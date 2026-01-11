Diego Caro: "Nos hemos repuesto muy rápido del golpe del derbi"

Pregunta.Diego, una primera valoración de lo que ha sido esta victoria.

Respuesta.Primero y antes de nada, quiero dar el enhorabuena a los chicos por el trabajo que han hecho tan enorme, sobresaliente. Creo que ha sido un partido donde el espectador, sobre todo el neutral, se puede divertir porque ha habido muchas ocasiones, ha habido muchos goles, creo que los ataques en muchas fases del partido se han impuesto a las defensas y cuando pasa eso se ve un partido bonito, abierto. Nosotros creo que hemos hecho muchas cosas bien, es verdad que nos ha costado a nivel defensivo pero al final nos estamos enfrentando a un buen equipo, un equipo que si está arriba es por algo y por eso he querido iniciar la rueda de prensa dándole el enhorabuena al equipo y a los chavales.

P.Decías el otro día que los equipos buenos son los que se levantan tras sufrir un traspié. En ese sentido, la respuesta no ha podido ser mejor.

R.Por eso cuando reitero mucho que nuestro equipo es bueno lo ha demostrado. Ha demostrado que ante una adversidad del otro día, una derrota dolorosa evidentemente, nos hemos repuesto rápidamente y la semana de trabajo ha sido extraordinaria por su parte, la actitud ya la hemos visto, hasta con 4-1 hemos seguido atacando y hemos seguido intentando hacer más goles. Creo que tenemos que seguir porque considero que estamos en el buen camino y no detenernos.

R.Es la actitud que tenemos que tener y sobre todo eso, sobre todo después de una derrota no tener dudas, si habíamos estado 8 partidos sin perder algo se estaba haciendo bien, evidentemente, no es casualidad y el trabajo que estaban haciendo era muy bueno y no han tenido dudas, han ido a por el rival, hemos ido a marcar y no uno sino todos los que pudiéramos, con hambre, con ambición como tienen los chavales y al final se ha visto reflejado en un resultado que bueno, al final es verdad que no han hecho el segundo gol en una transición que creo que se podía haber evitado, pero es un resultado de 4-2 que creo que es justo con lo que hemos visto en el partido.

P.¿Hacerle cuatro goles a un equipo que hace dos semanas era el menos goleado del grupo qué te dice?

R.Cuatro goles y situaciones incluso que hemos podido hacer, algunos más, bastantes más no, pero algunos más sí que hemos podido hacer y curiosamente veníamos de dos jornadas sin hacer gol. Yo ya lo dije en la previa de este partido que no me preocupaba porque el equipo estaba teniendo situaciones de área, situaciones de finalización, situaciones de gol, no las habíamos convertido, bueno, también habíamos hecho gol en todas las jornadas anteriores, hoy hacemos cuatro, como he dicho tenemos que seguir teniendo situaciones de gol, tenemos que ajustar un poquito sobre todo esas transiciones que nos tiran que son muy difíciles de defender. Todo en el fútbol no se puede controlar por desgracia.

P.Te veo un poco comedido a pesar de un triunfo tan claro.

R.Porque no hemos hecho nada aún, si hoy se acabara la liga y estuviéramos arriba y tal pues seguramente que estaría mucho más eufórico. No hemos hecho nada, hemos dado un paso importante sobre todo porque veníamos de un traspié doloroso por nuestra parte y el equipo se ha repuesto y ha hecho un buen partido, con buena actitud como he dicho anteriormente además y destaco más aún el trabajo de los chicos porque hemos tenido muchos infortunios durante el partido; es decir, se nos cae Viñuela antes del minuto 20, tengo que quitar a Carlos Dorado en el descanso. Esos infortunios a lo largo del partido han pasado desapercibidos y eso todo es por el trabajo de los chavales.

P.¿Qué tienen?

R.Lo de Viñuela sí que es un poquito más grave, puede ser, se ha notado algo en el abductor. Y Carlos sí ha sido un poco más de precaución, tenía el cuádriceps cargado, al golpear le molestaba y yo siempre lo digo, quiero que los que estén en el campo estén al cien por cien. También hemos tenido el infortunio de Julen, que esta semana se dio un golpe con Emana, tampoco estaba al cien por cien, lo hemos tenido también que cambiar en el descanso.

P.Hablas de las lesiones, también molestias durante la semana, el club anunció la baja de Perales que deja un espacio libre y el mercado de invierno está abierto.

R.Sobre eso seguro que te puede contestar mejor que yo, pero es cierto que hablamos todos los días, todos los días, estamos mirando el mercado evidentemente, pero siempre lo hemos dicho, es un mercado muy difícil, muy complicado, donde hay equipos muchos buscando también igual que nosotros. Buscamos evidentemente un central porque se nos cayó Mauro al principio y nos quedamos ahí un poco escasos de efectivo y luego pues algo en la mediapunta, ataque, algo que sea polivalente en la zona de arriba, pero ya digo, es que es complicado, es que es un mercado que da miedo y tenemos que tener tranquilidad, siempre lo he dicho también, cuando se busca en un mercado sin la imperiosa necesidad deportiva, pues puedes tener cierta tranquilidad, cuando vas a un mercado por necesidad, porque estás mal clasificado, porque no ganas es más complicado, por lo tanto tenemos que tener tranquilidad.