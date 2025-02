David Sánchez: "Me siento superfuerte, soy el capitán del barco y espero estar aquí muchos años"

El Xerez DFC se encuentra en el peor momento de la temporada, instalado desde hace dos jornadas en la zona de descenso después de encadenar siete partidos seguidos sin vencer. El pasado domingo en Los Arcos frente al Orihuela, un rival directo en la lucha por no perder la categoría, cayó por 1-0 tras un penalti cometido por Jacobo en el primer cuarto de hora de juego. La derrota hizo mella en el equipo y en David Sánchez, técnico de la escuadra xerecista, que ofreció una rueda de prensa con un tono apagado y que desprendía pesimismo. El sevillano ha querido aclarar este viernes los motivos de su estado de ánimo, ha despejado dudas, asegura que se siente "superfuerte, el capitán del barco", que tiene el respaldo de la directiva y de su plantilla y ha agredecido a todos las muestras de cariño que ha recibido durante todos estos duros días.

En un monólogo de casi siete minutos ha explicado: "Quiero aclarar un poco mi rueda de prensa del domingo después del partido porque he recibido muchísimos mensajes de ánimo tanto en redes sociales como por el móvil y de gente hasta que no conozco y estoy contentísimo y agradecido. El primer día de trabajo vino mucha gente al entrenamiento a verme, a darme un abrazo, a animarme y quería contar un poco lo que pasó en Orihuela, quería aclarar los motivos por los que estaba tan apagado. Después de la derrota, que fue dura, acudimos a la zona en la que se encontraban nuestros aficionados, que fueron muy educados, pero vi lágrimas, tristeza en mujeres, niños y en aficionados y las imágenes impactan. Pensaba en su viaje de vuelta en coche...".

Luego, prosigue: "Entré en el vestuario y aquello era un tanatorio, los jugadores estaban tristes, con lágrimas de impotencia, de tristeza y, por último, camino de la rueda de prensa también vi a dos directivos tristes y con lágrimas. En la vida, cuando las cosas le van mal a uno, la gente se despega y cuando lo haces bien, se te pega. En mi caso, algo habré hecho bien porque esos directivos me dieron un abrazo y me comentaron al oído que confiaban en mí, que era el capitán de este barco y llegué a la sala de prensa un poco ido. Pido disculpas por el tono de voz o por el apagamiento, pero soy humano y me gusta ver feliz y bien a la gente que me rodea. Con esto quiero decir que pido disculpas por aquello, pero que estoy superfuerte, que no fue un día fácil".

"Normalmente, no escucho mis ruedas de prensa, pero después de tantos mensajes lo hice y es verdad que di sensación de muerto, de apagado por el volumen, pero fue por eso porque vi a toda la gente triste. Desde que los vi a ellos hasta la rueda de prensa iba pensando que lo normal en la vida cuando las cosas van mal es encontrarte solo y yo tenía ánimos y abrazos y palabras de apoyo como míster confiamos en ti y lo vas a sacar. No estuvo bien, soy una persona fuerte, pero, insisto, soy humano y también decaigo. Me da mucha pena ver a toda la gente sufriendo tanto".

Bajo su punto de vista, "el fútbol es muy duro, llevo toda la vida en este deporte, me ha dado más tristezas que alegrías y esta dinámica está durando mucho. El trabajo no está dando sus frutos, estamos haciendo las cosas mucho mejor de lo que dicen los resultados. De todos modos, no son excusas. Entiendo que haya aficionados en esta gran familia que somos que a los que no les guste mi forma de trabajar o que piensen que no soy el entrenador adecuado, pero hay mucha gente que me anima y que me da mucha fuerza. Estoy superfuerte, es un reto personal y grupal. Agradezco el cariño de todo el mundo y, como he dicho antes, algo habré hecho bien cuando en el fútbol siempre es al revés. Soy el capitán del barco y quiero serlo en estos momentos. Voy a pelear hasta el final, hasta la última gota de sangre y sudor que tenga a muerte".

Igualmente, lanzado en sus reflexiones, Sánchez confiesa que "me ha encantado la positividad que se ha provocado esta semana en redes sociales entre los aficionados, algo que es fundamental. Algunas veces, hemos sido negativos y la negatividad acarrea negatividad. Veo a los jugadores convencidos, hay algunos que han pedido salir y han salido porque han tenido ofertas y hay otros que las han tenido, han venido a pagar su cláusula de rescisión el último día, pero me han mirado a los ojos y me han dicho míster de aquí no me muevo, esta es mi familia y no la voy a dejar tirada y todo eso nos da fuerza. El equipo cree que lo puede sacar, que es lo importante, ellos están conmigo y yo estoy con ellos, con mi cuerpo técnico y con los directivos".

"Y esto es lo que quería contar un poco, explicar los motivos de aquella rueda de prensa, lo iba a hacer a través de las redes sociales, pero me quiero apartar porque no traen nada bueno. Estamos preparados, el domingo es una final de las trece que nos quedan, tenemos cero dudas, estoy convencido de mi plantilla y, seremos mejores o peores, pero nos vamos a dejar el alma. El fútbol nunca es justo, pero está siendo demasiado injusto con nosotros y esperemos que esta semana cambie la dinámica. Nos encontramos fuertes y yo estoy superpreparado mental y físicamente y con muchas ganas de que llegue el domingo. Estoy convencido y agradecido, tengo fuerzas para seguir adelante, estoy en el mejor club posible como entrenador y ojalá esté muchos años aquí porque estoy muy contento, me siento muy valorado, muy identificado con el club y espero estar aquí muchos años. Voy a hacer todo lo posible para que esto continúe".