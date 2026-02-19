¿Puede jugar Rafa Parejo el partido aplazado contra el Real Jaén?

El centrocampista del Xerez DFC Rafa Parejo ha sido sancionado con dos encuentros después de la tarjeta roja directa que vio hace unos días en el Manuel Polinario con motivo del encuentro de la 23ª jornada contra el Puente Genil. Según hizo constar en el acta Víctor García Acosta, el jugador extremeño golpeó "con su brazo al adversario con uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado por ambos jugadores".

De esta forma, el Comité de Competición ha castigado al mediocentro azulino con dos partidos y se va a perder el encuentro de este próximo domingo en Chapín frente al CD Extremadura. Ahora bien, el miércoles 25, apenas tres días después, el equipo de Diego Caro recibirá en casa al Real Jaén en el partido aplazado de la 22ª jornada y que se tuvo que suspender el pasado 8 de febrero por las consecuencias de la borrasca Leonardo.

Al tratarse de un partido de una jornada anterior al castigo que ha recibido Rafa Parejo, cabe preguntarse si es posible que sea alineado en el choque contra los jiennenses. Para contestar a esta pregunta hay que acudir tanto al Reglamento General de la RFEF como al Código Disciplinario. El primero, en cuanto a las alineaciones de los futbolistas en partidos suspendidos que no llegaron a comenzar este supuesto queda reflejado en el artículo 160, cuyo punto 3 explica que:

"En el caso de que por suspensión de un encuentro antes de su inicio, esté deba celebrarse en nueva fecha, podrán alinearse en la fecha de celebración, los/as futbolistas reglamentariamente inscritos/as en la nueva fecha en que se celebre el encuentro aplazado. Deberán concurrir, además, requisitos que prevé el artículo 143.1, apartados d) y e) del presente ordenamiento".

Remitiéndose a ese artículo 143.1 apartados d y e, que dicen:

d) Que no haya sido alineado/a en partido alguno controlado por la RFEF o la Federación de ámbito autonómico correspondiente en el mismo día natural.

e Que no se encuentre sujeto/a a suspensión acordada por el órgano disciplinario competente.

El código Disciplinario de la RFEF completa la información en su artículo 56:

Las sanciones de suspensión por partidos se someterán al siguiente régimen de cumplimiento:

1. La suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de infracciones de carácter leve, implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición, en los partidos de la misma competición en que dicha infracción fue cometida. Se entiende por misma competición la que corresponde a idénticas categoría y división, incluidos, si los hubiere, tanto los torneos de promoción o permanencia, como la segunda fase.

De este modo, Rafa Parejo no podrá jugar el partido contra el Real Jaén y reaparecerá en el siguiente contra el Atlético Antoniano del próximo 1 de marzo, una de las salidas más complicadas que les resta a los de Diego Caro esta temporada.