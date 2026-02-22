Diego Caro: "El empate nos deja un sabor malo porque queríamos ganar"
El técnico del Xerez DFC reconoce que a su equipo le faltó "agresividad y cargar más el área" visitante para generar ocasiones y le gustó un Extremadura que "nos ha creado peligro a balón parado"
Cuando no puedes ganar... (0-0)
Diego Caro aparecía por la sala de prensa de Chapín contrariado por el empate contra el Extremadura, reconociendo que a su equipo le faltó "agrasividad" en el último tercio del campo y que no supieron generar ocasiones. Manifestó que el conjunto extremeño ha sido de los mejores que han pasado por Chapín esta temporada y aseguró no haber visto la jugada del gol anulado al Extremadura en el descuento, por un fuera de juego que no fue. En cuanto a los pitos al equipo, respeta a una afición que es "soberana" aunque señalaba que del descenso se saldrá más fácil si hay unión entre todos y valoró el punto que será bueno si el miércoles se doblega al Real Jaén.
Pregunta.Diego, una primera valoración de este empate.
Respuesta.Un partido donde claramente han sido mejor las defensas que los ataques y de ahí el resultado. A nuestro equipo le ha faltado ser más agresivo con balón en el último tercio. Creo que lo he comentado en el descanso con ellos. Llega a tres cuartos pero no somos lo suficientemente agresivos para crear ocasiones claras y manifiestas de gol. Nos ha faltado eso, entre otras cosas, evidentemente, pero principalmente eso. Y ellos, muy bien a balón parado, que es donde nos han creado más situaciones de peligro, sobre todo porque tienen buenos lanzadores y buenos rematadores, tienen gente de bastante talla y a nosotros nos faltaba hoy también un pilar importante en esas jugadas que es Udom. Creo que las defensas son más sólidas que los ataques y al final 0-0, un resultado que nos deja con un sabor malo porque evidentemente queríamos ganar, pero sumamos, seguimos y el miércoles más.
P.El gol anulado al Extremadura se aprecia en las imágenes que es válido.
R.Me pilla en el túnel de vestuario. No tengo ni idea porque me he bajado y no he visto la jugada. La veré esta noche. He visto el último tiro de Carlos Dorado y me he metido adentro otra vez porque me podían los nervios. No he podido ver la jugada.
P.¿Qué le ha parecido a Extremadura?
R.Pues lo he comentado con su entrenador. Me ha parecido un equipo muy sólido, muy bien plantado en el campo, con la idea muy clara. Además, creo que habían hecho varios cambios y con un buen banquillo para poder apretarnos los últimos minutos. Es cierto que ha habido momentos donde la primera línea de presión la hemos saltado y hemos conseguido irnos a campo contrario, pero hemos tenido bastante dificultad y ellos, como he dicho anteriormente, sobre todo el balón parado, me han gustado. De hecho, las jugadas más claras de ellos vienen en esas acciones. Es un firme candidato al play-off, sin duda.
P.¿Le ha podido pesar al equipo saber que el Puente Genil había perdido y que ganar ya significaba salir del descenso?
R.Más que pesar, creo que eso nos debería de haber ayudado. Nos hemos enfrentado a un buen equipo, no tengo dudas. Para mí, mi punto de vista y mi opinión, de lo mejor que ha pasado por Chapín, para mi gusto. Creo que ha sido un equipo muy sólido, con la idea muy clara y eso nos ha puesto en muchas dificultades. Teníamos claro que era súper importante sacar los tres puntos porque nos sacaban de ahí. El miércoles hay otra nueva oportunidad.
P.Tras este resultado, ¿está el equipo más obligado aún a ganar el miércoles al Jaén?
R.Esto es una carrera de fondo, lo he dicho muchas veces, y aquí hay que ganar todos los partidos. Si es que no hay más. Somos el Xerez Deportivo y estamos obligados a ello. ¿Qué pasa? Que hay rivales muy buenos en esta categoría que te lo impiden, como hoy el Extremadura. El miércoles estamos obligados a ganar, pero cuando termine el miércoles estaremos obligados a ganar al Antoniano y así sucesivamente. Cuando termine el partido valoraremos si el punto es positivo. Si no ganamos, evidentemente no será positivo, sin ningún tipo de duda. Y si somos capaces de sacar los tres puntos, como así esperamos, pues quizás incluso este punto se valore algo más porque pasemos algún rival directo. Pero ganar siempre hay que ganar. En este club no se entiende de otra cosa que no sea eso. Ganar este domingo, ganar el miércoles, ganar el siguiente domingo y así sucesivamente. Todos los partidos que nos quedan por delante, que van a ser muy difíciles.
P.La afición se ha ido enfadada. ¿Cómo se valora la pitada que ha recibido el equipo?
R.Aunque yo no haya estado en el banquillo, soy el máximo responsable y evidentemente, todo lo malo que pase, el primer responsable aquí soy yo, que soy el entrenador. Eso es evidente y claro. Yo dije en mi presentación, quiero recordar, hace unos tres meses y pico, que la unión no te garantizaba conseguir el objetivo, pero no había ninguna duda de que te iba a acercar y iba a ser más fácil dentro de esta dificultad que tenemos en esta categoría. La gente al final es soberana y todo el mundo expresa lo que cree conveniente y hay que aceptar las críticas que nos lleguen, porque si tuviéramos 10 puntos más, a lo mejor no llegaban esas críticas. Como no los tenemos, pues tenemos que aceptarlas. Son soberanos y se muestran como creen conveniente y nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar, trabajar e intentar ganar el miércoles, que es nuestra obligación. A partir de ahí, si ganamos, seguro que esos pitos se convierten en otra cosa y si ganamos el siguiente, más cerca estaremos de los aplausos.
P.No recuerdo una intervención importante de Robador, portero del Extremadura. ¿Qué le ha pasado al equipo para no generar?
R.Nos ha faltado agresividad en ese último tercio. Es verdad que el portero de ellos prácticamente no ha hecho ninguna parada importante. No ha faltado eso, hacer más rupturas, cargar más el área. Sí, nos han faltado cosas. Por eso no hemos conseguido marcar gol. Es cierto también que las oportunidades más claras de ellos vienen en acción al balón parado. Tampoco ha habido en juego grandes ocasiones. Algunas quizás, pero no grandes. Hemos tenido fases de buen juego, con buena salida del balón, llegar a tres cuartos más o menos bien, pero ahí no hemos parado mucho y vuelto a iniciar. Su defensa era baja y ahí es muy difícil. No ha faltado verticalidad y agresividad y disparo a portería. Hemos tirado un par de tiros pero fuera. Evidentemente cuando no consigues gol es porque te ha faltado acierto. Tendremos que seguir trabajando e insistir en ello porque evidentemente tienes que hacer gol para ganar partidos.
