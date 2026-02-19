Diego Caro sólo ha repetido en dos ocasiones alineación

Desde que Diego Caro se hizo cargo del Xerez DFC, el técnico cordobés sólo ha repetido once inicial en dos ocasiones, curiosamente en sus primeros partidos de Liga. Desde entonces, el preparador azulino ha modificado jornada tras jornada su alineación, a veces por decisiones técnicas y en otras tantas por sanciones o lesiones.

En su primer partido de competición, ante el Atlético Antoniano, que se saldó con un triunfo por 2-0, Caro apostó por Florentin Bloch bajo palos, con Udom, Morante y Carlos Daniel en línea defensiva, Juanjo Mateo y Sergio García como carrileros, Curro Rivelott y Rafa Parejo en el centro del campo, Ekizae Ilias en la mediapunta y Christian Dieste como hombre más adelantado.

Su llegada al banquillo y los problemas defensivos que arrastraba el equipo, hizo que Diego Caro apostara de inicio por una defensa de tres centrales, tratando así de apuntalar una zona que estaba sufriendo demasiado.

Su apuesta se mantuvo en el segundo encuentro frente al Almería B en Chapín, un rival al que se enfrentó con la misma alineación y dibujo táctico.

Del 3-4-3 al 4-2-3-1

Sin embargo, en la tercera jornada en el banquillo, Caro retornó a la línea de cuatro para enfrentarse al Melilla en el Álvarez Claros, un sistema que repitió en la victoria ante el Puente Genil en Chapín (1-0), en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona, donde obtuvo su primer triunfo a domicilio, en casa ante el Recreativo de Huelva (1-1), en Linarejos frente al Linares Deportivo, campo en el que logró también los tres puntos y en casa ante el Lorca (0-0).

Con el inicio de año y el derbi en Chapín, Caro retornó a la defensa de tres, sin fruto, regresando en el choque ante La Unión al 4-2-3-1, un partido en el que consiguió reencontrarse con la victoria.

En Yecla, ante el Yeclano, el equipo mantuvo el dibujo, pero no sacó tajada (3-0), algo que se repitió en Chapín ante el UCAM, si bien es cierto que ante el cuadro murciano, la pegada del rival y la mala puntería de los azulinos evitaron que los puntos se quedaran en Jerez.

Estadísticamente, el equipo ha sumado más puntos jugando con 4 atrás que con 5

La llegada del central Rubén Cantero hizo que Diego Caro recuperase la defensa de tres en Málaga ante el Malagueño, donde tampoco hubo recompensa, y el pasado domingo en Puente Genil, en la que se arrancó un valioso punto.

El domingo, con la baja de Udom y Rafa Parejo, el Xerez DFC se verá obligado nuevamente a modificar su once, si bien es cierto que, viendo las estadísticas, habrá que ver si Diego Caro vuelve a colocar una defensa de tres o por contra, recurre nuevamente a la línea de cuatro, una opción con la que, con los números en la mano, ha sumado más puntos.

Actualmente, el once con más minutos de Diego Caro es el formado por Bloch, Udom, Morante, Carlos Daniel y Juanjo Mateo, Sergio García en defensa; Yangoy, Curro Rivelott, Ilias, Ekiza y Dieste.