ante el Extremadura el primero de dos duelos claves

El Xerez DFC rompió en el Manuel Polinario su racha de tres derrotas consecutivas y ahora tiene que refrendar en Chapín el punto contra el Puente Genil, un rival directo al que le tiene ganado el glaveraje particular, superando a un CD Extremadura que llega a Jerez tras superar al Antoniano en uno de los dos encuentros que tenía aplazados y que mira al play-off de ascenso. La liga del Xerez DFC es otra, sigue en puestos de descenso y en una semana de 9 puntos -vuelve a jugar en Chapín el miércoles contra el Real Jaén- está poco menos que obligado a apropiarse de los dos duelos que tiene en casa y sumar en la visita del próximo domingo al campo del Antoniano.

Comenzando por el más inminente, el equipo de Diego Caro regresa a Chapín tras dos salidas en las que sólo sumó el punto del Polinario, donde futbolísticamente dejó sensaciones no demasiado buenas pero al menos no sufrió la debacle que sí protagonizó en Málaga, cuando caía contra el colista. Ahora, en tres días se ponen en juego 6 puntos contra dos adversarios, Extremadura y Real Jaén, que están en buena línea. Los pacenses, desde la llegada de David Rocha, han sumado 7 puntos de 12 posibles, golearon al Puente Genil y al Antoniano y fueron capaces de puntuar en La Condomina ante el segundo clasificado, el UCAM Murcia.

Los aficionados azulinos se debaten entre ver el vaso medio lleno o medio vacío. La era Diego Caro comenzó con muy buen pie, el equipo estuvo ocho jornadas sin perder y salió del descenso, pero un mal inicio de 2026, con cuatro derrotas en cinco encuentros, devolvía al equipo a las catacumbas. El Melilla está en plena reacción y el Estepona, aunque muy lejos, también ha puesto toda la carne en el asador durante el mercado de invierno para intentar la salvación. Por arriba de los xerecistas, el Real Jaén está en un buen momento y además del Puente Genil se atisban sólo un par de equipos más que pueden meterse en el lío del descenso: Linares y La Unión.

Diego Caro tiene dos bajas importantes para afrontar el choque: las del central Udom, que se pierde el partido por acumulación de amonestaciones; y Rafa Parejo, castigado con dos encuentros por la roja directa que vio en Puente Genil. El técnico, que también ha sido sancionado con dos partidos, apostará por Rubén Cantero y David Morante en el centro de la zaga y probablemente los laterales serán para Juanjo Mateo y Carlos Daniel. En la medular, Curro Rivelott y Yago Gandoy llevarán la manija y por delante la habitual línea de tres en la que parece fijo Javi Feria, uno de los fichajes del mercado de invierno. Las otas dos plazas serán para Ilias y Diego Iglesias o Sergio García, mientras que Dieste, tras ver puerta casi tres meses después, tiene todas las papeletas para partir con dorsal de titular.