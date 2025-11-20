El duelo entre Xerez DFC y Recreativo de Huelva en Chapín ya tiene fecha y hora

El Xerez DFC continúa preparando el encuentro que este fin de semana afronta en Chapín (domingo, 17 horas) frente al Salerm Puente Genil, exequipo de Diego Caro y club 'amigo' y de grato recuerdo para los azulinos: en el Polinario se obtuvo el primer ascenso de la entidad a Segunda RFEF y además los xerecistas están envictos en sus duelos frente a los pontanos. Después de tres encuentros invictos desde la llegada de Caro al banquillo con un triunfo y dos empates, los jerezanos tratarán de superar a un adversario que no atraviesa un buen momento (una victoria en los últimos nueve encuentros) y que ocupan el puesto de play-out con tres puntos más que los locales.

Posteriormente, el XDFC girará visita a otro rival directo como es el Estepona, contrario que está peor clasificado que los azulinos y que suma seis derrotas en las siete últimas fechas, sin que el cambio en el banquillo haya supuesto una mejora, sino todo lo contrario. Los jerezanos visitarán el Francisco Muñoz Pérez el domingo 30 a las 12:00 del mediodía, un campo que la temporada pasada no pisaron debido a las obras de remodelación del campo malagueño, jugándose aquel primer encuentro de la 24/25 en Marbella.

Y también hay día y hora para el choque en Chapín contra el Recreativo de Huelva, en pleno puente de la Constitución. El encuentro contra el Decano se disputará el domingo 7 de diciembre y el club azulino ha decidido fijar la hora del encuentro a las 12:30, sin duda pensando en un fin de semana repleto de zambombas en la ciudad. Aunque con seis puntos aún por disputarse hasta ese partido, el Xerez DFC espera llegar fuera del descenso ante un rival que fuera de casa se está mostrando fuerte y que, con un partido menos (el aplazado que tiene que recuperar contra el UCAM Murcia) ocupa la sexta plaza con un punto menos que Xerez CD y Lorca.

Ambos equipos se han visto las caras en una ocasión, fue en la temporada 22/23 y el encuentro acabó con el resultado de 0-1 para los onubenses.