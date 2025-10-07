El próximo rival del Xerez DFC, la bestia negra de los azulinos

El Xerez DFC comenzará este miércoles a preparar el encuentro de la sexta jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF con la tranquilidad de haber sumado la primera victoria de la temporada hace unos días en Chapín frente al Yeclano Deportivo. El club ha presentado un recurso por la roja directa que vio Ekerette Udom -autor del 1-0- y que en principio le dejaría sin estar disponible para Antonio Fernández Rivadulla. Los xerecistas salieron de los puestos de descenso con el primer triunfo del curso y ahora esperan lograr un buen resultado en Murcia ante el UCAM, su bestia negra en Segunda RFEF.

Murcianos y jerezanos se han visto las caras en cuatro ocasiones, siempre en Segunda RFEF, en las temporadas 22/23 y la 24/25 y siempre con triunfo para los universitarios, que parece que le tienen cogida la medida al club azulino. El primer antecedente fue en la segunda jornada de la campaña 22/23, un encuentro que se disputaba en La Condomina el 11 de septiembre de 2022 y que acababa con el resultado de 3-0 para los locales. El exxerecista Chuma abría el marcador a los 43 minutos de partido y en la reanudación, Alfredo y Pedro Torres sentenciaban al conjunto que entrenaba José Pérez Herrera, que aquel día formó con Quesada, Rasines, Oca, Sergio Martínez, Razvan, Carri, Joao Paulo, Rafa Parejo, Aguado, Salles y José Ramón, jugando también Ricky, Javi Navas, Bello, Burdenski y Simeone.

Rafa Parejo y Marcelo, los únicos que siguen en la plantilla azulina desde la 22/23.

En el partido de vuelta disputado en Chapín (29 de enero de 2023), de nuevo se llevaba el gato al agua el UCAM en un partido en el que ya se habían producido las destituciones de Molo (por Jorge Romero) en los murcianos y Pérez Herrera (por Francis) en los jerezanos. Tras un primer tiempo igualado y sin goles, Pito Camacho abría el marcador al poco de comenzar la segunda mitad y Manu Ramírez establecía el 0-2 a 20 minutos del final. Aguado recortó distancias para los locales, pero el electrónico no se movió más y los puntos volaban a Murcia. El XDFC formó con Quesada, Rasines, Marcelo, Oca, Crespo, Carri, Joao Paulo, Bello, Parejo, Fran García y Agudo y también tuvieron minutos Simeone, Aguado, Ricky y Cheikh.

Tras el descenso del Xerez DFC a Tercera, la pasada temporada volvían a verse las caras ambos conjuntos. El primer partido se disputaba en Chapín correspondiente a la última jornada de la primera vuelta. El UCAM llegaba líder a Jerez y mostró su condición de primer clasificado venciendo sin alardes pero sí con mucha efectividad. Fer Román anotaba el 0-1 en el 24' y Ale Marín sentenciaba con media hora por delante ante un Xerez DFC inoperante y sin recursos para superar a un líder que tras el parón navideño se fue diluyendo hasta perder su ventaja, acabar tercero y posteriormente ser eliminado en la final por el ascenso. El equipo azulino formó ese día con Matías Ramos, Marcelo, Oca, Hugo, Beni, Beto, Álvaro Martínez, Ilias Charid, Parejo, Juan Andrés y Abraham.

Los jugadores del UCAM celebran uno de los goles del partido de la pasada campaña en La Condomina.

El último antecedente entre ambos equipos fue en la última jornada de la temporada pasada, con el UCAM Murcia ya clasificado para el play-off y el Xerez DFC salvado una semana antes tras ganarle el derbi al Xerez CD. Sin nada en juego, Antonio Fernández hizo cambios y jugó de inicio con Ángel Lozano, Marcelo, Oca, Faubert, Beto, Espinar, Parejo, Juan Andrés, Fran Núñez, Jacobo y Nwanza. El choque acabó con el resultado de 3-0 para los murcianos. Del Campo abrió la lata en el 25' y en la segunda parte cayeron los tantos de Xente y Ale Marín.

En estos cuatro enfrentamientos, el Xerez DFC sólo ha sido capaz de marcarle un gol a los murcianos (el de Aguado en el partido de vuelta de la temporada 22/23) mientras que los universitarios han anotado ocho: ganaron por idéntico resultado en La Condomina (3-0) y en Jerez vencieron 1-2 y 0-2.