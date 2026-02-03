Enero, un mes negro para el Xerez DFC

La derrota en la ciudad deportiva del Málaga ante el filial por 2-1 el pasado sábado puso fin a un mes de enero negro para el Xerez DFC. Los azulinos han sumado sólo tres puntos de los últimos 12 disputados, una situación que ha complicado su posición en la tabla clasificatoria.

Los de Diego Caro han caído a domicilio ante el Xerez CD (1-0), y Atlético Malagueño (2-1) y en Chapín ante el UCAM (1-2). Sólo sumaron con el triunfo en casa ante La Unión Atlético (4-2).

La derrota en Málaga les ha hecho meterse nuevamente en zona de descenso directo, una zona en la que no estaban desde la jornada 12, cuando tras ganar por la mínima al Puente Genil, salieron de ella.

Precisamente, el conjunto cordobés y el Real Jaén, aunque por orden inverso, serán sus dos próximos rivales en Liga, dos duelos directos tal y como está la clasificación. El Real Jaén, rival del domingo, marca la salvación con 29 puntos, los mismos que tiene el Linares.

El Xerez DFC ha encadenado tres derrotas consecutivas en este mes de enero negro, una circunstancia que no se había repetido en esta temporada. Para encontrar una situación similar había que remontarse hasta el pasado año, cuando el conjunto azulino, sumó cuatro derrotas seguidas en Liga, curiosamente también durante el mes de enero-febrero.

Dicha crisis de resultados, en la que se perdió a domicilio con Torremolinos (2-1) y Orihuela (1-0) y en casa ante Cádiz B (0-1) y Águilas (0-1) le costó el puesto al entonces técnico David Sánchez, en cuyo lugar llegó el gallego Antonio Fernández.

La misma historia sucedió dos años antes, en la temporada 22/23, cuando el equipo también encadenó cuatro derrotas seguidas, de nuevo en estas mismas fechas, es decir, entre mediados del mes de enero y principios de febrero. En aquella ocasión se perdió fuera de casa ante Torremolinos (1-0), Mancha Real (2-1) y Yeclano (0-1), y en Chapín ante el UCAM (1-2). La mala racha también costó el puesto al entrenador, entonces el barbateño Francis Pérez en cuyo lugar llegó el sevillano Romerito.

Otro registro similar en Segunda RFEF fue en la temporada 21/22 cuando el equipo encadenó también cuatro pinchazos consecutivos entre la jornada 8 y la once. Entonces, cayeron en sus visitas a Vélez (5-2); Montijo (2-0) y Coria (2-1) y en Chapín ante el Cádiz B (0-1).

Los números de Caro

Estas tres derrotas consecutivas han mermado el buen arranque que tuvo el equipo desde que Diego Caro se hizo cargo del mismo en la jornada 9 frente al Antoniano. Con el cordobés en el banquillo, el Xerez DFC sumó hasta final de año 16 puntos de 21 posibles, unos números que le conviertieron en uno de los mejores equipos del grupo IV de Segunda RFEF en una hipotética clasificación de los siete partidos jugados.

De momento, Caro ha sumado el 48% de los puntos disputados, es decir, 19 de los 39 en juego, un bagaje mucho más alto que su antecesor en el cargo, el gallego Antonio Fernández, que sólo logró el 21% de ellos, o sea, 6 puntos de 24.