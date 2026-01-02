Diego Caro: "El Xerez CD es muy difícil de doblegar si se pone por delante"

Diego Caro quiere ver a un Xerez DFC que mantenga la misma dinámica de juego y resultados en el derbi ante el Xerez CD, un choque al que su equipo llega en una gran racha de ocho jornadas sin perder y con los dos últimos desplazamientos saldados con victorias. El técnico cordobés señala del Xerez CD que es un adversario al que le hacen pocos goles y que rentabiliza bien los suyos, sobre todo si se pone por delante y considera clave este factor sobre todo si el estado del campo va empeorando -se esperan luvias copiosas- con el paso de los minutos. También ha hablado del mercado invernal, del que espera refuerzos para mejorar el fondo de armario del equipo.

Pregunta.¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo después de este pequeño parón?

Respuesta.De manera progresiva hemos ido adentrándonos en la semana y en el trabajo, los chicos han vuelto francamente bien, no esperaba menos y ha sido una semana con normalidad preparando ya el partido. Tenemos a todos los chicos disponibles y eso es lo más importante. Ha sido una semana buena de trabajo, una semana donde hemos conseguido trabajar todo lo que queríamos de cara al próximo partido y en ese sentido estamos contentos y estamos satisfechos.

P.¿Cómo se encuentra la plantilla, míster?

R.Estamos todos disponibles, todos bien, la verdad que ya está todo el mundo incorporado, no tenemos bajas por sanción, no tenemos tampoco bajas por lesión y bueno, este mini parón que hemos tenido nos ha hecho eso, que incorporemos a todos los jugadores, que los tengamos a todos disponibles y deseoso de que eche el balón a rodar y de que podamos disfrutar de un bonito partido.

P.¿Qué Xerez CD esperas?

R.Un rival muy competitivo, un equipo que recibe pocos goles, que rentabiliza los que son capaces de hacer, sobre todo si se pone por delante en el marcador, es un equipo difícil de doblegar y un equipo, como digo, pues muy competitivo. Tenemos como mínimo que igualar esa intensidad que ellos tienen, ese nivel competitivo y a partir de ahí intentar desplegar el juego que venimos haciendo durante los dos meses que llevo yo al cargo del equipo, intentar dar una buena versión nuestra, sacar una buena versión e intentar llevarnos los tres puntos, que es el objetivo.

P.Desde que has llegado el equipo no conoce la derrota. ¿Cuál ha sido un poco la clave que has tocado para que el equipo llegue quizás en el mejor momento de forma de la temporada?

R.Pues es el trabajo de los chicos. Al final ellos son los que juegan, los que hacen buenos resultados, los planteamientos, los planes de partido que llevamos. Es verdad que conseguir buenos resultados al final te eleva la moral, la motivación, la ilusión, las ganas, te va dando ese plus y lo estamos obteniendo. Queremos darle continuidad en este partido, creo que estamos preparados para ello y ojalá lo consigamos. Luego, ya no sólo el nivel de juego que se está viendo, sino también que sin balón estamos recibiendo muy pocos goles. Quiero recordar que han sido cuatro goles los que hemos recibido en estos últimos ocho partidos, de ellos uno de penalti, por lo tanto el nivel defensivo está siendo alto, el nivel ofensivo con balón, ya digo, se vio el día del Lorca que el equipo estuvo muy fluido con balón, hicimos muy buenas partes dentro del partido de juego y queremos mantener esa línea, ese camino que yo siempre comento que creo que está siendo positivo y se está viendo en los resultados, evidentemente.

P.¿Te preocupa el estado del campo?

R.Va a ser difícil que llegue (bien). No soy jardinero, pero creo que va a ser difícil que llegue en buenas condiciones. Nos vamos a encontrar un campo los dos equipos igual, lo comentaba también creo que en el postpartido del Lorca, que al final el equipo que se ponga por delante puede ser que le favorezca si el campo no está bien, porque al final destruir es más fácil que construir. Si tienes que construir en un campo que no se encuentra en las mejores condiciones, pues te cuesta más aún, nos pasó el día del Lorca y aún así creo que el equipo, como he dicho anteriormente, estuvo a muy buen nivel con balón, por lo tanto no debemos de cogerlo como excusa, a mí las excusas no me gustan. También vamos a depender un poco de la lluvia, si llueve mucho. El que se ponga por delante en el marcador creo que va a tener bastante ventaja y evidentemente el que se ponga por delante tendrá que defender un resultado que si el campo no está en buen estado le va a favorecer. Nosotros no vamos a poner ninguna excusa ni de campo ni de nada, competir, competir bien, hacer las cosas bien como sabemos hacerlas y a partir de ahí pues ver el resultado que somos capaces de obtener.

P.Ha comenzado el mercado de invierno. ¿Qué crees que le falta a la plantilla? Se le ha dado la baja a Pepe Greciano.

R.Bueno, con Pepe es verdad que he hablado varias veces e incluso también Antonio Bello, que quizás puede un poco explicar mejor que yo la situación de mercado y de entradas y salidas, pero es verdad que con Pepe hablé, no había tenido oportunidades, me parece un chico muy joven, para no jugar, para no participar, se estancaría y creo que al final él también lo ha visto así, ha decidido cambiar de aires, intentar buscar más minutos en otro sitio, lo cual es entendible y respetable por supuesto y al final no ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. Desearle lo mejor por supuesto, que le vaya bien y que participe en otro equipo.

R.En cuanto al mercado, Antonio quizás pueda explicar mejor que yo, pero respecto a la plantilla, que es lo que a mí me incumbe, evidentemente necesitamos algunas piezas. La lesión de Mauro, que ya la conocemos, tuvo que salir un central a última hora y nos quedamos un poquito más mermados de la cuenta. Estamos mirando, siempre lo hemos comentado, es un mercado difícil, es un mercado que no es fácil conseguir piezas importantes porque o no están jugando en sus respectivos equipos, y los que están jugando evidentemente es difícil que salgan. Estamos viendo, confío en que algo vamos a incorporar, pero desde la tranquilidad y no desde la necesidad. El equipo está dando un nivel muy alto y si viene alguien tiene que venir a sumar, a complementar, a ayudar y no es por una necesidad deportiva imperiosa donde tengamos que firmar sí o sí, no es el caso porque los chavales están dando un nivel muy alto, pero si es verdad que tener un poquito más de fondo de armario. Vienen también lesiones, sanciones, tenemos creo recordar a cuatro jugadores con cuatro tarjetas amarillas, lo normal es que vayan cayendo. Sería bueno para que los cambios sean también de buen nivel y que el nivel competitivo del equipo no bajen en ningún momento.