¿Se esfuman las opciones del Xerez DFC de volver a Segunda RFEF?

La cuenta atrás contrarreloj para el San Roque sigue, aunque su futuro en el Grupo IV de Segunda RFEF ya no es tan negro negrísimo como hace apenas 72 horas y comienza a ver un poco de luz al final del túnel. El club lepero debe abonar 62.000 euros para saldar las deudas de los jugadores ante la AFE antes de este viernes 30 de junio y aún no los tiene, pero está más cerca de conseguirlos. ¿Recuperará el Xerez DFC la categoría perdida?

De momento, el San Roque ya dispone de más de 20.000 y está a la espera de recibir un fuerte apoyo de unos 50.000 procedentes de varias empresas servirían para zanjar esa importante deuda. No obstante, en la entidad aurinegra no lanzan las campanas al vuelo y no lo harán hasta que no depositen el dinero y los futbolistas lo reciban.

La deuda global del San Roque, que descendería dos categorías y terminaría en División de Honor, no supera los 100.000 euros, incluidas las cantidades aplazadas con Seguridad Social y Hacienda. El grupo inversor sueco que compró más del 90% de las acciones del club hace varias temporadas lo ha saneado -ha reducido la deuda que heredó de 700.000-, ahora lo quiere vender y ahí nace el desfase.

Mientras, en el Xerez DFC, equipo que tendría derecho preferencial a optar a la vacante que el club onubense dejaría en el Grupo IV de Segunda RFEF en base al punto 6 del Artículo 119 del Reglamento General de la RFEF, se lo toma con calma, aunque sin perder de vista una posibilidad que consultaría con sus socios en caso de producirse.