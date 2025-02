David Sánchez: "Derrota muy jodida, estamos en un túnel y no vemos la luz"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha dejado varias frases lapidarias en su comparecencia de prensa en Los Arcos tras una nueva derrota de su equipo, la tercera consecutiva. El entrenador sevillano calificó la derrota de "muy jodida", aseguró que su equipo está "en un túnel y no vemos la luz" y pidió perdón a los aficionados que se desplazaron hasta Orihuela porque "he visto hasta lágrimas". Recalcó que de poco sirve comentar que su equipo juega bien pero adolece de lo más importante en el fútbol, que es el gol y comprende que la afición esté "cansada de escuchar lo mismo. La categoría requiere de un nivel que no estamos dando", señaló. El equipo sigue en descenso y ahora tiene la permanencia a tres puntos tras sumar la séptima jornada sin ganar.

Pregunta.Partido que se ha decidido por un penalti.

Respuesta.Derrota muy jodida, más viendo a los aficionados que han venido, a los jugadores en el vestuario y a la directiva. Estamos sufriendo mucho y pedimos disculpas a los aficionados, soy el máximo responsable y la realidad es que cambiamos cosas, pero no nos está dando. Creo que no hemos merecido perder, el partido cambia por un penalti, pero la verdad es que llevamos muchas semanas y tenemos que cambiar cosas porque no llegamos, el nivel de la categoría requiere más nivel y la realidad es que ninguno lo estamos dando.

P.¿Cómo se levanta la moral de este equipo?

R.Pues jodido y más cuando vas a la grada y ves a aficionados con lágrimas, jugadores con lágrimas, directivos con lágrimas... Son momentos muy duros y será un viaje de vuelta muy jodido. Estamos sufriendo mucho y el fútbol ya no es justicia o injusticia, no hemos merecido perder, pero ya son muchos meses en la misma situación, no estamos sabiendo cómo darle la vuelta a esta dinámica.

P.Una vez más hay falta de gol, uno en siete partidos.

R.Pues sí, creo que hemos tenido situaciones, alguna ocasión, con balón en el último cuarto nos ha faltado un poquito de acertar y no hemos acertado. Aún así hemos insistido hasta el final, pero nada, nos está costando mucho la categoría y esa es la realidad. Le damos vuelta cada semana y no encontramos el camino.

P.Y cuando se tiene ocasiones, un defensa la saca en la línea y un palo.

R.Creo que ha habido dos palos, pero bueno... si es que es lo de siempre y lo que diga no vale para nada. Son momentos muy duros, lo vemos todo negativo, estamos en un túnel y no vemos la luz. Nos vamos jodidos, pero insistiremos seguro. Pedimos disculpas a los aficionados, sus lágrimas para mí son como puñales. Es una situación muy difícil, esperemos que el martes o el miércoles veamos la situación de otra forma para seguir trabajando y luchando para sacar esto adelante porque somos los que tenemos que sacarlo, sobre todo los jugadores que son los protagonistas.

P.Ingoma ha debutado, ¿cómo lo ha visto?

R.Creo que ha estado bien, entrenó el jueves un poquito y el sábado, esperemos que se adapte, habla bien el castellano, ha entrado con buen pie en el vestuario y esperemos que nos ayude.

P.El equipo juega, crea, pero no hay acierto.

R.Llevamos hablando mucho de lo mismo, creamos, tenemos situaciones, jugamos bien y ya cansa cuando digo siempre lo mismo. Podemos hablar de fortuna, de no estar acertados, pero cuando te pasa tantas veces... No hemos encontrado el camino para ganar en esta categoría, lo que estamos dando no nos vale y tenemos que darnos cuenta. Lo hablamos, lo trabajamos y la verdad es que ya cansa, me canso yo de decirlo, imagino a la gente que lo escucha... Creo que hemos dominado, hemos tenido paciencia, hemos tenido la pelota, nos ha faltado acierto en los últimos metros, en el último pase... y ya está, estamos sufriendo mucho. Por dentro llevo un... estoy jodido y no por que no crea, porque veo a la gente sufrir. Lo intentamos, tenemos ilusión cada semana por cambiar esto y la verdad es que nos sabe muy mal por todos. A trabajar el máximo hasta el día que estemos y concienciarnos de que hay que cambiar esta dinámica ya.