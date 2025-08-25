La presentación del Trofeo de la Vendimia, un guiño a la esencia xerecista y al fútbol popular

El XXXV Trofeo de la Vendimia que disputan este sábado en Chapín (20:30) Xerez DFC y Real Madrid C ha sido presentado este lunes en el Consejo Regulador, en un acto en el que han estado presentes la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a los delegados José Ángel Aparicio y Nela García, Sebastián Alonso de Medina, presidente del Xerez DFC, Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid CF y Carmen Aumesquet, directora de Promoción Exterior del Consejo Regulador.

El acto de presentación del trofeo corrió a cargo del periodista Eugenio Camacho, que se refirió a los orígenes del Trofeo, un torneo veraniego de los más antiguos de España, el segundo concretamente después del Teresa Herrera, y al que denominó "el auténtico y genuino, que se celebra desde hace 73 años", organizado durante prácticamente toda su historia por el Xerez CD, en dos ocasiones por el Jerez Industrial y que el Xerez DFC retomó hace una década cuando inscribió el nombre en la Oficina de Patentes y Marcas por "puro xerecismo y ahora esta en las mejores manos posibles".

Camacho recordó especialmente las dos primeras ediciones del torneo, disputadas por el Xerez CD ante el Barcelona y el Real Madrid, "dos de los equipos más laureados de España y este sábado, uno de ellos, el Real Madrid, uno de sus filiales, cuajado de futuras estrellas, nos honrará con su presencia" y refiriéndose a Fernández de Blas, destacó: "Gracias por tanto cariño y generosidad y por ser inspiración permanente para el proyecto del nuevo Xerez DFC. Que el mejor club del mundo lo siga siendo contra todo y contra todos los que vigilan los hilos invisibles del sistema es señal inequívoca de que la felizmente recobrada libertad es nuestro triunfo de cada día. Lo mejor está por llegar". Igualmente, tuvo un recuerdo especial para "los xerecistas ejemplares que nos marcaron el camino, aficionados y xerecistas todos sin ánimo de lucro que ponen su tiempo y su experiencia completamente gratis al servicio de este sentimiento y ahí está la diferencia con el fútbol negocio".

María José García-Pelayo, junto a Sebastián Alonso de Medina y Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid. / Juan Antonio Zarzuela/Xerezdfc.com

García-Pelayo y la esencia de Jerez

La alcaldesa, por su parte, felicitó a los organizadores por la celebración de este torneo, "que engrandece nuestras Fiestas de la Vendimia coincidiendo con la inauguración de las mismas, por lo que no hay mejor pórtico posible. Con este evento Jerez, no pierde su esencia, al tratarse de un trofeo más que unido a la ciudad de Jerez" y ha agradecido especialmente al Real Madrid su presencia porque "hace aún más grande este trofeo compitiendo con el Xerez DFC". García-Pelayo apuntó que "para Jerez, Madrid es muy especial, no es sólo la capital de España, es una de las ciudades más bonitas, importantes y acogedoras del mundo. Hace poco estuvo aquí con nosotros el alcalde de Madrid reinaugurando una plaza que os hemos dedicado. Jerez sabe que tiene las puertas de Madrid permanente abiertas".

Por último, deseó "lo mejor para el trofeo y para el deporte en general en Jerez. Hay que respetarse y vivir en libertad y Real Madrid y Atlético de Madrid nos dan permanentemente un ejemplo de ello, de la convivencia en libertad. Del mismo modo que queremos un Xerez libre, una ciudad libre, la mejor manera de caminar hacia eso es respetando la libertad de cada uno. El deporte es el decano del respeto a esa libertad. Gracias a todos por cuidar algo tan importante para nuestra ciudad como es el trofeo".

Alonso de Mediana, orgulloso

Sebastián Alonso de Mediana, presidente xerecista, resaltó: "Con este torneo el club celebra nuestra identidad, raíces y cultura, simboliza el esfuerzo, la unión, la tradición de nuestro pueblo, como la vendimia reunía a la gente en torno al trabajo, el fútbol popular convoca a compartir, a luchar y disfrutar juntos por nuestros colores. Es un brindis por nuestra ciudad, por su futuro, por la pasión que nos une y por la fuerza de seguir defendiendo a un club hecho por y para los socios. Deseo que este sábado Chapín viva una muestra de ánimo, fuerza y que apoye a nuestro equipo, que ha hecho una gran pretemporada y nos ha dado motivos para ilusionarnos”.