Diego Caro: "Si no les igualamos en intensidad ni estamos concentrados, será difícil puntuar allí"

Tras dos semanas sin competir, el Xerez DFC se medirá el domingo a las cinco al Salern Puente Genil en un encuentro importante de cara a la clasificación. Diego Caro, técnico azulino, ha reconocido que el parón, tras suspenderse el último partido ante el Real Jaén por las inclemencias meteorológicas, "nos ha venido por un lado bien, sobre todo para que los nuevos se vayan integrando mejor y vayan asimilando conceptos, pero por otro, sobre todo cuando vienes de una derrota, se nos ha hecho largo. Al final lo que le gusta al futbolista, a los entrenadores, a todo el mundo es competir, jugar, y quizás por eso se ha hecho un poco largo. Ya hay ganas de volver a competir, la verdad".

De su regreso al Manuel Polinario, el preparador cordobés admitió que "será especial, porque estuve dos temporadas allí, y bueno, también lo es para el club, que consiguió allí un ascenso. Yo personalmente tengo muy buenos recuerdos de esa etapa, me siento muy querido por la gente y tengo muy buenos recuerdos de Puente Genil. Pero bueno, el domingo quiero que gane el Xerez Deportivo sí o sí, pero siempre tendré un grato recuerdo de ese campo".

Caro es conocedor de la dificultad del encuentro, toda vez que su rival no conoce la derrota en su feudo y ha convertido el campo en un auténtico fortín. "Sabemos que es un campo complicado y siempre es un sitio difícil de ganar porque ellos compiten muy bien y la afición aprieta mucho, por eso no ha ganado nadie. Confío que la primera derrota de la temporada sea el domingo con nosotros, aunque somos conscientes de la dificultad".

Tras el último tropiezo a domicilio Diego Caro confía, especialmente, en que su equipo "iguale en intensidad al rival, porque si no lo hacemos será complicado ganar. Eso va a ser súper importante y primordial para poder traernos los tres puntos, como digo. Haybrá que estar muy concentrados los noventa y tantos minutos, porque los partidos en el Polinario suelen ser partidos de área a área, y una jugada en el área rival se puede convertir en una transición que acabe en un gol en el área contraria. La clave está en estar metidos en el partido durante los noventa minutos y tratar de no cometer errores graves. Si somos capaces de aplicar eso, seguro que vamos a estar cerca de la victoria".

De su rival, destacó también la importancia del balón parado. "Ellos últimamente han hecho bastantes goles a balón parado, es un equipo que tiene buenos lanzadores y buenos rematadores y son peligrosos en acciones de falta, de córners, incluso en saques de banda que los meten dentro del área. Por eso digo que habrá que estar muy concentrados, ya que esas acciones son muy importantes, sin ningún tipo de duda.

En relación a la temporada de su ex equipo, el técnico cordobés reconoció la buena labor de Álvaro Cejudo. "Sus números y sus resultados están ahí. Ha conseguido que el equipo compita todos los partidos y eso es supercomplicado, teniendo en cuenta que no tiene nombres para la categoría muy conocidos. Son un auténtico equipo, un equipo que compite, como he dicho anteriormente, todos los balones y que, como ya hicieron en la ida en Chapín, nos pondrán en dificultades. En el partido de aquí ganamos 1-0 pero nos costó la misma vida. Creo que Álvaro ha dado ese toque competitivo al equipo".

De cara al duelo del domingo, Diego Caro confesó que tiene a todo su plantel disponible. "No hay lesiones, no hay sanciones, y bueno, la verdad es que estas dos semanas sin competir, nos ha ayudado en ese sentido, porque hemos crecido más a nivel táctico y a otros niveles".

Sobre la presencia de aficionados azulinos en la grada, el técnico dijo que "a la afición no se le puede pedir más, y estamos en deuda con ellos. Creo que a los desplazados a Málaga ya les dimos un mal rato con el resultado que obtuvimos allí, por eso creo que el domingo es una ideal para poder regalarles una alegría a la afición, al menos que se vayan contentos con su equipo. Que el equipo tenga la capacidad de demostrar que lo de Málaga fue un accidente. Ojalá podamos darles una alegría, y que acaben contentos, tras el partido, con el trabajo que han hecho sus jugadores".