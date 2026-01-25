Diego Caro: "Me voy frustrado, hemos tenido ocasiones de sobra para puntuar"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, se marchó del terreno de juego "muy frustado", reconoció en rueda de prensa, "porque hemos tenido situaciones, sobre todo en la primera parte, para poder haber convertido algún gol, y ponernos por delante en el marcador. No lo hemos conseguido y prácticamente en el primer tiro entre los tres palos del rival no hacen gol".

El cordobés valoró positivamente el partido de su equipo, "e igual que el otro día en Yecla reconocí que no habíamos estado bien, que habíamos hecho un mal partido, sobre todo en los primeros minutos, hoy no ha sido así, y el equipo ha competido a buen nivel ante un buen rival, porque no hay que olvidar que hemos tenido enfrente a un equipo muy difícil, y creo que hemos generado suficiente juego, y hemos tenido suficientes ocasiones como para logarar más".

A pesar de este inicio de año malo en cuanto a números, Caro aseguró que "no estoy preocupado, lo estaría si hubiésemos dado continuación a los 15 o 20 primeros minutos del partido de Yecla. Me ocupa que tenemos que finalizar, que tenemos que hacer gol, sobre todo cuando tienes situaciones de área tan claras y tenemos que seguir insistiendo. Es que quiero recordar cuatro o cinco claras en la primera parte, hablo del penalti, hablo de una que sacan debajo de palo a una falta en un libre indirecto, hablo de una de Carlos para rematar de cabeza que se le queda Odom y la para el portero, hablo de un pase interior de Ilia a Dieste para finalizar.... Nos vamos con esa frustración que empezaba diciendo y no nos queda otra que levantarnos rápidamente y pensar el sábado en Málaga, que son tres puntos muy importantes para nosotros".

El entrenador azulino admitió también que "en juego en sí no hemos sufrido en exceso" y reconoció que el penalti fallado por Dieste marcó el desarrollo del encuentro. "Evidentemente, de haberlo convertido, el equipo se hubiera liberado y estoy convencido de que habríamos dado un nivel muy alto en todos los sentidos, como ha ocurrido otras veces en casa. De hecho, ante La Unión pasó eso, pero bueno, no lo hemos conseguido y nos hemos ido al descanso con 0-0. Enfrente hemos tenido a un equipo con mucha pegada, como ha demostrado, y, bueno, la primera que tienen, la meten en la escuadra. Entonces, bueno, seguir trabajando y no queda otra".

Caro se lamentó una semana más del estado del terreno de juego, al que el agua caída en los últimos días no ha venido nada bien. "Bueno, a nosotros nos perjudica, porque somos un equipo que queremos proponer e intentar jugar, y nos gustar ir aarriba y atacar, y claro, todo eso, tal y como está el césped no ayuda. Encima, si nos ponemos con el marcador contra...También es cierto que, bueno, la lluvia empeora, evidentemente, el estado del terreno de juego, pero hoy es cierto también, y tengo que reconocerlo, que no me preocupaba en exceso porque creo que teníamos enfrente un equipo que también tiene buen pie. O sea, eran dos equipos que el campo le perjudicaba prácticamente por igual".

Sobre el próximo partido ante el colista, el técnico xerecista dijo que "es un partido importante, pero igual de importante que si hubiéramos ganado hoy. Vamos a Málaga con la obligación de ganar, porque como hemos comentado muchas veces, jugamos final tras final. Ahora nos toca el Malagueño, y allí hay que ir a competir, a hacer las cosas bien y a intentar sacar el resultado adelante. También partimos de la base, que ese equipo en su casa en los dos últimos partidos ha competido francamente bien. Sin ir más lejos, le compitió mucho y bien al Recre, aunque perdió, y le sacó el partido adelante a la Extremadura. Entonces, tenemos que ir sabiendo que aunque estén abajo en la tabla, no va a poner muchas dificultades".

Diego Caro valoró positivamente el debut en casa del único fichaje inscrito hasta el momento, el asturiano Berto "que ha estado muy bien para el poco tiempo que lleva con nosotros. La verdad es que ha cogido muy rápido el modelo de juego, es un chico que tácticamente es muy bueno, es muy inteligente para jugar fútbol y creo que ha estado a un nivel muy alto. Llevaba tiempo sin jugar un partido entero, creo".

Finalmente, y en relación a los posibles movimientos de mercado, ya que se habla de la llegada inminente del delantero ecuatoriano de La Unión Atlético, Mike Cevallos, el entrenador cordobés señaló que vamos a incorporar próximamente a un delantero, porque estamos con Christian Dieste y Domi, que al final es juvenil, y hoy ha tenido nuevamente minutos, igual que tuvo el otro día en Yecla. Y bueno, incorporaremos a un delantero y algo más, algo más seguro que vamos a incorporar. Está Bello trabajando en ello, siempre lo hemos comentado también, que es un mercado complicado, un mercado que hay que ir con tranquilidad porque hay muchos equipos, muchos equipos que quieren jugadores, muchos equipos ofreciendo unas cantidades importantes y bueno, nosotros estamos ahí, estamos ahí en el mercado y seguro que esta semana vamos a tener noticias de alguna incorporación, no tengo ninguna duda".