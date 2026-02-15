Diego Caro: "Nos hemos repuesto a muchas cosas adversas durante el partido"

Diego Caro fue expulsado en su regreso al Manuel Polinario de Puente Genil, en el que el Xerez DFC sumó un punto cortando una racha de tres derrotas seguidas, Bloch paró un penalti y su equipo tuvo que jugar con uno menos por la roja directa a Rafa Parejo a diez minutos del final. El técnico cordobés valoró el punto logrado ante un rival directo al que gana el glaveraje particular y que está a tres puntos con los xerecistas teniendo el partido pendiente en casa ante el Real Jaén.

El preparador azulino vio un partido "muy competido, como esperábamos aquí en el Polinario. Estaba claro que iba a ser un duelo donde se iba a poder jugar poco. Desde el principio se nos pone en contra con un penalti, mi expulsión, la expulsión de Rafa, en fin, han sido continuamente cosas y situaciones adversas. El equipo no ha bajado los brazos nunca y ha seguido compitiendo, yendo por detrás y con la presión que tenemos de intentar salir de ahí abajo. A pesar de todas las adversidades que hemos ido sufriendo a lo largo del partido, pues el equipo ha competido hasta el final, ha defendido con uñas y dientes el resultado. Tenemos que recordar que al final es un rival directo al que le ganamos el golaveraje en esta carrera de fondo".

Caro añadió: "En la primera parte, salvo el gol, la acción del penalti y poco más, no ha habido tampoco disparos a portería entre los tres palos; y en la segunda, al final cuando ya nos hemos quedado con uno menos, es verdad que nos hemos atrincherado un poquito más y nos hemos juntado un poquito más. Queríamos esperar las transiciones, pero no hemos tenido claridad en ataque. Y cuando te quedas con uno menos, faltando 10-12 minutos, más el descuento, ya no te queda otra que defender el resultado. Un punto que sobre todo nos sirve para romper también la racha y la mala dinámica que teníamos de resultados, sobre todo fuera de casa".

El técnico cree que a su equipo le faltó "redondear el partido con algunas transiciones más. Conozco este campo muy bien, sabíamos que las segundas jugadas son claves. Tienen jugadores rápidos arriba, jugadores como Salva, que te coge todas las segundas jugadas, había que arroparse bien, había que vigilar mucho eso y nos ha faltado transitar un poquito más. Es verdad que no es fácil en este campo y que nos ha costado adaptarnos también. Pero bueno, el equipo, como digo, ha trabajado francamente bien. Después del parón de una semana, el equipo ha competido bien, que era lo que también se le estaba pidiendo, que compitiéramos, que ganáramos duelos. En este campo si no compites te llevan por delante".

Regresaba el emntrenador de Villa del Río a la que fue su casa y vio una roja en la primera mitad, que resumía así: "Es verdad que yo protesto la primera tarjeta porque es un duelo de Udom, que es la primera falta que hace en el partido y la protesto, pero la segunda no la entiendo porque no he abierto ni la boca, no he dicho nada más y me han sacado la segunda tarjeta. No es la vuelta soñada, pero bueno, en cuanto a gente, la verdad que siento cada vez que vengo el cariño de todo el mundo y eso me lo quedo yo para mí porque, ya te digo, me motiva mucho y me hace tener mucha ilusión cada vez que vuelvo aquí al Polinario.

Tampoco entendió la expulsión de Parejo porque "ha sido una jugada donde estaba tan lejos el balón que no he apreciado realmente la falta en sí. Creo que el jugador rival tampoco ha tenido grandes problemas para continuar el juego, no he visto la acción. Me resulta también difícil entender porque si es una acción muy violenta, al futbolista rival lo tienen que atender de gravedad. No he visto una acción tan violenta como para que haya una roja directa".

Para concluir, apuntaba que "ojalá nos salvemos los dos. Nosotros evidentemente lo que debemos intentar es ir sumando puntos. Tenemos muy clara una cosa y es que la salvación pasa por Chapin. Eso lo tengo muy claro, que nosotros tenemos que hacernos muy fuertes en Chapín. Si queremos salvarnos con cierta solvencia, tenemos que puntuar en campos difíciles como este. Era importante cortar esa mala dinámica, lo hemos conseguido y ahora hacerlo bueno este punto en Chapin el domingo ante el Extremadura".