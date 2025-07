El Xerez DFC se pone en marcha

Se acabaron las vacaciones para los integrantes del Xerez Deportivo FC. El equipo azulino regresa este lunes a los entrenamientos para comenzar una pretemporada en la que se van a sentar las bases del proyecto que la directiva ha puesto en las manos de Antonio Fernández Rivadulla, el técnico elegido para dirigir la nave azulina después del gran desempeño llevado a cabo la temporada pasada, en la que salvó al equipo de un descenso de categoría que algunos daban casi hecho cuando la escuadra xerecista tocó fondo tras la derrota contra el Águilas en Chapín que dejaba al equipo a cinco puntos de la permanencia.

El técnico gallego supo dar con la tecla y reflotó a tiempo el barco, se ganó de sobras la continuidad y ahora ya comienza un proyecto nuevo y casi desde cero, tomando el control y junto a Antonio Bello, confeccionando una plantilla acorde a las necesidades del estilo que quiere implantar sobre el verde. La plantilla está citada por la mañana y tendrá una primera toma de contacto en el Municipal de Chapín, aunque no está previsto que los jugadores salten al terreno de juego del Anexo Pepe Ravelo, dejando para el martes el primer entrenamiento con balón.

El Xerez Deportivo FC se presenta en este arranque de pretemporada con siete futbolistas renovados del plantel de la pasada campaña. Así, continúan en el cuadro azulino los defensas Antonio Oca, Marcelo Villaça, Beny y Antonio Salguero; además del centrocampista extremeño Rafa Parejo y los atacante Sergio García e Ilias Charid. Por contra, se han producido 15 bajas en la plantilla, alguna no deseada como la de Abraham, que cuelga las botas para marcharse a la academia de la Policía Nacional en Ávila para recibir la formación. Se trata de una baja muy sensible para los xerecistas, ya que pierden al pichichi del equipo y segundo máximo goleador del pasado curso en el Grupo 4 con 12 goles. No siguen los porteros Matías Ramos y Ángel Lozano, el primero tras no aceptar una oferta de renovación y el onubense marchándose al Dos Hermanas después de alcanzar un acuedo para rescindir el año que le quedaba.

Tampoco continúan en el club Álvaro Martínez (Lorca Deportiva), David León, Jacobo (Racing Portuense), Juan Andrés (Balona), Fran Núñez, Beto Plaza, Pepe Rincón (Balona), Ingoma (renovado y cedido al filial del Melilla), Alberto Durán (Racing Portuense), Asier López, Espinar y Marlone (Balona). En total, 15 bajas.

En el otro lado de la balanza, la dirección deportiva ha reforzado la defensa con la llegada de los centrales Mauro Lucero, procedente del Linares Deportivo, y David Morante, que llega de la Deportiva Minera; y el lateral derecho Juanjo Mateo, que la temporada pasada también jugó en el equipo de Linarejos. Para el centro del campo, además de Rafa Parejo, el club se ha reforzado con los centrocampistas Julen Ekiza, una de las figuras del Águilas el curso pasado; Yago Gandoy (San Sebastián de los Reyes), y Curro Rivelott, quien regresa a casa después de tres temporadas en el Arenteiro, las dos últimas en Primera RFEF y en la pasada recuperando sensaciones tras la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos campañas.

La línea de ataque es la que más variaciones ha sufrido con respecto a la 24/25 llegando un total de cuatro incorporaciones al plantel. Así, Fran Viñuela refuerza la posición de extremo derecho tras ascender con el Cacereño a Primera RFEF. Para la misma zona del campo aterriza Diego Iglesias, jugador procedente del Lleida Sportiu; y para la punta de lanza dos delanteros más: Stephane Emaná, que llegó a debutar con el Xerez CD en Segunda División y que tras pasar por la Pobla de Mafumet y Valencia Mestalla, entre otros, recala en el XDFC procedente del Salamanca UDS; y Christian Dieste, delantero centro que en el Numancia anotó 10 goles disputando la fase de ascenso a Primera RFEF.

Además, para la portería ha llegado José Perales, un meta experimentado con pasado en el San Fernando, campeón de liga con el Dinamo de Tbilisi y que la pasada campaña jugó en el Ibiza Islas Pitiussas. La dirección deportiva está intentando cerrar la llegada de un meta sub-23 para suplir la marcha de Ángel Lozano.