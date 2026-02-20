Diego Caro: "En esta semana de tres partidos sumar de tres es superimportante"

Diego Caro, entrenador del Xerez DFC, señala que la semana de tres partidos -el miércoles se recupera el aplazado contra el Real Jaén- es muy importante para su equipo en la pelea por salir de los puestos de descenso. Centrado en el Extremadura, al que califica de un rival "con mucho potencial" y que pelea por estar en play-off, asegura que el punto sumado en Puente Genil adquirirá un valor mayor si sus jugadores superan este domingo a los pacenses. Además, está contento por Dieste, que vio puerta tres meses después, y ha querido aclarar que en los 14 partidos que lleva al frente del equipo "sólo hemos jugado con tres centrales el otro día con el Puente Genil".

Pregunta.Diego, aunque centrados en el partido contra el Extremadura, ¿esta semana de tres partidos con el del miércoles ante el Real Jaén es clave?

Respuesta.Es semana importante, evidente por la cantidad de partidos que tenemos, lo que requiere que hay una cantidad de puntos importantes en juego, para bien y para mal, pero sólo y exclusivamente ahora mismo nos tenemos que focalizar en el primero que viene, que es el Extremadura, que es un buen rival, un rival de lo importante de la categoría y luego pues al siguiente y al siguiente, pero sí es cierto que viene una semana con tres partidos, una semana donde puntuar de tres se nos antoja súper importante, sabemos de ello y estamos preparados para competir, el primero como digo ante el Extremadura y a ver qué tal se da el partido del domingo.

P.Además, son dos partidos seguidos en casa y como bien has comentado en otras ocasiones, la permanencia pasa por Chapín.

R.Sí, eso lo tenemos claro, que al final los partidos de casa son lo más importante para conseguir el primer objetivo que es el de mantener la categoría, luego ya si somos capaces de ganar los partidos de casa y además tenemos la capacidad de puntuar fuera como hicimos el otro día en Puente Genil, bien sea de uno bien sea de tres, evidentemente esa permanencia va a ser mucho más solvente. Pero ahora mismo es focalizar y centrarnos en el partido del Extremadura, intentar que se queden los tres puntos aquí porque los puntos en Chapín son oro para nosotros. Volvemos a casa y tenemos las ganas y la ilusión de volver a jugar en Chapín y ante nuestra gente.

P.El otro día hubo, después del empate en Puente Genil, críticas al juego del equipo. ¿Quizá no se ha valorado lo suficiente el punto ante un rival directo al que se le tiene ganado el golaveraje y al que se adelantaría en caso de ganar el aplazado?

R.Esto al final, también lo he comentado varias veces, es una carrera de fondo y aquí no es un sprint corto que diga esto es una final, ganas o pierdes o empatas y se resuelve todo. No, no es así. Esto al final es eso, una carrera de fondo donde juegas con otros rivales, donde los enfrentamientos directos cobran muchísimo valor y como bien has comentado en la pregunta, nosotros ahora mismo con un partido menos estamos a tres puntos del Puente Genil, que ganando ese partido atrasado, que evidentemente no está ganado y hay que sacarlo, y haciendo los mismos resultados que hacen ellos, los pasamos. Es decir, hay que valorarlo porque es un campo difícil, porque es un rival directo. No fue nuestro mejor partido, pero tampoco fue nuestro mejor partido el día de Málaga y se pierde. Es decir, cuando juegue mal, que se puntúe. Para mí eso es importante, que cuando el equipo no esté bien, que tú saques puntos.

R.No fue nuestro mejor partido, en cuanto a juego me refiero, el día de Linares y sacamos los tres puntos. Fue nuestro mejor partido o de los mejores partidos del día de UCAM, donde tuvimos muchísimas ocasiones la primera parte y perdimos. El fútbol es así de complejo, es muy complicado y en esta categoría con equipos tan igualados, tan parejos, hay que valorar las cosas y yo le doy valor, yo le doy valor al punto. Lo vamos a ver mucho más positivo todos, si somos capaces de sacar los tres contra el Extremadura. Vamos a intentarlo para que así sea y darle más valor aún al punto de Puente Genil.

P.El Extremadura además no ha acusado la inactividad de 18 días sin jugar y vencía el pasado miércoles al Antoniano. ¿Qué rival esperas en Chapín?

R.Vienen evidentemente mejor de ánimo cuando obtienes una victoria como la que han obtenido ellos. El tema del cansancio físico y tal... muchas veces pesan más las piernas cuando no obtienes buenos resultados que cuando los obtienes. Es un buen rival, es un buen equipo, lo hemos visto, lo hemos analizado, tiene buenos jugadores, con mucha calidad, están bien posicionados, también es un equipo que está en puertas del play-off con un partido menos, por lo tanto, ganando el partido que tiene pendiente, se metería en play-off. Es un equipo de los de a tener en cuenta en la categoría, pero nosotros hemos demostrado que podemos jugarle de tú a tú a cualquiera: UCAM, Recre, La Unión... El Extremadura es un rival potente, con buenos jugadores, pero creo que el Xerez Deportivo está suficientemente capacitado para sacar el partido adelante, para poner las cosas difíciles y para dejar los tres puntos en Chapín, que es lo que queremos.

P.Importante que Dieste el otro día por fin viera puerta.

R.Sí. Los delanteros al final sabemos que son rachas, son dinámicas y unas veces le dan con el culo y la meten y otras veces ni de penalti, que precisamente era nuestro lanzador y sin embargo falló dos después. Estaba un poco ahí en mala racha. El otro día hizo un gran gol, además fue un buen pase interior de Javi Feria, un buen giro de Cristian, control con la izquierda, la mete con la derecha, aun palo, un gol muy bueno y como comentas es importante, evidentemente, es importante que jugadores como él pues recuperen su mejor versión.

P.¿Si hay un penalti, lo lanza Dieste?

R.Eso evidentemente se trabaja y también depende un poco primero quién esté en el campo y luego la confianza que ellos tengan. Hay tres lanzadores asignados normalmente y el estado de ánimo para mí en el fútbol es súper importante. Aunque tú a veces designes algo en el prepartido, luego el partido te lo va a marcar si está capacitado en ese momento para tirar o no.

P.¿La baja de Udom condiciona el sistema?

R.El tema del sistema también me ha llegado, se ha comentado, es que nosotros, no lo entiendo mucho porque nosotros con tres centrales y dos carrileros solo hemos jugado un partido. Yo llevo 14 partidos aquí y sólo hemos jugado uno, que ha sido el partido de Puente Genil. Yo no he jugado con tres centrales y dos carrileros ningún partido. Una cosa es que tú salgas en salida de balón o en ataque organizado, siempre hablo en ataque, con una estructura y otra cosa es que tú defiendas con otra. Nosotros hemos defendido con cuatro en estructura siempre, en todos los partidos que yo llevo aquí y hemos trabajado durante la semana esa estructura. El día de Puente Genil sí cambiamos. ¿Por qué? Porque yo conozco muy bien el Polinario, porque sé que se dan muchísimas situaciones de área, porque ellos cargan el área con mucha gente y yo quería tener esa suficiencia de jugadores dentro en el remate y metí tres centrales. Pero los demás partidos, nosotros hemos jugado con línea de cuatro en defensa y en el inicio con líneas de tres. Se hace así para crear esa incertidumbre y esa duda en el contrario. Es decir, yo busco que el contrario no sepa o le cueste leer esas situaciones. Ese es el trabajo nuestro. Entonces muchas veces dicen, es que estamos jugando con tres centrales. No, no estamos jugando con tres centrales. Estás saliendo en inicio con tres, da igual que sean centrales, laterales o lo que sea, o medio centro.