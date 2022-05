Camacho, César, Antonio Jesús y Máyor tampoco siguen en el Xerez DFC

El Xerez DFC ha anunciado cuatro bajas más en la plantilla de cara a la temporada 22/23. José Manuel Camacho, César, Antonio Jesús y Máyor no seguirán en la entidad. Estos descartes se unen a los anunciados la pasada semana de Ocaña, Iriondo, Manu Castillo, Álex Cruz, Darío Guti, Javilillo y Poley. De este modo, ya son once los futbolistas que no continúan, que implican una transformación total en el bloque que ha logrado la permanencia.

El club azulino, a través de sus redes sociales, agradece "a los cuatro jugadores su profesionalidad, esfuerzo, dedicación, constancia y trabajo durante el tiempo que han permanecido en nuestra entidad y les deseamos la mayor de las suertes en su futuro tanto profesional como personal".

El caso de Camacho llama la atención, ya que todo apuntaba a su renovación tras el gesto de ceder su ficha cuando se encontraba lesionado en el mercado de invierno para que firmarse Marc Fraile y avalado por su trayectoria en la entidad. El roteño llegó al club hace cinco temporadas, ha disputado más de 100 partidos y se marcha con dos ascensos, de División de Honor a Tercera y de Tercera a Segunda RFEF después de una campaña sensacional, en la que fue decisivo, y terminó como Zamora del grupo.

El airete Máyor ha permanecido en el club dos campañas, la pasada con el ascenso a Segunda RFEF y la última con la permanencia. Ha participado en 53 partidos, disputado 3.289 minutos y anotado 14 goles.

César, tras formarse en la cantera azulina se enroló en el Rota y regresó al club para competir por un puesto en la portería como Camacho, llegando a ser el primer portero en defender la elástica azulina en un partido de Copa del Rey. Se lesionó y Mario de Luis le ganó la partida como titular.

Por su parte, Antonio Jesús finaliza su segunda etapa en el club, al que llegó también hace dos temporadas para comandar el centro del campo, acumulando un total de 69 partidos.

El club azulino debe negociar ahora la continuidad de Bello, Oca, Jacobo, Curro Rivelott y Marc Fraile, pilares importantes el pasado curso, y que entran en los planes de futuro de los técnicos. Además, está pendiente la renovación del lateral derecho Marcelo Villaça, que se opera este miércoles de su rotura de ligamentos y de menisco en la rodilla derecha.