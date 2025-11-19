Los números como local ante el Salerm Puente Genil, un aval para el Xerez DFC en una cita vital

El Xerez DFC pisa a fondo el acelerador para preparar el compromiso de este domingo (17:00) en Chapín ante el Salerm Puente Genil, que marca el play-out con 14 puntos y es uno de los enemigos de los azulinos para eludir el descenso. Los xerecistas quieren prolongar su hegemonía como local ante los pontanos para escapar de la quema y Diego Caro se reencuentra con su pasado, dirigió a los cordobeses durante dos campañas, y aspira a lograr como xerecista un triunfo que se le negó al frente de los rojinegros hasta en tres oportunidades.

Ambas escuadras se han medido a lo largo de su historia con los xerecistas como anfitriones en seis ocasiones, cinco en liga y uno en Copa RFEF, en tres escenarios diferentes, pero con un denominador común. El Xerez DFC no ha perdido, ha ganado cuatro veces y empatado en dos. El Navarro Flores de Rota, Chapín y el Pedro Garrido acogieron los enfrentamientos.

Temporada 16/17

La primera vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue en el curso 16/17 en División de Honor. El partido, correspondiente a la 14ª jornada, se disputó en el Navarro Flores de Rota por la resiembra de Chapín. Los entonces jugadores de Sánchez Franzón se impusieron a los rojinegros con un gol de Orihuela (5'). Suponía la cuarta victoria consecutiva del técnico de San Fernando, que había relevado en el banquillo a Dani Pendín. Los azulinos, con esos tres puntos, igualaron en la tabla a los de Juanmi Puentenueva, que terminaron ascendido a Tercera como segundos por detrás del Cádiz B de Mere, mientras que el Xerez DFC se descolgó y no pudo dar el esperado salto de categoría.

Temporada 18/19

Dos campañas más tarde, con el salto a Tercera del Xerez DFC los dos equipos se encontraron nuevamente. En la jornada 34ª, el 17 de marzo de 2019, el marcador de ese compromiso no se movió (0-0). Los azulinos, lideratos por Andrés García Tébar, pese a merecer algo más, no pudieron derribar el muro de contención levantado por Puentenueva. De haber ganado, se hubiesen quedado muy cerca de la cuarta plaza.

Temporada 19/20

Un mes antes de que la Liga se detuviese por la pandemia en marzo, en la jornada 25ª, el 16 de febrero, Diego Caro visitaba por primera vez Chapín con los pontanos y su equipo caía ante el de Josu Uribe por 2-1 en una cita muy disputado. Goma abrió la lata con un tanto a los cuatro minutos, Migue García puso las tablas poco antes del descanso (43') y Jacobo anotaba el gol de la victoria nada más arrancar un segundo tiempo que estuvo marcado por la lesión del delantero Antonio Sánchez. La escuadra xerecista se colocaba tercera con 49 puntos en puestos de play-off y los cordobeses sextos con 44.

Diego Caro, entonces al frente del Puente Genil, golpea el balón en el banquillo. / Manuel Aranda

Temporada 20/21

La temporada 20/21, la de la pospandemia, no la olvidarán nunca los aficionados xerecistas, ya que terminó con el primer salto del equipo a Segunda RFEF precisamente tras ganar al Puente Genil en el Manuel Polinario (2-4). Se proclamó campeón de su grupo y no necesitó disputar play-off. En Chapín, en la primera cita de la fase de ascenso -la competición se disputó con distinto formato por las secuelas del Covid-, el cuadro de Pérez Herrera dejó claro que iba muy en serio en su lucha por subir y logró un trabajado triunfo por 2-1. Jacobo marcó en la primera parte (19'), Antonio Sánchez en la segunda (57') y Ezequiel Lamarca acortó distancias en el 64' y provocó que los xerecistas sufriesen en el tramo final de la cita y en los seis minutos de descuento que concedió el colegiado. El meta César debutó con la primera plantilla por la lesión de Camacho a los 69 minutos.

Copa RFAF 20/21

Aquella campaña hubo ración doble de enfrentamientos. Antes del inicio de liga, a finales del mes de septiembre (22 y 26), los azulinos dejaron en la cuneta a los cordobeses en cuartos de final de la Copa RFAF a doble partido. En el de ida en el Manuel Polinario, los de Diego Caro y los de Pérez Herrera empataron a dos. Bello adelantó a los azulinos, empató Canty, Máyor hizo el 1-2 y Ezequiel empató en el minuto 89.

En la vuelta, en el Pedro Garrido por la resiembra de Chapín, el triunfo fue azulino por 2-1. Un golazo de Bruno Herrero antes del descanso puso en ventaja a los locales que ampliaron su ventaja con otra diana de Javi Valenzuela en el 70’. Ezequiel hizo el 2-1 el tramo final. Los xerecistas se clasificaron para la fase final de un torneo que se volvió a jugar en Marbella. Allí, empataron con el Utrera y quedaron eliminados en semifinales en la tanda de penaltis.

Temporada 23/24

En la primera jornada de liga del Grupo X del curso 23/24, los dos equipos se volvían a encontrar después de dos campañas de los azulinos en Segunda RFEF, y el partido acabó con un empate a cero. Los de David Sánchez, que también concluyeron esa temporada ascendiendo con su épico triunfo en la final nacional del play-off ante el Jove Español en San Vicente del Rapeig, lo intentaron todo, pero no pudieron con un serio y disciplinado rival, que supo nadar y guardar la ropa y que apretó en la recta final.

Ese encuentro lo disputaron Matías Ramos, Marcelo, Beny, Hugo Carrillo, Rafa Parejo, Antonio Moreno (Ilias), Edu Oriol, Carri (Pedro Pata), Ángel Rueda, Cheikh (Friaza) y Pepe Rincón (Beto). De todos ellos, siguen Ilias, Rafa Parejo y Marcelo.