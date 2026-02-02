Puente Genil y Xerez DFC ya tiene fecha y hora definitiva

El encuentro correspondiente a las 23 jornadas de Liga en el grupo IV de Segunda RFEF que medirá al Salern Puente Genil y al Xerez Deportivo FC será finalmente el domingo a las cinco de la tarde en el Manuel Polinario.

Los xerecistas afrontan uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que junto al del Jaén de esta semana, se presentan como cruciales para el futuro en la clasificación.

El choque, que en la ida se saldó con triunfo jerezano por 1-0 y que servió a los de Diego Caro para salir de la zona de descenso, tendrá también el aliciente del regreso al campo cordobés del actual técnico azulino, que estuvo varias temporadas dirigiendo al club.