El Xerez DFC saldrá de puestos de descenso si vence el miércoles al Real Jaén

Que el momento deportivo del Xerez DFC no es bueno no es ningún secreto. El equipo de Diego Caro suma cinco partidos sin ganar en los que sólo ha sumado dos puntos en los últimos duelos contra el Puente Genil y el CD Extremadura, dejando además sensaciones preocupantes por una carencia de ideas en ataque y perdiendo la frescura que le implantó el técnico cordobés a su llegada a la entidad en la novena jornada para hacerse cargo de un equipo que por entonces sólo había sumado 6 puntos con Antonio Fernández.

De más a menos, la racha del Xerez DFC comenzó a torcerse en cuanto a resultados el día del derbi contra el Xerez CD, cayendo 1-0. Se enmendó la plana con un gran encuentro y goleada a La Unión Atlético, un rival que con el paso de las semanas va en caída libre y que ya coquetea con los puestos de abajo después de cerrar 2025 entre los cinco primeros.

Los azulinos sufrieron entonces tres derrotas consecutivas frente al Yeclano, UCAM Murcia y la sonrojante con el colista y luego ha encadenado dos empates que al menos les permiten estar a dos puntos del play-out y a tres de la permanencia. Así las cosas, un triunfo este miércoles ante el Real Jaén en el partido aplazado de la 22ª jornada supondría adelantar a los pontanos e igualar a 30 puntos con La Unión, al que superaría en la tabla por mejo golaveraje particular.

De cualquier forma, no lo tendrá fácil el equipo xerecista, que se va a medir a uno de los rivales más en forma del Grupo 4. De hecho, el Real Jaén suma ocho jornadas sin perder, en las que ha obtenido cuatro victorias y cuatro empates. Los de Manolo Herrero atravesaron un momento de crisis hacia el final de la primera vuelta cuando encadenaron cinco derrotas en seis partidos, pero desde el tropiezo en La Victoria frente al UCAM Murcia (0-3) suma ahora ocho jornadas sin caer. Malagueño, Lorca, Deportiva Minera y Melilla hincaron la rodilla frente al cuadro lagarto, que arrancó un punto frente a Águilas, Extremadura, Almería B y Estepona.