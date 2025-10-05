Primera victoria con sufrimiento extremo (2-1)

Sufriendo hasta el último momento y jugando con diez desde el minuto 36 por la roja directa a Udom, el Xerez DFC ha sumado la primera victoria de la temporada superando al Yeclano Deportivo en Chapín. Los azulinos salen de los puestos de descenso con este triunfo. Ekerette Udom abrió el marcador con un cabezazo marca de la casa y poco después Diego Iglesias hacía el segundo aprovechando un grave de error del meta visitante. El central nigeriano veía la roja directa por una falta a Xabi y en la segunda mitad David Morante metía a los murcianos en el partido con un autogol. Para recordar, el nefasto arbitraje de Sebastián Roberto Pricopi, que desquició a propios y extraños.

Cambios de Rivadulla

Antonio Fernández no revolucionó el once tras la derrota en Jaén, pero si introdujo alguna que otra variante. Marcelo sustituyó en el lateral derecho a Juanjo Mateo y era titular por primera vez esta temporada en detrimento del exjugador del Linares. No hubo más cambios en la zaga, por lo que Morante y Udom siguieron en el eje y Carlos Daniel en el flanco izquierdo. En la medular, Rafa Parejo es inamovible y estuvo acompañado por Yago Gandoy, dejando a Curro Rivelott en el banquillo. Ilias partió desde el centro y las bandas fueron para Fran Viñuela y Diego Iglesias, quedándose fuera Sergio García. Arriba, Dieste.

Susto gordo para empezar

Una falta lateral -el Xerez DFC está sufriendo muchísimo en estas acciones- se convirtió en el primer gol de la tarde, aunque por fortuna para los locales el asistente de la banda de Tribuna levantó el banderín anulando el gol de Josema por fuera de juego tras el centro, medido, de Zabi. El primer acercamiento de los xerecistas tardó bastante más en llegar y no fue hasta el minuto 13 tras una mala entrega de Sergio Carrasco. El balón le cayó a Viñuela, quien avanzó unos metros y se le hizo de noche, disparando desde lejos y muy por encima del arco de Acín. Aco seguido, Viñuela le cuerpeaba con Josema y le ganaba la acción, pero su centro raso lo atrapaba Acín sin apuros.

Gol de Udom

A balón parado en un saque de esquina logró colocarse por delante el Xerez DFC. Al igual que contra el Atlético Malagueño, el equipo de Antonio Fernández Rivadulla aprovechó la altura de Ekerette Udom para ponerle un balón en bandeja. El espigado central nigeriano corrió del centro al primer palo y con un certero testarazo batió por alto y al palo contrario a Acín, que mal colocado poco pudo hacer para evitar el 1-0 que ponía por delante a los azulinos.

Diego Iglesias se adelanta al meta Acín para marcar a puerta vacía. / Manuel Aranda

El Yeclano, con una propuesta de fútbol basada en sacar el juego desde atrás, llevó peligro en dos acciones consecutivas. Primero en un centro de Nani que Carlos Daniel envió a córner y a la salida de este una jugada ensayada con prolongación de Bubacar y remate en el segundo palo de Xabi, de forma acrobática, por encima del larguero.

Diego Iglesias, 2-0

El partido estaba en el alambre, con el Yeclano y el Xerez DFC esperando un error visitante para hacer el segundo. Llegó esto último. Rafa Parejo sacó una falta viendo el desmarque de Diego Iglesias ganando la espalda a los defensas murcianos. No parecía que llevara mucho peligro, pero el portero salió a por uvas midiendo fatal, llegó antes el atacante azulino, que sólo tuvo que adelantarse y marcar a puerta vacía.

Udom, roja directa

Pero está visto que el Xerez DFC no puede tener un partido tranquilo y apenas tres minutos después Udom veía la tarjeta roja directa al derribar a Xabi en una disputa por el balón. El colegiado interpretó juego brusco grave en la acción del azulino, que en directo pareció tocar el balón aunque luego se llevase por delante al interior murciano. La falta se sacó sin consecuencias, Carlos Daniel se colocó de central y Diego bajó al lateral. El Yeclano vio la debilidad y una internada de Jorge Domínguez la remataba Totti por encima del larguero en la mejor ocasión de los visitantes. Beny calentaba en la banda para ingresar de inmediato.

El colegiado muestra la roja directa a Udom. / Manuel Aranda

Ni mucho menos se encerró el Xerez DFC, que estuvo cerca del tercero en un seco disparo de Marcelo que repelió Acín como pudo. El rechace le cayó a Dieste y el portero lo trabó, pero el asistente levantó el banderín señalando fuera de juego. Con esta acción se llegó al descanso, aplausos para los locales y bronca monumental para los colegiados.

Cambios al descanso

Antonio Fernández retiró a Ilias para introducir a Beny en el lateral izquierdo, pasando a jugar sin mediapunta, mientras que en el Yeclano hubo un triple cambio quedándose fuera el jerezano Pedro Melli, Totti y Nani y entrando Fadel, Puri y Asier. Una rápida transición estuvo a punto de costarle caro al cuadro azulino. En un visto y no visto, Borao se plantó en el área y su disparo lo repelía Bloch en una buena intervención.

Dieste, en el suelo junto al jerezano del Yeclano Pedro Melli. / Manuel Aranda

Cambió Iván Martínez el sistema pasando a cerrar con tres, pero al Yeclano le costaba hilvanar y los azulinos se encontraban cómodos y salían a la contra con peligro. El colegiado, que ya se había ganado una segunda gran bronca en la segunda mitad al no permitir la entrada al campo de Marcelo -el capitán se agarró un mosqueo de consideración-, estaba con ganas de protagonismo y ordenaba la salida de los recogepelotas al entender que estaban perdiendo tiempo a la hora de devolver el balon al terreno de juego.

Morante, en propia

Con media hora por delante, Curro Rivelott entraba por Viñuela y Bubacar remataba de cabeza un saque de esquina que se iba rozando el palo derecho de Florentin. Daba un paso adelante el Yeclano, acercándose a las inmediaciones del área local, pero tambièn comenzaba a dejar huecos atrás que podía aprovechar el conjunto de Rivadulla, que vio clara la jugada y daba entrada a Sergio García y Juanjo Mateo. Doble lateral en la derecha ahora con Diego Iglesias en punta.

Venía avisando el Yeclano y los murcianos terminaban recortando distancias en una desafortunada acción de los locales. Un centro desde la derecha lo enviaba al fondo de la red David Morante en propia meta para desesperación del banquillo y la parroquia local. El colegiado anulaba un dos contra el portero por fuera de juego de Sergio García, estallando otra vez la grada contra el trencilla, que se estaba cubriendo de gloria con un arbitraje calamitoso.

La tuvo el Yeclano en un disparo seco de Xabi al que respondió Bloch con una gran parada, deteniendo también el rechace de Bubacar.