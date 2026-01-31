Diego Caro: “La segunda parte ha sido horrible, nos han ganado en todo”

Diego Caro reconoció el mal partido de su equipo, especialmente en la segunda mitad. “La lectura que hago es negativa, evidentemente, como no puede ser de otra manera después del partido de hoy. Creo que ni incluso con la primera parte hemos estado bien a pesar del resultado. Con el aire a favor teníamos que haber empujado mucho más, teníamos que haber creado más situaciones de peligro y de gol, habernos ido con un marcador más favorable y no hemos sido capaces de ello. Salvo la acción de Berto del posible penalti, creo que no hemos tenido más situaciones claras de gol y evidentemente, sabíamos que la segunda parte la íbamos a pasar mal”.

El técnico cordobés lamentó el error cometido en el empate, “y a partir de ahí es verdad que el partido se convierte ya en un correcalle, un querer y no poder, ellos nos transitan constantemente y nos crean situaciones de gol y todo un poco a lo loco, más corazón que cabeza y al final, una derrota que nos deja mal en todos los sentidos y ese es el resumen del partido”.

Sobre la mala segunda mitad de su equipo dijo “hemos estado mal, nos han ganado los duelos, las acciones individuales, y aunque hemos intentado cambiar cosas, como no estás en el partido, no consigues llegar al campo contrario, ya no digo solo a la portería contraria sino ni situaciones de disparos. La segunda parte ha sido horrible, y la primera tampoco, a pesar de irnos al descenso con 0-1. Lo hemos hablado en el descanso, que no estaba siendo una primera parte buena, y la segunda parte ha sido horrible, muy mala en todos los sentidos, sobre todo no tener la capacidad de parar esas transiciones, de ganar esos duelos, de ganar esos unos contra unos... Nos han llegado con muchísima facilidad, ha sido un desastre la segunda parte, muy mala. La veremos mañana porque hay que corregir muchos errores, pero sobre todo la actitud, la actitud que hemos tenido hoy no tiene nada que ver con la actitud que tuvimos el domingo pasado y el equipo no puede tener esos picos, tenemos que buscar una regularidad porque si no es muy difícil ganar partidos, evidentemente”.

En relación a los cambios intentados, el preparador xerecista reconoció que “lo hemos intentado, hemos cambiado fichas, hemos cambiado por un lado, por otro lado, porque no estábamos bien y se estaba viendo que no, que se nos iba el partido. Hemos querido y buscar más profundidad por un lado, ellos nos han metido banda fresca y hemos intentado meter gente más defensiva por fuera y no ha podido ser. Cuando no se está, los que entran, se contagian de lo mal que están los de dentro y al final, no se han encontrado y lo mismo que el otro día que tuvimos fases muy buenas contra UCAM, hoy ha sido un desastre total, ni los que han entrado, ni los que estaban, ni nada y al final cuando eso pasa pues ahí está el resultado”.

Tras la derrota, “no queda otra que seguir trabajando. La situación es mala, evidentemente, nos ponemos en una situación muy complicada porque no estamos teniendo resultados y lo que tenemos es que levantarnos porque esto no espera a nadie,y si te quedas llorando en la esquina, no vas a obtener resultados, hay que trabajar, hay que corregir, hay que mejorar y no solo de palabra, lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar y a partir de mañana tenemos que ver los errores que hemos cometido que han sido muchos y graves y evidentemente no deben de volver a suceder. Creo que ahora se nos queda una plantilla más competitiva en ese aspecto con la llegada de los nuevos y bueno, el que compita y esté a buen nivel jugará y el que no pues evidentemente no podrá participar”.