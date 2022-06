Los descartes del Xerez DFC dicen adiós orgullosos y agradecidos

El Xerez DFC se ha desprendido de once jugadores y la mayoría se ha marchado con la cabeza alta tras el deber cumplido, orgullosos y agradecidos al club y, especialmente, a la afición azulina por su apoyo incondicional siempre. Máyor, Poley, Antonio Jesús, César o Javilillo han dedicado bonitas palabras a sus compañeros, a los técnicos y la afición.

Máyor

Máyor cumplía sus segunda campaña en el club y el ariete era de los más queridos. "Querida familia xerecista os quiero dedicar unas palabras de agradecimiento por estos dos años maravillosos que hemos compartido juntos. Llegué al club con la idea de volver a sentirme futbolista después de dos años complicados en mi dilatada carrera y vaya si lo he sentido. Me habéis animado, apoyado, querido y respetado desde el primer día hasta el último".

Además, añade: "Desde el primer momento vi las ganas y pasión que teníais de que vuestro club siguiera creciendo cada día poquito más y en ello estáis. Seguid así porque es un proceso largo y costoso, pero sé que lo adoráis tanto que nada os detendrá. Agradecer al cuerpo técnico la oportunidad de poder llegar al club y aportar mi granito de arena desde mi experiencia y a todos los que día a días estáis trabajando por y para el club para que todo sea día a día un poco mejor. Y, en especial, a mis compañeros de estos dos años, a los que sí voy a echar de menos. Gracias de corazón por hacerme sentir cada día lo bonito que es estar en un vestuario. Gracias pro elegirme capitán y tener la oportunidad de portar el brazalete del equipo. He intentado hacerlo lo mejor que he sabido. Tanto mi familia como yo nos hemos sentido muy queridos por toda la ciudad y un trocito de nuestro corazón siempre será xerecista. ¡Mucha suerte!".

Poley

Poley ha sido más escueto: "Toca despedirse de la que ha sido mi casa los últimos cinco meses. Me acogisteis con los brazos abiertos, tenía que adaptarme lo antes posible, el objetivo y el proyecto lo requería. Gracias al vestuario, directiva y afición. Me lo he pasado en grande. Forza @XerezDFC".

Antonio Jesús

Por su parte, Antonio Jesús subraya: "Bueno, pues aquí pongo fin a mi etapa en el Xerez DFC, un club al que siempre estaré agradecido. Quería dar las gracias a todos los que habéis hecho que mi etapa en este club la recuerde para siempre, compañeros, amigos e incluso hermanos, técnicos y directiva. Espero y deseo que triunféis como entidad, pero siempre con vuestros valores de los que tanto he disfrutado... Por último y lo más importante, gracias a esta afición que me impresionaba cada partido. Ojalá el Xerez os lleve dónde merecéis. Un fuerte abrazo a todos y ¡ForzaXerez!".

Javilillo

Javilillo es uno de los azulinos que más y mejor integrado en el equipo y en la ciudad se encontraba y le ha costado despedirse: "Llegó el momento de cerrar mi etapa en Jerez y no os imagináis lo feliz que mi familia y yo hemos sido en estos dos años aquí. Tanto la ciudad como su gente nos habéis encantado. Nos vamos con nostalgia porque dejamos muchos amigos y mucho cariño.

Dar las gracias a mis compañeros. Lo que hemos vivido en ese vestuario día tras día es algo que sí sé que voy a echar de menos. Me llevo personas con un corazón muy grande y recuerdos que siempre voy a tener. Gracias a la directiva y al cuerpo técnico por el trato y la confianza recibida. Y, por último, gracias a la afición por las muestras de cariño y por empujarnos partido tras partido sin importar la distancia. Es, sin ninguna duda, de otra categoría.

Deportivamente, me voy contento por haber conseguido los objetivos marcados en estos dos campañas y con la conciencia tranquila de dar mi máxima profesionalidad día tras día. Desde la lejanía, seguiré siendo un xerecista más, esperando que consigáis todos los éxitos posibles. Un abrazo, familia".

César

Por último César, ha dado las gracias a sus compañeros, a los que considera sus amigos y califica de "grupo espectacular" y al cuerpo técnico que "en su día me dio la oportunidad de volver al equipo en el que fui muy feliz jugando en la cantera” y hace especial mención a "José Luis González por estos cuatro años trabajando juntos. Es un profesional como la copa de un pino y un trabajador incansable" y a José Granados, "un xerecista de corazón, un señor que lleva currando en el club desde el primer día”. Por último, se despide de "esos aficionados que se están encargando de cuidar y mimar a ese niño, su club, que va creciendo a pasos agigantados".