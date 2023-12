Adiós del Xerez DFC a 2023, del mal trago del descenso a soñar con la vuelta a Segunda RFEF

El Xerez DFC despide un 2023 para olvidar con una sonrisa y la ilusión recuperada. El duro revés que supuso el descenso a Tercera RFEF el pasado mes de mayo ha quedado atrás y la afición vuelve a tener fe y sueña con el esperado regreso a una categoría que la entidad no debió perder. Todo, gracias a la buena racha de resultados con la que el conjunto que entrena David Sánchez, todo un capitán que está demostrando saber llevar a buen puerto a su nave, ha puesto punto final a la competición por este año.

Durante este 2023, el Xerez DFC ha disputado un total de 35 partidos oficiales entre el Grupo IV de Segunda RFEF y el X de Tercera RFFE. Lo arrancó en Chapín el 8 de enero frente al Vélez y lo ha cerrado también en el Municipal ante el Utrera el 23 de diciembre. Los azulinos han obtenido 13 victorias, 12 empates y también 13 derrotas, con 37 goles a favor y 31 en contra. Unas cifras que hablan por sí solas de la irregularidad de un año complicado.

En Segunda RFEF, el cuadro azulino dio la bienvenida al año con un gran resultado. En la jornada 16ª, con Francis en el banquillo tras la destitución en octubre de Pérez Herrera, logró su primer triunfo como local. Venció por 2-0 al Vélez con dos dianas en la recta final del choque de Ricky y Antonio Bello. Suponía su tercera victoria consecutiva tras imponerse también antes Sevilla C y Utrera como visitantes en una buena recta final de 2022. Los xerecistas se colocaban en la mitad de la tabla, en la novena plaza con 21 puntos.

Romerito por Francis

Todo parecía mejorar, pero el equipo volvió a las andadas y nuevamente mandó la irregularidad. Romerito sustituyó a Francis y luego llegó Edu Espada para hacerse cargo de la dirección deportiva, pero ya con el mercado de invierno cerrado y sin margen de maniobra. Nada funcionó y, aunque el equipo peleó hasta el final, no consiguió el objetivo. Cayó en casa por 0-1 frente al Sevilla C, un rival directo que terminó salvándose, y casi se despidió del milagro.

La directiva se convirtió en el centro de la diana por parte de un sector de una afición desencantada -especialmente duro fue el final del encuentro ante el Recreativo Granada, en una semana en la que el club despidió a Marc Domínguez como secretario técnico y al jugador Fran García- y empezó a ser muy cuestionada.

Los cambios del verano

Llegó el verano y los cambios. Edu Espada, con mando en plaza, eligió a David Sánchez para dirigir la nave, comenzó a dar bajas y a firmar a jugadores y la plantilla se le quedó corta. Su forma de pensar y de actuar empezaron a pasarle factura y se abrió una grieta entre la directiva y el responsable de la parcela deportiva.

La afición, pese a la decepción, respondió y, tras una agresiva campaña de socios, el club cubrió con creces las expectativas, cuenta con más de 4.500 abonados fieles, que nunca han dejado de creer en su equipo.

El inicio de liga, con un bloque totalmente nuevo y un técnico que también tenía que adaptarse, no fue el deseado, los xerecistas se instalaron en la zona media-baja de la tabla y no lograban engancharse a los puestos de play-off, aunque el objetivo marcado por todos el del ascenso. En Chapín, los azulinos sacaban adelante sus partidos con apuros, pero fuera no encontraban la fórmula.

Convocatoria de elecciones

Las críticas contra la directiva volvieron a recrudecerse después de una derrota en el Guadalquivir ante el Coria (3-2) y la junta tomó la decisión de convocar elecciones. Los problemas no terminaron ahí. A principios de noviembre, el equipo caía en Espiel por 0-1 en un encuentro en el que no mostró su mejor versión y Edu Espada explotó. Realizó una declaraciones fuera de tono que tildaban de blando al entrenador y cargaba contra los futbolistas, a los que consideraba únicos culpables de la situación. Fue la gota que colmó el vaso. La directiva, ocho meses después de su llegada, prescindió de sus servicios.

Siete jornadas sumando

Y casualidades o no, desde que abandonó la entidad, el Xerez DFC no ha perdido. Enlaza siete jornadas sumando, con tres triunfos y cuatro empates, y ha despedido 2023 en puestos de play-off, algo impensable meses antes. El punto de inflexión arrancó en el campo Pedro Garrido con unas tablas ante el Córdoba B y el trampolín definitivo llegó con un triunfo de prestigio en el derbi ante el Xerez CD, al que se impuso por 1-2 en la que era su primera victoria a domicilio del curso.

2024 arrancará con los mejores deseos con una cita en la cumbre, un proceso electoral y la necesidad de ampliar la plantilla antes del cierre del mercado a finales de enero. El Xerez DFC deberá visitar el 14 de enero el Municipal de Pozoblanco para medirse a un rival que se ha convertido en uno de los equipos revelación del curso y que ha cerrado 2023 como un tiro, con cinco victorias seguidas. Toca avanzar, no mirar atrás y centrarse en un futuro que pasa por el retorno a Segunda RFEF. Para ello, los jugadores de David Sánchez deben seguir el camino ya marcado en este tramo final de 2023.