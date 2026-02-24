Diego Caro: "Siempre voy a ver el vaso medio lleno, soy optimista"

Diego Caro, técnico del Xerez DFC, está convencido de que su equipo va a cortar la racha negativa de cinco jornadas consecutivas sin ganar superando este miércoles al Real Jaén en el duelo aplazado por la borrasca Leonardo y que se disputa en Chapín a partir de las 19:30 horas. El entrenador cordobés cree que la situación del equipo se revierte con un triunfo que, además, sacaría a los azulinos del descenso, apuntándose a aquella frase famosa de Joan Laporta: "Al loro, que no estamos tan mal". Al menos, si se suman los 3 puntos frente aun rival que llega con una dinámica muy positiva: ocho partidos sin perder.

Pregunta.Diego, sin tiempo apenas para descansar, semana distinta y partido este miércoles contra el Real Jaén

Respuesta.Sí, semana diferente e intentando recuperar a nivel físico y muchas veces lo que es más importante, a nivel mental, que estén fresquitos de cabeza porque viene otro buen rival, hay que hacer nuevamente un esfuerzo y tenemos que seguir. Cada vez queda menos, pero quedan todavía muchos partidos. Por lo tanto, tenemos que estar bien, lo más frescos posible de piernas y sobre todo convencidos de la importancia del partido. Intentar que se queden los tres puntos aquí en Chapin que los necesitamos, evidentemente.

P.Diego, el equipo ganando al Jaén sale del descenso. No sé si esto es como decía Laporta: "Al loro, que no estamos tan mal".

R.Esa frase precisamente la usé yo ayer. Curiosamente, se la comenté un poco a ellos, por lo que digo, porque creo que sobre todo a nivel de cabeza tienen que estar limpios y tienen que tener fresca la mente. Evidentemente, si ganamos. Ahí están los números y ahí está la clasificación. Esa debe de ser nuestra motivación o un plus más. Primero porque tenemos que ganar, porque jugamos en Chapin contra un buen rival ante nuestra gente. Objetivo, intentar salir de los puestos de abajo lo más rápido posible y lo más rápido posible es con la oportunidad de este miércoles. Por lo tanto, intentar ponerlo todo en el terreno de juego, sabiendo que viene un buen rival, que trae muy buena dinámica, buenos resultados y sabiendo eso, que nos vamos a enfrentar a un buen equipo, intentar nosotros hacer las cosas bien, intentar ir subiendo nuestro nivel de los últimos partidos para acercarnos a la victoria y obtenerla.

P.Por contra, son dos puntos de 15 posibles. ¿Cómo ves el vaso, medio lleno o medio vacío? Porque evidentemente, hace falta una victoria como el comer.

R.Hace falta una victoria para ellos, para la afición, para todos nosotros, para todo el mundo. La necesitamos, porque además refuerza el trabajo que estamos haciendo. Yo no voy a ver nunca el vaso medio vacío, nunca, jamás, porque soy positivo, soy optimista, confío en el trabajo que estamos haciendo todos y nunca lo voy a ver medio vacío. Además, también le ponía yo a ellos una gráfica desde que yo llegué aquí, que han sido quince partidos, los números que tenemos. Es cierto que cuando yo llegué aquí, sabía que teníamos que hacer números de play-off para estar fuera de la zona de peligro, lo tenía claro. Y de hecho, tenemos números de mitad de la tabla y no estamos fuera, estamos metidos dentro. ¿Qué quiere decir eso? Y hablo desde que yo llegué aquí. ¿Están haciendo tan mal trabajo? No, no están haciendo tan mal trabajo, estaríamos en mitad de la tabla. ¿Tenemos que mejorar eso? Si queremos salir de abajo, sí, por lo que digo, porque tienen que hacer números prácticamente de play-off para estar fuera. También es cierto que nos quedan todavía 11 partidos. Por lo tanto, ¿hay tiempo suficiente? Lo hay. Así que, siempre el vaso medio lleno, siempre optimista, siempre con el equipo, siempre ayudando al grupo e intentar sumar de tres, que como bien has dicho es lo que necesitamos y es lo que todos queremos.

P.Llega un Real Jaén que lleva ocho partidos seguidos sin perder. Están lanzados y también pensarán que ganando se colocan a un punto del play-off de ascenso.

R.Sí, está claro que están en la dinámica que teníamos nosotros y además con resultados parecidos. No quiere decir que ganaran todos los partidos en casa, no, van alternando, empataron con Estepona en casa, empataron con Almería fuera y sin embargo ganan en Melilla y ganan en la Miners. Es decir, están teniendo resultados indistintos pero una racha y una dinámica muy buena, que es a lo que nosotros tenemos que volver y estamos, creo, en el camino. Es decir, dos empates, tenemos que meter una victoria ya para que esos dos empates cobren un poquito más de valor y de fuerza y luego continuar esa dinámica. Lo hablábamos también ayer, precisamente, que este equipo parecía invencible en esos ocho partidos que puede ser la dinámica y la mentalidad que pueda tener ahora el Jaén, que parece que era invencible porque no pierden nunca. A eso tenemos que volver y yo estoy convencido que estamos en el camino.

P.Por tus palabras, entiendo que lo que le está ocurriendo al equipo es más mental entonces que futbolístico.

R.Es que cuando pierdes suele afectarte más a lo mental y muchas veces lo mental afecta a lo futbolístico. Es decir, al final va todo cogido de la mano. Pero el fútbol es un estado de ánimo, es una realidad. Y si tu estado de ánimo es bueno, tu fútbol fluye, todo el mundo está contento, hay una alegría en los entrenamientos, en la afición, en todo el mundo hay bonanza. Cuando no, te afecta a nivel psicológico y a lo mejor estás haciendo el mismo trabajo. Pero es que el fútbol es así de complejo y juegan rivales y te oponen dificultades y te cuesta. Tu idea es ganar siempre. Nadie trabaja para no ganar, eso es imposible, eso no existe. Ganar y ganar. Pero cuando no lo consigues, pues evidentemente, anímicamente, te afecta. Y ya digo, lo anímico tira de lo deportivo.

P.Al margen del partido de mañana, te quería preguntar o pedir una reflexión sobre los compañeros que están cayendo. Con Javi Motos es el décimo técnico destituido.

R.Desgraciadamente el mundo del entrenador está así a día de hoy. No hay proyectos estables o que se confíe en un proyecto que diga "yo confío en este hombre, lo estoy viendo trabajar todos los días". Estamos expuestos a eso. Hay que analizar el trabajo que se hace. Si es bueno, el grupo está bien, estamos trabajando bien, se está entrenando bien, ¿a qué te agarras? ¿A un resultado? En 15 años de entrenador no he encontrado ningún equipo que no quiera ganar. Y ganar es muy difícil y más en este grupo de Segunda RFEF en el que todo está muy parejo. Si es que dábamos por desahuciado entre comillas al Estepona y como gana el domingo está enganchado ahí. Aquí no se puede dar por muerto a nadie, cualquiera le gana a cualquiera. Entonces, todos estamos muy expuestos, desgraciadamente hay poca estabilidad en los proyectos, también poca confianza en el trabajo del día a día y quizás mucha importancia a los resultados, que al final te marcan. Pero sólo y exclusivamente el resultado condena mucho al entrenador.