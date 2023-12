La directiva del Xerez DFC lamenta que Diputación "ni nos recibe ni nos contesta"

La junta directiva del Xerez DFC no está contenta con el trato de la Diputación Provincial de Cádiz con la entidad y ha emitido un comunicado para lamentar que la jerezana Almudena Martínez, su presidenta, no les haya recibido ni haya contestado a sus peticiones para celebrar una reunión en reiteradas ocasiones y por diferentes vías.

La nota íntegra que ha hecho pública el club para censurar la situación dice: "Nunca nos gusta emitir este tipo de comunicados y menos aún en fechas tan señaladas, pero el respeto al socio y al Xerez Deportivo FC marcan siempre nuestro camino.

Desde hace ya varios meses, la junta directiva que suscribe estas palabras ha intentado por activa y por pasiva concertar una reunión con nuestra paisana Dª. Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz en esta nueva andadura institucional, con el silencio por respuesta. Ni las continuas peticiones al delegado de Deportes, D. José Ángel Aparicio y al asesor de presidencia, D. Rafael Mateos para que intermediaran a fin de facilitar en encuentro formal, ha conseguido fruto ni han generado interés en el organismo provincial para que los más de 4.500 socios que conforman el Xerez Deportivo FC puedan ser, al menos, escuchados a través de su junta directiva.

Quizás no se deba olvidar que la propia Diputación de Cádiz, en tiempos de mayor flexibilidad presupuestaria y económica de por quien por aquel entonces la presidía, apoyó no con pocos recursos la construcción de una ciudad deportiva en Puerto Real que hoy disfruta, en exclusividad, una de las sociedades mercantiles de mayor facturación de la provincia. No pretendemos con este apunte volver a tiempos pasados, donde las afinidades de los regentes tenían mucho que ver en las actuaciones públicas, pues nuestros socios y los principios con los que la institución Xerez Deportivo FC fue creado del propio sentir popular y social, no nos lo permitirían.

Pese a la labor deportiva que este club desarrolla con más 300 niños en nuestro fútbol base, pese a los esfuerzos -y enorme satisfacción, por supuesto- por hacer del deporte una labor inclusiva, pese a ser una parte importante de Jerez de la Frontera, pese a darle voz a diferentes asociaciones benéficas y sociales a través de nuestra propia Fundación, pese a nuestra continua 'jerezanía' que respiramos y pese a que estamos de X aniversario… la presidenta de la Diputación de Cádiz ni nos recibe ni nos contesta.

Por ello lamentamos que la Sra. Martínez no haya tenido aún la ocasión de hacernos un hueco en su apretada agenda -ni a responder a nuestros reiterados correos enviados-, aunque desde este humilde club de su ciudad estaremos pendientes al día que estime oportuno recibirnos. Porque nuestros socios, aficionados y conciudadanos lo merecen".