Diego Caro: "El partido contra el Jaén no es vital, pero sí muy importante"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, confía en que su equipo regrese a la senda de las victorias después de tres derrotas consecutivas que han metido a los azulinos de nuevo en el pozo del descenso. El cordobés espera que el encuentro frente al Jaén, un rival directo, sea un punto de inflexión, aunque para ello advierte de que su equipo debe saber competir los 90 minutos de partido y no tener las desconexiones que están costando carísimas en las últimas semanas.

La semana de entrenamientos ha sido complicada por los problemas de instalaciones cerradas y el equipo se ha ejercitado jueves, viernes y probablemente también este sábado en La Granja, sin posibilidad de pisar césped natural, ya que el Anexo Pepe Ravelo tampoco está en buenas condiciones tras las copiosas lluvias. El técnico no ha querido calificar el duelo con el Jaén, cuatro puntos por encima, como vital, pero sí es "muy importante".

¿Vital?

"Faltando 13 jornadas todavía y después del Jaén 12, vital no; importante, sí; muy importante. Quedan muchos puntos por delante y queda mucha liga, habrá muchos enfrentamientos directos. Hace tres o cuatro jornadas parecía que mirábamos unas cosas y ahora, tres o cuatro jornadas después, parece que todo está negro. Yo voy a ser positivo y voy a ver siempre el vaso medio lleno, pero con argumentos. Este equipo me ha dado mis argumentos para que sea así. Va a ser un partido muy importante, va a ser un partido muy difícil, va a ser un partido que tenemos que sacar adelante y sobre todo por darle una alegría también a nuestra gente, que se lo merece, en los últimos partidos, lo único que hemos hecho ha sido darles desilusión. Por lo tanto, eso tenemos que cambiarlo. Desde dentro lo sabemos y convencidos de ello de cara al domingo".

¿Qué le pasa al equipo desde el punto de vista futbolístico?

Quizás no solo en las últimas jornadas, el análisis puede venir un poquito más atrás. Estamos teniendo desconexiones en los partidos por un determinado tiempo. No es una desconexión total de 90 minutos, gracias a Dios, sino que son momentos puntuales donde al equipo le está costando competir sin balón principalmente y donde los rivales no están haciendo mucho daño. El día de Estepona no entramos bien al partido. Hubo 8, 10, 12 minutos donde ellos nos crearon un par de ocasiones de gol, donde el equipo fue poco a poco creciendo en el partido y al final terminamos llevándonos el encuentro. El día de Linares igual. También nos costó entrar al partido, pero el equipo en esas desconexiones o falta de competir sin balón, como he comentado anteriormente, se ha mantenido en el partido y se ha mantenido vivo. Y es a lo que tenemos que volver. En Málaga no. En Málaga en esa desconexión, en esa falta de competir, en los duelos, en las situaciones sin balón, pues nos tiran a la lona y nos ganan el partido. Y el día de Yecla no fue al final, fue al principio. Eso sí lo tenemos que cambiar. Lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos hablado y creo con total seguridad que el equipo lo va a cambiar, porque lo ha hecho en anteriores partidos".

Jaén, seis partidos sin perder

"Está cuatro puntos por encima de nosotros. Es verdad que viene de dos empates ante dos equipos que están abajo, pero es un buen equipo, con buenos jugadores, buen pie, juegan bien, pasan bien. Es un equipo que es atractivo de ver, con varios sistemas incluso. Te pueden jugar con tres atrás, como jugaron el último partido; te pueden jugar con cuatro atrás, como jugaron en Almería. Lo hemos analizado, los conocemos, igual que ellos a nosotros. Sabemos que es un equipo que hace bien las cosas y que te crea situaciones de gol, como le hizo al Lorca, que no es fácil hacerle cuatro goles a ese equipo. Ya lo vimos aquí en casa, que es muy rocoso a nivel defensivo. Un equipo que además, si va por detrás en el marcador, como ha ido varios partidos, se mantiene haciendo lo mismo. Siguen teniendo balón, siguen empujando, creen que en cualquier momento te pueden hacer gol. Y eso ya lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestra buena versión, a nuestra versión de competir el máximo tiempo posible del partido y que cuando nos entren esos momentos malos, porque no puedes dominar y controlar noventa y tantos minutos del partido, que seas capaz de mantenerte en el partido, de mantenerte vivo para terminar sacando los tres puntos adelante. Eso es lo que nos ocupa el domingo principalmente y ojalá que lo consigamos, que al final es lo que queremos todos.

Chapín

"Ayer lo estuve viendo con Antonio Bello y con Jesús desde dentro. Lo estuvimos pisando. Es verdad que el campo no está bien, es evidente, pero incluso me lo esperaba bastante peor. Está un poco largo, no sé si lo cortarán estos días. También mañana se espera bastante lluvia. Vamos a ver cómo nos lo encontramos el domingo. Me habéis escuchado muchas veces decir que al final el campo es para los dos equipos. Creo que somos dos equipos con una buena propuesta de fútbol o similar. Ya nos pasó también el día de UCAM y creo que hicimos muchas cosas bien. No podemos poner la excusa del campo. Nosotros no vamos a poner excusas de nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es competir el domingo, dar un buen nivel, trabajar bien el partido y si los tres puntos se quedan en Chapin, pues mucho mejor que para ello trabajamos".

Mensaje a la afición

"No le podemos pedir nada. Con poquito que hagamos, nos dan. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle. Es que no le estamos dando. Si aquí el domingo con que tiremos un corner y dos tiros de fuera del área, se va a volvcar todo el mundo. Si eso lo sabemos y eso lo tenemos, el problema es que no le estamos dando. El otro día fueron a Málaga, han ido al partido del Yeclano... La afición va a estar con su equipo, los socios van a estar con su equipo. Si eso lo tenemos claro. Depende de nosotros, de los que estamos aquí dentro. Y no tengo ninguna duda que le vamos a dar. Quedan muchos partidos y vamos a volver a la buena versión, que la hemos tenido. Dentro de la dificultad que tiene esta categoría, si todos juntos, la afición, el equipo, la directiva, todo el mundo, empujamos el barco hacia el mismo lado, estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto y que vamos a terminar disfrutando".