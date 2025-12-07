Diego Caro: "El Recre ha tenido más el control y nosotros las mejores ocasiones"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, comentó tras el empate contra el Recreativo que su equipo tuvo las mejores ocasiones y los onubenses más el control del partido. Valoró de forma muy positiva que sus jugadores no bajasen "nunca los brazos" y se levantaran tras sufrir el golpe del 0-1.

Pregunta.Diego, en primer lugar, valoración del partido.

Respuesta.Creo que ha sido un partido bastante igualado, de empate. Quizá ellos con más posesión de balón y algo más de control del juego y nosotros con más ocasiones claras. Hemos tenido cinco o seis muy, muy, muy claras. Pero es verdad que nos ha faltado un poquito de balón. Hemos transitado mucho y bien, y hemos corrido mucho a nivel defensivo porque han tenido ya el balón. Es verdad que al final es un equipo bueno, que tienen calidad, nos hacen el gol a través de una individualidad buena de ellos. Y conseguimos empatar, y antes tenemos varias situaciones de gol. En la primera parte, la parada del portero a tiro de Dieste, luego la de Beny, el tiro al palo de Julen; en la segunda el gol de Sergio y la última que se le va a Ilias por encima del larguero. Ocasiones claras y manifiestas.

P.Lástima la última de Ilias. Te has llevado las manos a la cabeza.

R.Nos las hemos llevado todos. Era una jugada manifiesta de gol. Se queda el balón ahí, la tiene para empujar y se le va arriba. Se precipita quizás por las ganas y la ansia que tiene de marcar el gol. Yo creo que estaba celebrando el gol antes de que entrara. También está el gol de Sergio, no sé si es fuera de juego, tengo mis dudas. También es verdad que Bloch hace un par de paradas buenas, tiros lejanos sobre todo. Pero creo que las más claras y manifiestas la hemos tenido nosotros.

P.Muchas ocasiones y poco acierto.

R.Sí, hay que tener un poco más de acierto y convertirlas. Para mí lo más importante es tenerlas. Se lo he dicho a Ilias. Si estás fuera del área, no te cae. Te cae porque estás dentro, porque estás en el sitio. Evidentemente, ese es el primer paso. El siguiente paso es materializarlas y las convertirá. Para mí lo más importante es tener situaciones de gol. Hemos jugado también contra un buen equipo y hemos tenido bastantes ocasiones de gol, bastantes más que ellos. Para completar eso, me ha faltado un poco más de control del juego. Creo que tenemos suficientes jugadores para poder haberle dominado en algunas fases que hemos sufrido. Hemos sufrido creo que en exceso. No en ocasiones claras de ellos, pero sí en tener que correr mucho. Tienes que bascular, cerrar, al final tienes un desgaste porque no tienes el balón. Y por ese desgaste luego te falta un poquito de piernas, de oxígeno y de claridad.

P.¿A qué crees que se debe esa falta de control? ¿Al rival?

R.Son buenos. Te quitan el balón. Estamos hablando de jugadores, algunos que vienen de Segunda División y otros que vienen de Primera RFEF. Muchos de ellos. Es decir, jugadores muy buenos, jugadores de primer nivel. Y te quitan el balón y te cuesta recuperarlo. Y al final te van desgastando. Hemos hecho un desgaste físico a nivel defensivo increíble. Pero claro, es que este equipo, y hablo desde que yo llegué, no para de tener buena actitud, de trabajar, de correr... Por eso les cuesta mucho a los rivales hacernos gol. El gol del Recre es una individualidad, pero el equipo no se ve sobrepasado a nivel defensivo, ni nos crean superioridades. Y eso es gracias al trabajo de ellos, a la actitud que tienen, al compromiso. Y que este equipo no baja los brazos nunca y sigue trabajando. Y eso es gracias a los chavales, gracias a la actitud que tienen. Tengo que darles la enhorabuena, evidentemente.

P.Con respecto al balón encajado, no sé si se puede defender mejor.

R.Es una acción individual buena por parte de ellos. Evidentemente tienes que dejar salir por fuera en vez de por dentro. Porque al final por dentro va a haber un disparo y por fuera va a haber un centro. Es la diferencia. Pero creo que es una acción buena de ellos. Es un buen tiro. ¿Se puede defender mejor? Siempre. Todos los goles se pueden defender mejor. Creo que hemos defendido muy bien gran parte del partido. Pero bueno, una acción casi aislada, pues se convierte en un buen gol de ellos. Para mí, lo más importante, es que el equipo responde. Que al equipo le dan un golpe, se levanta y sigue. Y quieren, y van. Cuando te golpean y te levantas es importante. Es que tiene alma el equipo.

P.Sigue la racha. Seis partidos invictos y se sigue marcando en todos los partidos.

R.Es verdad que llevábamos varias porterías a cero. Tenemos que seguir. El camino es largo. Sobre todo me quedo con la actitud, con la predisposición del equipo, con el trabajo y con no bajar los brazos nunca. Somos el Xerez Deportivo y tenemos que morir en el campo porque la afición nuestra se lo merece, porque nuestra gente se lo merece, porque nos han apoyado, nos han ayudado, han estado con nosotros y nosotros tenemos que morir en el campo por ello.

P.¿Udom tiene alma de delantero?

R.Mira, no he comentado una acción también de Udom en la primera parte del remate de cabeza, que eso lo normal es que entre, porque es verdad que ahí gana muchísimas acciones de ese tipo y se nos ha ido fuera. Al final hemos metido a los dos delanteros, ya quedaba poco tiempo y cuando iba pasando decidimos que se quedase arriba también, meter a Rafa Parejo un poquito más atrás para intentar enviar, intentar llegar a través de segunda jugada o de balón directo. Udom lo que tiene es hambre de hacer gol y eso se le nota, evidentemente. Aparte del nivel que tiene a nivel defensivo, también nos aporta mucho a nivel ofensivo.