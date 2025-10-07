Emaná, baja en el Xerez DFC entre tres y cuatro semanas

Stephane Emaná no está teniendo un buen inicio de temporada en el Xerez DFC. El delantero azulino no había sido titular en las cuatro primeras jornadas de Liga, saliendo como solución en las segundas partes, aunque contando con pocos minutos: ante la Deportiva Minera sustituyó a Ilias a falta de un cuarto de hora; tuvo un par de minutos más contra La Unión Atlético entrando por Christian Dieste, autor del tanto en Totana; y su presencia en el partido frente al Atlético Malagueño fue poco menos que testimonial, jugando 7 minutos, de nuevo siendo el recambio de Dieste. El partido que más tiempo estuvo sobre el terreno de juego fue en La Victoria, 20 minutos en los que no pudo entrar mucho en juego y, para colmo, lo acababa lesionado.

El futbolista no se entrenó la pasada semana con el equipo, pero no fue hasta el jueves cuando se practicaba pruebas médicas que han confirmado una ritura muscular en el biceps femoral de la pierna izquierda, con un pronóstico de baja de entre tres y cuatro semanas. De este modo, el delantero camerunés, que ya se perdió el encuentro contra el Yeclano Deportivo en el que los azulinos firmaron la primera victoria de la temporada, tampoco va a estar disponible para los dos próximos compromisos contra UCAM Murcia y Águilas, mientras que su presencia en casa del Extremadura está en el aire.