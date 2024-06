David Sánchez: "Tenemos una última bala, confío en mis jugadores"

David Sánchez, técnico del Xerez Deportivo FC, ha comparecido en la sala de prensa de Chapín en la previa del partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda RFEF, en la que los xerecistas están obligados a levantar el 0-1 de la ida ante el Jove Español para dar el salto de categoría. El técnico ha estado acompañado por su cuerpo técnico, el director deportivo Antonio Bello, y la totalidad de la plantilla, a la que ha agradecido el esfuerzo y el trabajo de toda la temporada, al tiempo que ha mostrado su total confianza en que sus jugadores van a ser capaces de remontar la eliminatoria.

Pregunta.David, última rueda de prensa previa a un partido y aparece acompañado por toda la plantilla.

Respuesta.Queríamos hacer una rueda de prensa especial, es la última de la temporada antes de un partido y el cuerpo técnico queríamos darle el protagonismo a ellos, yo soy la cabeza visible y salgo a hablar pero aquí estamos todos y queríamos agradecerles la posibilidad de jugar una final como es la del sábado. Hemos sufrido mucho, han sufrido mucho, pero son los protagonistas, los que han posibilitado que el sábado juguemos una final y de estar cerca del objetivo, que es el ascenso, lo que tenemos todos ern mente. No vamos a morir, pero si morimos lo haremos todos juntos. Hemos hecho del vestuario una familia, es lo más difícil hoy en día en la vida. Agradecerles a ellos lo que nos están haciendo vivir, una experiencia única y les queremos demostrar la máxima confianza en cada uno de ellos, unos estarán más contentos y otros menos, pero teníamos ganas de que estuviesen aquí para que vean públicamente.

P.¿Cómo ha ido evolucionando la semana después del palo de la derrota en la ida?

R.La mejor semana del año. Nuestra forma de ser es de olvidarnos rápido de la derrota cuando se pierde y pensar en el siguiente. Vamos a llegar el sábado como somos nosotros, con música, con bromas, con nuestro carácter. Hemos llegado hasta aquí así y vamos a llegar igual. Les hemos pedido que sean los mismos y está siendo una semana tranquila. Tenemos un reto increíble. La vida al final es de retos, familiar, amigos, trabajo y el fútbol también y tenemos la posibilidad de ascender y si el Jove quiere ascender va a tener que sudar sangre porque se lo vamos a poner muy difícil. El domingo tuvimos un mal partido, el peor, somos honestos y humanos, nos podemos equivocar, pero el sábado no es nua batalla, es la guerra porque es la última. Estamos animados, con mucha confianza y fe y por lo menos que cuando salgamos de allí lo hagamos sabiendo que lo hemos dado todo. El domingo no estuvimos a nuestro nivel, cometimos errores, empezando por mí. Tengo plena confianza en ellos. Cuando nadie confiaba en nosotros, le ganamos al Club Deportivo (Xerez), cuando llegó Navidad, me dijeron que no se firmara para guardar el dinero para la temporada siguiente y decidimos no subir el presupuesto pero sí sacar a jugadores para meter a otros y reforzamos la plantilla y cuando nadie confiaba en nosotros acabamos a tres puntos del Club Deportivo; cuando nadie confiaba estos jugadores han ganado en campos muy difíciles, con una plantilla corta, gente jugando lesioanda, gente apretando hasta el final; cuando el Pozoblanco nos empata en el 46' hubo gente que dijo "uff"; cuando el Ceuta nos empata en el noventa y tantos la gente nos daba por muertos porque como somos un equipo que está tieso no iba a aguantar en la prórroga y no sólo aguantamos sino que metimos el tercero. Y el domingo tuvimos un mal partido, el fútbol es cruel, no fue justa la derrota... Esta gente lo ha demostrado y vamos allí a ganar con todo lo que tenemos y a muerte y a llorar al tanatorio, aquí no lloramos, aquí nos curamos las heridas y seguimos trabajando.

P.Chapín registró un gran ambiente el pasado domingo y ahora toca afrontar la vuelta en un ambiente contrario.

R.Me da igual el ambiente, el Jove, que digan que somos favoritos... me da igual. Salimos once contra once y ojalá el árbitro sea más justo que aquí en casa, que sea por lo menos neutral y a aprtir de ahí ellos saben lo que tienen que hacer, ya no es táctica ni técnica, todo eso es bueno, pero todo es corazón, sentimiento, once meses de trabajo, muchos sacrificios personales, familiares... y están preparados. Como entrenador tengo un reto increíble con ellos, cuando nadie creía en ellos lo han levantado y estoy supertranquilo.

P.Comentó tras la ida contra el Jove que quizá se equivocó en el planteamiento. Futbolísticamente, ¿qué deben cambiar para levantar la eliminatoria?

R.Mentira, lo dije para quitarles peso a ellos. Futbolísticamente hay que competir como solemos, tener el corazón que tenemos y el otro día no lo tuvimos, por confianza, porque nos relajamos, porque no empezamos bien, porque el gol nos hace daño... El planteamiento fue el mismo de siempre, pero ponte ahí a jugar con siete mil personas, once meses de trabajo, cansados de escuchar mi voz, que están hasta los cojones de mí, ponte a jugar, a entrenar... es nuestro trabajo y orgullosos, estamos en el mejor sitio del mundo, me siento ahora mismo como Ancelotti, para mí es un privilegio, pero no es fácil y nunca nos hemos quejado aun pudiendo.El otro día nos equivocamos, a lo mejor me equivoque en transmitir lo que nos jugábamos pero creo que no, en partidos anteriores sin jugarnos tanto estuvieron a su nivel. Si no cmpetimos somos un equipo vulgar, pero si competimos somos diferentes. Y después, ni táctica ni técnica, intentaré acertar en la alineación, en los cambios, creo que hemos acertado muchas veces, sobre todo últimamente, pero es cosa de ellos, tienen la responsabilidad sin presión ninguna porque hemos llegado hasta aquí gracias a ellos. Hemos perdido 0-1 la primera parte, pero quedan noventa y pico minutos mínimo para darle la vuelta a ellos. Yo confío en ellos, son mis niños y son los mejores y han luchado y están comprometidos con el club, orgullosos del escudo... No ha habido ningún problema de vestuario este año, ninguno, nada. Tienen que estar orgullosos por el comportamiento que han tenido. No somos los mejores, pero hemos llegado hasta el final y nos enfrentamos con el segundo de un grupo que es muy difícil, yo he jugado allí, ascendí con el Orihuela, y allí los equipos pagan y bastante, cuando hemos llamado a gente de ese grupo no les podemos ni igualar económicamente. Nos queda una bala, la última, la guerra, y por lo menos competir. Me están haciendo mejor entrenador que yo mejores jugadores, tienen un don y yo les puedo ayudar, comos herramientas para ellos.

P.El domingo ya se vio un Jove que cuando se puso por delante comenzó a perder tiempo y a jugar con el marcador a favor. ¿Teme un partido así, de poco ritmo?

R.Cuando tengamos el balón no perderlo, ser nosotros. Nosotros no ganamos en campo del Gerena por fútbol sino por cojones. A lo mejor me equivoqué el otro día al no tocarles la fibra creyendo que ya estaba tocada; o por relajación o por un mal día, todos tenemos mal día en el trabajo, pero dos no. No podemos perder nuestra seña de identidad, el coraje, la rabia, la unión que tienen, los que salgan. Confianza plena en ellos.