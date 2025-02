David Sánchez: "Tengo un reto personal estupendo y el objetivo lo voy a cumplir por lo civil o lo criminal"

El Xerez DFC debe sacar adelante su partido de este domingo (17:00) ante el Águilas CF en Chapín para frenar su racha de siete jornadas sin vencer y no entrar en una espiral que le conduzca a un callejón del que sería complicado salir, ya que en estos momentos su equipo está en zona de descenso a tres de la salvación. David Sánchez, técnico del combinado azulino, asegura que se siente fuerte y respaldado y antes de entrar en los detalles habituales de la previa del choque quiso expresar cómo se encuentra y los motivos que la pasada jornada le llevaron a ofrecer una rueda de prensa bastante derrotista tras perder 1-0 de penalti en Los Arcos frente al Orihuela.

Después de tomar aire, reiteró que tiene fuerzas para reflotar la nave, destacó nuevamente que sus futbolistas sienten impotencia por no ganar cuando hacen méritos para hacerlo, cree que las sensaciones son positivas, que no están abatidos ni dispuestos a tirar la toalla y que el triunfo está más cerca que otro resultado adverso.

–¿Cómo se encuentran los futbolistas?

–Después del partido sentían impotencia. Las ruedas de prensa de después de los partidos se me están haciendo un poco complicadas porque últimamente no digo lo que pienso en el sentido de que nosotros somos mejores que el Orihuela y no merecimos perder, merecimos ganar o, como mínimo, empatar y fuimos mejores que el Cádiz Mirandilla, pero no está entrando la pelota y no es una excusa. Ellos son los primeros que quieren marcar. Lo complicado en el fútbol es generar y nosotros estamos creando ocasiones y hacemos buen fútbol. Los equipos rivales nos tiran muy poco, el Orihuela tuvo el penalti y otra ocasión más al final en la que ya nos cogieron muy altos y el Cádiz tuvo muy pocas oportunidades y nosotros, muchas. El día del Estepona en la primera parte tuvimos ocasiones para adelantarnos y no tenemos suerte en ese sentido. Y ya no es suerte, es finalizar bien no sólo en el gol, en el último pase, en el penúltimo, en tres cuartos... Estamos en el camino, estamos más cerca de ganar. De todos modos, entiendo cuando repito lo mismo tantas veces que canse. El único rival que ha estado mejor que nosotros fue el UCAM después del 0-1 y mi expulsión, ahí sí se fue el equipo, pero los demás no, estuvimos metidos. Lo malo es que nunca las igualdades se nos ha dado de cara, pero esto es fútbol.

–(...)

–El equipo se siente impotente después del partido y hay una frase que le digo mucho a ellos, señores, el esfuerzo tiene recompensa. Pero, claro, es que hacemos muchos esfuerzos para tener más cosas. Estamos viviendo un mal momento y no queda otra que insistir, insistir, insistir para cambiarla, que trabajar y dejarnos la piel. Que el equipo puede dar más, pues siempre, todos podemos dar más, pero el equipo insiste, suda, corre, trabaja, compite, pelea. En Orihuela la tuvimos en el último segundo, pero el fútbol está siendo muy duro. Después de la impotencia en caliente, durante la semana tienen confianza. No es que al equipo haga falta creérselo, el equipo cree. En la mayor parte de los partidos fuimos superiores al rival, pero como los resultados no se dan y el míster lo repite se aburren y ya no gusta. Eso lo entiendo y me parece lógico, pero es lo que veo y lo que ve la gente de fuera. No veo a un equipo abatido, que tire la toalla, no... Está siendo todo duro y largo, pero estamos cerca de la victoria y vamos a pelear para que esta semana llegue.

–¿Qué le parece el Águilas, un rival que empata muchos partidos?

–Es un buen equipo, como todos. El partido va a ser igualado. Los encuentros que ha sacado adelante han sido muchos por la mínima, aunque en Almería ganó 1-3 porque se le puso todo de cara. Es un bloque bueno, compacto, que tiene un buen entrenador, que trabaja bien y al que es complicado hacerle daño, en ese aspecto es parecido al nuestro. No hay excusa, hay que preparar bien el partido, estar animados y tener energía. Veo al equipo con ganas, entrena bien y a insistir, insistir e insistir. Después del partido es el momento de criticar, pero durante el encuentro, espero que demos confianza a los jugadores, que si pierden un balón o fallan un pase le sigamos apoyando. Después habrá tiempo de hacerse notar con mi planteamiento o mis alineaciones, que podré acertar o equivocarme, pero siempre busco lo mejor para el equipo. Soy hasta cabezón, a veces ni hago caso a los que están a mi alrededor. Nos quedan trece finales.

–El mercado de invierno se cerró y le faltó la guinda del central zurdo...

–Sí, ha sido un mercado muy duro y difícil. Hemos tenido jugadores firmados que luego por circunstancias personales no han podido venir y nosotros no podemos hacer lo que queramos, no todo depende de una persona. Yo preparo el partido, pero no puedo rematar ni centrar y el mercado es un poco parecido. Lo hemos intentado, hemos hecho buenas salidas, hemos realizado buenas incorporaciones y nos faltó eso, la guinda. De todos modos, aquí no va a venir nadie a salvarnos, nos va a salvar el bloque, nosotros, el equipo, lo que traemos de atrás, el trabajo del año pasado... Todo eso nos va a salvar, los que han venido ahora han llegado para ayudar y estamos convencidos de que con el bloque, con la familia, lo vamos a lograr. Me ha encantado la positividad de todos esta semana, ha venido mucha gente a los entrenamientos... Sabíamos que íbamos a sufrir, aunque estamos sufriendo demasiado. Insisto, esto es fútbol y, al final, la vida te pone en esta tesitura. Soy fuerte, muy fuerte, pero sufro cuando los demás lo hacen y por eso salí a rueda de prensa apagado o muerto o liquidado, pero eso me dura diez minutos. En el viaje de vuelta ya estaba pensando en el Águilas. Tengo un reto personal estupendo y el objetivo lo voy a cumplir por lo civil o lo criminal.