Antonio Fernández: "El objetivo será salvar la categoría con honores"

Antonio Fernández Rivadulla (Ourense, 1978) se ganó la renovación en el Xerez DFC gracias a los frutos del trabajo realizado en las 12 semanas que estuvo al frente del equipo azulino. Lo cogió tras la vigesimosegunda jornada con 23 puntos y en puestos de descenso, a cuatro puntos del play-out que por entonces marcaba el San Fernando y a cinco de la Balona, escuadra que en ese momento era el primero de los que estaban fuera de peligro. Tres meses más tarde, isleños y linenses se iban al pozo de Tercera RFEF y el Xerez DFC salvaba la categoría una semana antes del final del curso.

Los números avalan al técnico gallego: 17 puntos en 12 encuentros y objetivo cumplido. Tras unos días de negociaciones, Antonio Bello y Antonio Fernández sellaban la continuidad del entrenador, que se ha adaptado perfectamente a la ciudad, de la que habla maravillas, y este año sí, va a poder montar un proyecto de cero y con su sello personal, el que quizá no pudo darle del todo esta temporada debido a que se encontró con una plantilla ya confeccionada y que no pudo retocar al aterrizar la segunda semana de febrero ya con el mercado de fichajes finiquitado.

Pregunta.Se ganó la renovación con el gran trabajo que realizó el equipo en las últimas doce jornadas de liga eludiendo el descenso a Tercera. ¿Satisfecho, supongo?

Respuesta.Estoy muy contento e ilusionado porque es seguir el trabajo que se realizó en el tiempo que yo estuve, darle continuidad y en este aspecto estoy muy contento y a su vez muy responsabilizado porque lógicamente queremos hacer un año mucho más tranquilo que el que tuvimos.

P.Imagino que es importante poder comenzar un proyecto desde cero y tratar de imponer su sello.

R.En el fútbol son todo experiencias y de todo se aprende, pero empezar un proyecto es para cualquier entrenador ilusionante e importante y ya estamos trabajando para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para conseguir los objetivos que nos marquemos.

P.Se está hablando de una revolución en la plantilla. ¿Tantos cambios habrá?

R.Esa parcela no me compete a mí, es más de la dirección deportiva de Antonio Bello. Hay jugadores con contrato, se irá viendo en el devenir de las semanas, se analizará todo, se mirará los jugadores que tienen contrato, los que finalizan e interesa que se queden... Estamos al principio y cuando acudas al mercado igual las cosas pueden variar, pero en principio estamos trabajando desde ya y creo que es importante anticiparse y estar preparados sabiendo lo que queremos, porque no es lo mismo que tener poco tiempo para preparar una plantilla.

P.Precisamente eso es lo que ocurió la temporada pasada. El ascenso llegó en la tercera semana de junio y cuando se acudió al mercado muchos futbolistas ya tenían equipos.

R.Nunca se sabe, cuando consigues un objetivo al final de una temporada lo normal es tener poco tiempo para confeccionar un equipo, también es un poco atípico el descanso que se tiene entre temporada y temporada, bajo mi punto de vista se acaba muy pronto, hay mucho tiempo entre el inicio de la siguiente temporada y el final de esta, pero todos los clubes están en la misma tesitura excepto los que están jugando por el ascenso. Entiendo que ahora el mercado estará algo más parado que cuando todo eso termine.

P.Señala algo interesante. Casi tres meses entre el final de una temporada y el comienzo de la pretemporada siguiente. ¿Pautas que se les da a los futbolistas?

R.Todos los jugadores tienen desde la semana pasada un trabajo personalizado por el preparador físico para este periodo transitorio, luego ya está la responsabilidad individual de cada uno, aunque ahora muchos futbolistas hacen sus preparaciones individualizadas con preparadores externos. Nuestra misión como cuerpo técnico es darle las pautas que creemos oportunas a nivel físico, alimentación y también de descanso y desconectar, que también es importante, para llegar en las mejores condiciones a la pretemporada.

El entrenador gallego, muy sonriente tras renovar en el Xerez DFC. / Vanesa Lobo

P.¿Cree que se le ha dado valor en su justa medida al logro de la permanencia?

R.Hay que dárselo. Cuando llegamos nos dimos cuenta de la atmósfera que había, el pesimismo en el que estaba sumida la afición y la gente del club por la situación que atravesaba el equipo. Hay que darle mucho valor a los futbolistas, han sido los auténticos protagonistas, dieron un paso adelante. Por la parte del cuerpo técnico conseguimos dar en la tecla para conseguir resultados con la plantilla que disponíamos.

P....

R.Entiendo que se puede hacer un balance casa-fuera, hay que ser autocrítico y yo lo soy y en casa hemos hecho unos números de play-off prácticamente y fuera no hemos sido un equipo confiable. Ese balance hay que mejorarlo de cara al año que viene, pero lo primordial era conseguir la permanencia, que era la que nos daba la posibilidad de estar al año siguiente en la categoría que queríamos estar, la Segunda RFEF.

P.El otro día comentaba el presidente que el objetivo de cara al próximo curso será lograr la permanencia sin tantos apuros como este año.

R.Nos tenemos que marcar objetivos realizables, hay que ser coherentes, ver también los números económicos de los que dispone el club, y no marcarse objetivos que no sean alcanzables. Con el presupuesto que tenemos, debemos ser un equipo que intente no pase apuros, estar en una zona cómoda de la clasificación y no pasar los aprietos de este año porque no se trabaja de la misma manera, se sufre mucho, porque si se sufre estando en la zona media, mucho más en la baja. Es lo que me planteo y que sea realizable. ¿Después? Bueno, se irá viendo con el devenir de las semanas. Yo sigo creyendo en lo mío, en esos bloques de cuatro partidos que tanto creo e iremos viendo.

P.Pero no se sufre igual estando abajo que peleando en una zona tranquila.

R.He estado en todas las tesituras y sufres igual porque cuando estás en la zona media quieres llegar arriba. Sufres porque lo ves cerca, pero el mensaje es claro, tenemos que ser coherentes, marcarnos objetivos realizables y para mí un objetivo realizable es salvarse con honores, de forma solvente y no haciendo sufrir a la afición como ha sufrido esta temporada, que sea una campaña cómoda, que disfruten y que no sólo estén pensando en que su equipo puede descender.

En Chapín, donde el equipo se hizo muy fuerte en el tramo final de temporada. / Vanesa Lobo

P.Proyecto de autor desde el inicio. ¿Va a cambiar mucho el estilo de juego que vimos en su equipo este tramo final cuando se tuvo que hacer cargo sin posibilidad de retoques al estar cerrado el mercado de invierno?

R.Todo dependerá de los protagonistas que tengamos en el campo. Se tiene que ver un equipo con un sello más Antonio Fernández, un equipo que intente ser por momentos protagonista. Ahora mismo es aventurarse porque mientras no tengamos ese tipo de jugadores para hacer otro tipo de fútbol no se puede plasmar. Mi idea... me gusta que el equipo mantenga ese orden que por momentos se vio este año, que sea un equipo sueprcompetitivo, un equipo que se maneje en todos los registros, que sepa defender bien y atacar bien, que tengamos más recursos ante equipos que te defienden en bloque bajo, como nos pasó en el partido contra el Don Benito... Hay que ir viendo cosas que este año no tuvimos, esos recursos, y luego seguir creyendo en lo mucho que hicimos y nos ha dado, transicionar bien y que seamos un equipo alegre, que juegue hacia delante... Cosas que yo creo que son innegociables pero que dependiendo del perfil de futbolistas que se traiga se podrá ver más o menos.

P.¿Un entrenador debe ser camaleónico, adaptarse a lo que tiene?

R.Me pasó el año pasado en La Balona y este año también cuando llegué aquí, es decir, con los mimbres que tienes hay que sacar rendimiento. Convencer a jugadores que han tenido otros entrenadores durante la temporada no es fácil porque vienen con unos mecanismos de todo el año y tú tienes que ver qué mecanismos te valen y los que tienes que modificar. Ahora es un momento para estar contentos e ilusionados y preparar la mejor plantilla ayudando a la dirección deportiva para traer jugadores que nos valgan para esa idea junto a los que se queden.

P.¿Qué Segunda RFEF espera? Baja el Recre, Marbella y Sanluqueño están en peligro, los equipos del play-off no han arrancado del todo bien...

R.Depende de la confección de los grupos, se hablaba de la inteligencia artificial para hacerlos, no sé cómo puede afectar esa inteligencia artificial para configurar un grupo como el nuestro... Bueno, si están los murcianos, estaba el Orihuela, sube el Lorca... Llevo trabajando ya bastante tiempo en el sur y sigo diciendo que para mí el Grupo 4 es de los más fuertes de España junto con el 3, catalanes y valencianos, y quizá el 5. Veremos quiénes suben del Grupo 4, porque los cruces están siendo complicados y los rivales son muy potentes. La confección del grupo también es importante porque si no entran los murcianos te meten los extremeños y ha ascendido por ejemplo el Extremadura, que sube sin deuda y con dinero y recursos, el Cacereño si no sube, Coria es un campo muy complicado... Hemos perdido por desgracia al San Fernando y a la Balona, me apena y en parte hace bueno mi trabajo allí el año pasado (La Línea), es una pena que vaya a estar en una categoría que no se merece ni por afición, ni estadio ni recursos económicos, es una categoría en la que no debería estar nunca, tampoco el San Fernando. Y nosotros tenemos que darle valor, la afición tiene que darle valor a la categoría en la que va a estar su equipo un año más porque es la antesala al fútbol profesional, he estado en la Primera RFEF y se asemeja más a una Segunda División que a una Segunda RFEF. Hay que darle valor y ha sido uno de los alicientes para decidir quedarme.

P.¿Se ha acoplado bien a Jerez?

R.Me gusta la ciudad, me gusta el club y soy consciente de la presión que se ejerce a los clubes de la ciudad, tanto uno como el otro. Siempre se lo digo a los futbolistas, siempre es mejor estar en un club donde haya presión para lo bueno y para lo malo que hagas que en otro donde pases desapercibido. A los profesionales se les ve fuera de la zona de confort y eso es estar en un sitio donde te aprieten, donde te valoren las cosas cuando las haces bien y te critiquen cuando las haces mal, hay que estar preparados para todo.

P.¿Le ve potencial al club para aspirar a algo más que la permanencia dentro de unos años?

R.Desde mi modesta opinión, cada año que pase y siga en esta categoría el club debe dar pasos hacia la profesionalización en todos los aspectos, en la parcela deportiva, en la económica y de masa social, de captación, que la gente vea que somos un club que va en serio, que tiene las cosas claras, que económicamente tiene sus limitaciones pero tampoco tiene deudas y eso también tiene que valer para el futuro y si se está preparado para dar un salto se tendrá que dar. Debemos dar pasos hacia adelante, he estado en sitios más profesionalizados y desde la parte que me toca intentaré ayudar a que se siga profesionalizando para en un futuro estar preparados y con las cosas trabajadas para seguir asentando un proyecto que sea firme y duradero.

P....

R.Me siento cómodo, he trabajado estas 12 semanas muy bien, la zona donde vivo me gusta, está todo accesible, salgo a caminar, está la playa cerca, todo está bien conectado, con las playas de Cádiz, con la Sierra, con Sevilla, Sanlúcar... No todo va a ser fútbol, me gusta 'bichear' como decís aquí en Andalucía, tengo mis inquietudes y me gusta conocer el sitio donde vivo y sus alrededores. He vivido la Semana Santa de aquí, el fervor que se vive, hay que mimetizarse en las tradiciones donde uno tiene la suerte de vivir, estoy contento y con la intención de hacer una temporada buena y solvente para seguir en la categoría.

P.Jerez, la quinta ciudad de Andalucía en población tiene dos equipos en la cuarta categoría del fútbol español, un equipo de fútbol sala masculino en la tercera y sólo uno, el Guadalcacín, en la máxima femenina.

R.Son épocas de transición, hablo de mi club y ha venido de categorías bajas y ya ha estado en Segunda RFEF, bajó a Tercera y ahora de nuevo está en Segunda RFEF y llegará un momento que se irá consolidando en esta categoría, que es lo que queremos, y con el tiempo ir abordando cosas más ambiciosas.