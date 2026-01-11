Gran goleada para aparcar cualquier atisbo de duda (4-2)

"Los buenos equipos son los que saben levantarse tras recibir un golpe". Más o menos estas fueron las palabras de Diego Caro tras la derrota de su equipo en el derbi frente al Xerez CD. Y dicho y hecho: el Xerez DFC se ha reencontrado con la victoria goleando a La Unión Atlético en uno de los partidos más completos de los xerecistas esta temporada, arrancando la segunda vuelta con tres puntos que sacan del puesto de play-out a los azulinos. Curro Rivelott abrió la lata en el primer minuto de juego, Juanjo Mateo hacía el segundo antes del cuarto de hora recogiendo el rechace tras un penalti fallado por Dieste, el punta anotaba el tercero tras recortar distancias los visitantes e Ilias cerraba la goleada.

Tres cambios realizó Diego Caro con respecto al equipo inicial que caía una semana atrás contra el Xerez CD. El cordobés optó por cambiar los laterales prescindiendo de Marcelo y Beny y dando entrada a Juanjo Mateo por la derecha y a Fran Viñuela partiendo desde la izquierda. En la medular, Rafa Parejo saltó con dorsal de titular en lugar del sancionado Yago Gandoy, acompañando a Curro Rivelott en las labores de creación; y arriba el trío Ekiza-Ilias-Dieste.

Curro, 1-0 (1')

Ni un minuto había pasado cuando el Xerez DFC rompía la sequía de los dos últimos encuentros. Curro Rivelott recogía un rechace dentro del área tras una dejada de Dieste a Ilias para fusilar a Oliva, que nada pudo hacer ante el trallazo del mediocentro, que anota su primer gol esta temporada. Los jugadores de La Unión tropezaban en la misma piedra que siete días atrás contra el Estepona, que también se adelantaba en el primer minuto de partido, para desesperación de José Miguel Campos, quien ya advertía en la previa que su equipo no podía salir al campo dando la imagen del partido anterior.

Un centro de Josema al segundo palo lo remataba de cabeza Jaime Santos cambiando al otro lado y teniendo que meter una mano milagrosa Bloch para evitar el tanto del empate. La Unión dominaba, llegaba con peligro a las inmediaciones del área local y los de Diego Caro intentaban salir a la contra. La tuvo Ekiza, pero se quedó solo en el contragolpe, no cambió el balón de lado y terminó perdiendo la pelota para desesperación del técnico, que se quitaba la chaqueta y la lanzaba al suelo.

Curro celebra el 1-0. / Manuel Aranda

Juanjo, 2-0 (14')

Un tímido disparo de Mena por encima del larguero fue el preámbulo del segundo tanto de los xerecistas, fraguado en un mano a mano de Ilias Charid, derribado por Oliva, decretando Carralero Calvo un penalti inapelable. Fran Dieste lanzó mal al centro, repelió el portero, pero el rechace lo recogía Juanjo Mateo para rematar de cabeza lejos del alcance del guardavallas. 2-0 en apenas un cuarto de hora y partido más que encarrilado ante uno de los gallitos del grupo.

Viñuela, lesionado

A los veinte minutos, primer cambio en las filas jerezanas obligado por la lesión de Fran Viñuela, que regresaba a la titularidad diez jornadas después y se tenía que marchar aparentemente por problemas musculares. Sergio García entraba en su lugar ocupando la misma demarcación de carrilero zurdo. Los murcianos -afincados en Málaga- se asociaban bien hasta la línea de tres cuartos, donde empezaban a tener problemas para combinar. Así se llegaba a la primera media hora, con el Xerez DFC controlando el resultado y jugando con los tiempos mientras enfrente su rival trataba de acercarse con peligro para intentar recortar distancias con un tanto que les metiera en el partido.

Armando, 2-1 (30'); Dieste, 3-1 (32')

Así sucedía rebasado el minuto 30 por pocos segundos. Los visitantes, en una contra fulgurante después de una falta mal ejecutada por los azulinos, recortaban en el electrónico. Karim, el mejor de los murcianos, metía en profundidad a Josema y este, ante Bloch, pasaba a su derecha para que Armando introdujera el balón en la meta azulina. La alegría le duró muy poco a La Unión, porque en la siguiente jugada, el Xerez DFC volvía a mostrar su efectividad para hacer el tercero de la tarde. Un centro de Sergio García lo remataba Dieste en colaboración con un defensa, entrando el balón junto al palo izquierdo de Oliva. El hasta hace una semana equipos menos goleado del grupo recibía 6 en tan sólo partido y medio. Ver para creer.

Ilias provocó el penalti del 2-0 y lanzó un balón al larguero. / Manuel Aranda

Perdonó el cuarto el Xerez DFC en una jugada afortunada porque Ilias se llevó el rechace de un defensa, se plantó ante Oliva y elevó el balón sobre el portero, pegando el balón en la parte alta del larguero. Ahí estuvo la sentencia en una primera parte en la que la defensa de La Unión fue un auténtico drama. Y es que el partido estaba para el cuarto y acabar sentenciando. Ilias se marchaba solo y tenía pase a Dieste, pero se entretuvo y Roan metía la bota lo justo para evitar la asistencia. En el tiempo de descuento estuvo a punto de descontar La Unión en una jugada personal de Karim, quiebre a Morante y disparo con la derecha que se marchaba muy cerca del palo izquierdo de Bloch. Respiró la afición local, que vio el segundo de los visitantes en esa acción con la que acababa la primera mitad.

Cambios al descanso

Diego Caro introdujo dos cambios en el descanso. Salieron del campo Carlos Daniel y Julen Ekiza y entraron Beny y Diego Iglesias, pasando a jugar con línea de cuatro atrás. Campos también movió su banquillo, retirando a Guille Bernabéu y metiendo a Yerai. El Xere DFC perdonó el cuarto en una contra en la que Dieste se quedó solo ante Oliva, al que regateó, pero en lugar de lanzar a puerta vacía se entretuvo y cuando llegaron dos defensas pasó a Sergio Gqrcía, que ya se había metido en fuera de juego. La Unión había dado un claro paso adelante dejando unos espacios enormes atrás.

Fran Viñuela se marchó lesionado a los 20 minutos. / Manuel Aranda

El segundo tiempo bajó muchísimos enteros. Los visitantes no encontraban el camino del gol y el Xerez DFC esperaba su momento para hacer el cuarto y terminar de sentenciar. Los de Diego Caro no sufrían y además tiraban de oficio parando el partido cuando requería, llegando por fin la sentencia -por si había alguna duda- a los 74 minutos con el tanto de Ilias. El de Zizur Mayor recibía de Sergio García y con la derecha colocaba ajustado al palo lejos del alcance de Oliva. A punto estuvo de caer el quinto a siete minutos del final, pero esta vez Roan se adelantaba a Ilias taponando el disparo del navarro cuando la grada ya cantaba la manita. En el descuento, Miguel anotaba el segundo de su equipo con un potente derechazo que superaba al meta local, aunque no hubo tiempo para mucho más.