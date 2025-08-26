La enfermería del Xerez DFC se vacía de cara al Trofeo de la Vendimia

El Xerez DFC, que este lunes tuvo sesión de recuperación, este martes ha comenzado a preparar el Trofeo de la Vendimia que el sábado (20:30) le medirá en Chapín al Real Madrid C, escuadra que sigue un curso más en Segunda Federación después de superar la pasada temporada el play-out ante el Villanovense, que fue rival de los azulinos en el Grupo IV, y Antonio Fernández se ha encontrado con buenas noticias, después de que el sábado en el Trofeo Virgen de la Palma contra el Algeciras no pudiera contar con cuatro jugadores de su primer plantel.

Los azulinos se han ejercitado en el Pepe Ravelo y tres de los cuatro futbolistas con problemas ha trabajado con el grupo y a un buen nivel. Beny cada día se encuentra mejor tras su operación de menisco y ya entrena con sus compañeros, pero no llegará al inicio de liga, ya que necesita un par de semanas más para ponerse a punto. Por su parte, el guardameta Perales sí que se ha ejercitado con total normalidad a las órdenes de José Luis González y ha participado en los minipartidos con los que los xerecistas suelen terminar cada jornada de trabajo. El portero no jugó ni contra el Ceuta ni frente al Algeciras, pero sí que lo hará el sábado con el segundo filial blanco si su evolución sigue siendo tan favorable como hasta el momento.

Por su parte, su compañero Carlos Daniel, con molestias musculares desde el compromiso en el Trofeo de la Vendimia de Chiclana, también se ha unido al grupo. La peor parte se la lleva el ariete Emaná, ausente tanto frente al Ceuta B como contra el cuadro albirrojo el sábado. Un golpe en la rodilla al inicio de la pretemporada le está dando la lata y continúa realizando trabajo específico para intentar llegar listo para el primer compromiso liguero, el que los azulinos disputarán en Chapín contra la Deportiva Minera el domingo (20:00) 7 de septiembre.

El partido frente a los blancos servirá al cuadro xerecista para echar el telón a una pretemporada 25/26 marcada por las buenas sensaciones y los buenos resultados, ya que el equipo no ha perdido pese a enfrentarse incluso a rivales de Primera Federación (Sevilla Atlético, 2-0; Sanluqueño, 1-2 y Algeciras 1-1). El técnico gallego, además, llevará a cabo las últimas pruebas de cara su once inicial, un once que cuenta con bastantes piezas fijas, aunque en algunos puestos la competencia es alta y no están tan claros, al menos para unos aficionados que ya hacen sus propias apuestas.