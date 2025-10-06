Diego Iglesias: "Necesitábamos ya este subidón"

Diego Iglesias se estrenó como goleador con el Xerez DFC este domingo logrando el segundo tanto de los azulinos contra el Yeclano Deportivo. El atacante gallego está siendo uno de los jugadores más regulares y ha sido titular en tres de los cinco partidos que se llevan disputados en liga, perdiéndose tan sólo la salida a Totana contra La Unión por unas molestias. Una de sus principales virtudes es su polivalencia y, de hecho, contra los murcianos arrancó el partido como extremo izquierdo, pasó luego al lateral tras la expulsión de Udom, en la segunda mitad estuvo unos minutos en el carril derecho y finalmente acabó en punta antes de ser sustuido.

El extremo se mostraba al final del partido contento por su gol y por la primera victoria de la temporada. Comentaba al respecto que "hemos hecho un muy buen partido, teníamos el partido donde queríamos hasta la expulsión, que al final te condiciona pero hemos sabido aguantar bien. Ya era hora de que ganáramos delante de nuestra afición, nos lo merecíamos tanto equipo como afición. Necesitábamos este subidón, estos tres puntos y de dar refuerzo para los partidos que vienen".

Tres puntos contra un rival directo que al equipo le va a venir bien para coger confianza y despejar dudas: "Creo que necesitábamos esto, veníamos haciendo buenos partidos, pero los tres puntos no llegaban", apuntaba. Y sobre su gol, el 2-0, decía que "me han hecho una falta, he visto que Rafa (Parejo) me estaba mirando y le he cortado al lateral por la espalda, me la ha puesto y he podido meterla. El portero se quedó a media salida, he llegado yo antes y he podido hacer el gol".

Los xerecistas jugaron desde el minuto 35 con un futbolista menos, ya con 2-0 en el marcador, por la roja directa a Udom, que el club piensa recurrir porque en las imágenes se ve claro que el defensa corta primero el balón y tampoco parece una acción temeraria. Verse con diez con tantos minutos por delante y saber aguantar y sufrir "refuerza la moral del vestuario, es un partido que te condiciona por quedarte con uno menos pero al final tiras de garra, aprietas y aguantas el resultado".

Iglesias jugó hasta en cuatro posiciones distintas contra el Yeclano, aunque donde se siente más cómodo es "de extremo derecho pero puedo jugar tanto de extremo izquierdo o media punta. Juego donde me pide el míster" y preguntado por qué le pasaba al equipo hasta ahora analiza: "Creo que estábamos haciendo buenos partidos, nos hemos podido adelantar en varios partidos y no hemos sabido mantener el resultado. Hemos tenido pequeños errores, tanto arriba que no hemos podido matar el partido metiendo otro, como atrás, que hemos tenido algunos fallitos pero son fallos que se acaban corrigiendo".

La expulsión de Udom la vio así dentro del campo: "Dentro del campo pensaba que no era expulsión, creo que ha llegado a balón, sí que es verdad que va muy fuerte pero el árbitro decide que es roja y te la comes. Ha sido en el 35' o así y es lo que toca, tienes que correr más, hacer un esfuerzo por tu compañero y ya está" y hablando del colegiado, no quiso hacer sangre del calamitoso arbitraje de Procopi Gugu: "Como en todos los partidos todos cometemos errores, el árbitro imagino que también y creo que quiere acertar, si se equivoca se ha equivocado y no se puede hacer nada".