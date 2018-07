El escudo del XDFC, una elección que se dilata

Rodri: "El Guada me lo dio todo pero firmar por este club significa crecer como jugador"

El XDFC comenzó ayer a presentar a sus nuevas incorporaciones para la próxima temporada. El encargado de abrir el fuego fue el joven José Luis Rodríguez Muñoz ‘Rodri’, que llega procedente del Guadalcacín y que ocupará plaza sub 23. El acto se llevó a cabo en las instalaciones de Corner 4 y el centrocampista estuvo acompañado por Edu Villegas, director deportivo azulino. El flamante xerecista confesó que “tengo unas ganas enormes de que empiece la pretemporada”, además admitió: “Estoy muy contento de estar aquí y también me siento muy ilusionado. Tenía algunas dudas sobre mi futuro por el tema de los estudios, pero desde que Edu mostró su interés por mí, me llamó y me comentó el proyecto, era imposible rechazar el ofrecimiento que me hizo”. El futbolista es centrocampista de corte defensivo pero también puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo y en su presentación no se olvidó de Guadalcacín, “un club que me lo ha dado todo deportivamente. Ahora, llego a una entidad diferente y esto supone para mí dar un paso adelante para seguir creciendo como jugador”. A los que van a ser sus nuevos compañeros los conoce “de haberme enfrentado a algunos. A quién conozco perfectamente es a Javi Tamayo, compartí vestuario con él en el Guada”. El objetico del XDFC es estar lo más arriba posible en Tercera y luchar por una de las plazas que permiten disputar la fase de ascenso. Rodri, en ese sentido, se muetra cauto. “He jugado los últimos años en Tercera con el Guada y es una categoría muy complicada. Debemos tener los pies sobre la tierra, ya que somos un equipo recién ascendido. El grupo va a ser igualado y duro, pero vamos a intentar plantear cada encuentro para tratar de ganar los máximos posibles e intentar estar lo más arriba posible por esta masa social tan importante”. Por su parte, el director deportivo azulino, agradeció en primer lugar a Gabi Selma, gerente del gimnasio, su colaboración con la entidad y destacó sobre Rodri que “le llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Es un jugador que tiene experiencia en Tercera División y que tiene un perfil que se ajusta a las exigencias de nuestro club. Tiene cualidades y potencial para poder triunfar en el mundo del fútbol y ha llegado al lugar idóneo para destacar en su carrera profesional. Hemos hablado del proyecto y sabe las exigencias que tenemos y la magnitud de este club, pero está preparado. Seguro que va a ser un futbolista importante para nosotros”.