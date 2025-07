Curro: "Soy un jugador con mucha más experiencia del que se marchó hace tres años"

Curro Rivelott ya ejerce como nuevo jugador del Xerez DFC. El centrocampista jerezano regresa al equipo del que salió hace tres temporadas rumbo al Arenteiro, donde vivió la cata alegre y amarga del fútbol, consiguió el ascenso a Primera RFEF y sufrió una grave lesión al romperse el cruzado anterior de una de sus rodillas. El mediocentro vuelve ahora a casa para intentar darle un salto de calidad a la plantilla de Antonio Fernández Rivadulla.

"Curro es de los pocos jerezanos, por desgracia, que tenemos aquí en nuestra plantilla, tenemos varios pero uno de ellos y quizás el más veterano como andaluz jerezano y xerezista es él, así que para mí es un placer presentarlo", comentaba Tomás Villena, directivo del Xerez DFC. "A Curro yo creo que lo conocemos todos bastante bien, no hace falta describirlo, lo que sí agradecerle la confianza, nos ha costado, la verdad que nos ha costado un poco, normal por el mercado que tenía, por el jugador que es, yo creo que la llegada de Curro es importante para mí personalmente, pero también para el club porque yo creo que es el futbolista que engloba todo lo que es el Xerez, creo que es un futbolista que representa perfectamente los valores del club, además de lo que nos va a sumar futbolísticamente hablando, así que encantado que esté con nosotros", señalaba Antonio Bello, director deportivo de la entidad.

El futbolista señalaba en su primera intervención que "lo primero le quería dar las gracias a Antonio, que ha sido un verano larguito, pero bueno, al final se ha podido dar la situación y sobre todo darle las gracias a él en primer lugar y después sobre todo a la directiva, porque hemos estado en continua comunicación y para mí ha sido bastante importante que han mostrado que confiaban en mí, que querían que yo estuviese aquí. Darles gracias también a la afición, porque ha sido un recibimiento muy ilusionante, me fui de aquí hace tres años y no me esperaba que ahora al volver el recibimiento fuese así".

Del Curro que se marchó hace tres años al que ahora regresa hay uno "con más experiencia, aunque parezca que soy veterano, creo que soy todavía un jugador joven, que tengo mucho recorrido y mucha trayectoria todavía por delante, pero sin duda pues al final los años te van dando experiencias, te van dando situaciones, encima me ha tocado vivir diferentes situaciones estando fuera de casa también, que yo creo que te hace crecer tanto como futbolista como persona, creo que es un Curro con más responsabilidades, con más experiencias y con la misma ilusión e incluso con más ganas que antes de hacer cosas bonitas aquí en mi tierra".

Después de varias teporadas lejos del Grupo 4 de Segunda RFEF, Curro tiene claro que "es bastante complicado, pero creo que eso nos motiva bastante a la hora de plantear la temporada, yo creo que cada partido va a ser prácticamente una final, pero tenemos que estar centrados en nosotros mismos, creo que se ha hecho un equipo y un trabajo de la dirección deportiva muy bueno, el grupo humano que se está formando la verdad que tiene muy buena pinta y el míster no lo está recalcando mucho, que tenemos que ir semana a semana, parece un tópico, pero es la realidad, tenemos que estar centrados en nosotros, en nuestro trabajo y sin duda yo creo que si seguimos ese camino, haremos cosas muy bonitas".

En cuanto a los objetivos, explica que "tenemos que conseguir la salvación primero, tenemos que afianzarnos bien en la categoría, cuando ya lo consigamos, pues bueno, ya veremos al final, el fútbol te puede poner más arriba, te puede poner más abajo, primero hay que conseguir los puntos que nos certifiquen la salvación, una vez que los consigamos, pues si quieres nos sentamos otra vez y hablamos otra vez de los objetivos, pero primero vamos a conseguir eso y sobre todo, estar centrados en el día a día, en el trabajo diario, en cada semana, en el que cada rival va a ser complicado e ir mejorando cada semana".

Aseguraba también que ha seguido al Xerez DFC desde la lejanía y que se ha encontrado un club modernizado: "Cada semana lo sigo, miro las redes sociales, la verdad que me ha sorprendido porque el club está avanzando mucho, aparte de la afición obviamente, que se respira ese xericismo y se respira ese sentimiento que cada vez está más afianzado también, yo creo que eso es muy bonito, ver que la gente siente esto cada vez más y sin duda ya lo que es el club, la estructura del club, sin duda se ha mejorado mucho, el día a día es un club profesional prácticamente, poder ir a las instalaciones que vamos, con los profesionales que vamos, la tienda que se ha abierto nueva también, ayer fui, hacía 2 o 3 años que no iba a la tienda y fui ayer y estaba flipando... Son pequeñas cosas que parecen a lo mejor tonterías pero que sin duda marcan la diferencia".

Y por último, lanzaba un mensaje de cariño a la afición porqiue "cuando parecía que se podía dar, la gente la verdad ha hecho mucha fuerza. Me fui de aquí hace 3 años, me fui lejos, puedes pensar que la gente ya se ha olvidado un poco de ti y la verdad que me he sentido superquerido, el recibimiento ha sido increíble y eso sobre todo de agradecimiento y de decirle también que como jerezano y como xerezista, que soy canterano de este club, tengo ganas también de demostrarle mi sentimiento por este escudo".